Ez történik a testeddel, ha 30 napig nem iszol alkoholt: megkezdődött a száraz november!

A hétvégén megtörtént az óraátállítás, az őszi szünetnek már a fele eltelt, sokaknak pedig még a halloweeni programok, hallottak napi gyertyagyújtás és rokonlátogatás körül forognak a gondolataik. Pedig november 1-jével kezdetét vette egy fontos időszak - még mielőtt az adventre rákanyarodnánk -, a száraz november. November hónaphoz számos más kihívás is kapcsolódik, azonban talán az alkohol elhagyását célzó kihívás a legfontosabb ezek közül, hiszen hihetetlen hatással lehet az egészségünkre. Bárkinek érdemes belevágnia a 30 napos alkoholmegvonásba, aki akár csak hetente iszik egy keveset. Észre fogja venni a különbséget.

A Pénzcentrumnak korábban Nagy Zsolt, addiktológiai konzultáns is azt nyilatkozta, hogy előremutató, fontos és megítélése szerint sikeres kezdeményezés a száraz november, mely eredetileg a Kék Pont Alapítvány kampánya volt, a Sober October mintájára már Magyarországon is egyre többen tartják. A száraz november leginkább a böjti időszakhoz hasonlítható, nemcsak a közvetlen fizikai hatások - ha úgy tetszik "testi megtisztulás" - miatt van értelme elhagyni időszakosan az alkoholt, hanem a lelki egészség érdekében is. Az önmegtartóztatás - legyen szó alkoholról, evésről, költekezésről, bármiről - mindig hozzájárul az önismerethez is: felismerhetjük általa, milyen helyzetekben a legnehezebb helyt állnunk.

A szakértó szerint a kampány tematizálja az alkoholproblémát, egy időre legalább beemeli a közbeszédbe - merthogy erről nem nagyon zajlik nyilvános diskurzus. Magyarországnak nincs alkoholstratégiája, szinte az egész ország tagadásban van a probléma súlyát és nagyságrendjét illetően. A kihívás a szakember szerint "az önfegyelem, az önuralom, a mértékletesség kérdését feszegeti. A mai posztmodern fogyasztói élménytársadalomban ezek divatjamúltnak gondolt, szinte már ismeretlen fogalmak" - véli a szakértő.

Mindenkinek jót tesz a száraz november?

A száraz november lényege, hogy november 1-jétől 30-ig nem iszunk egy korty alkoholt sem, ha meg tudjuk állni. A kihívást azonban akkor is érdemes folytatni, ha megszegtük a tilalmat. Hogyha a 10. napon nem tudtunk nemet mondanni egy sörre, akkor se adjuk fel teljesen, folytassuk ugyanúgy! Az egészségügyi előnyöket így is tapasztalni fogjuk, és még mindig jobb "hibákkal" végigcsinálni a kihívást, mint feladni!

Viszont ahogy arra Zacher Gábor mindig felhívja a figyelmet: a pozitív élettani hatásai mellett ugyanakkor vannak veszélyei is a direkt alkoholmegvonásnak. Zacher Gábor szerint alkoholbetegek esetében az alkohol megvonás következtében kialakuló delirium tremens halálozási aránya akár 5-8% is lehet. Esetükben fokozatosan kell az adagot csökkenteni.

A szakértő továbbá arra is mindig figyelmeztet, hogy az "alkoholböjt" után sokan átesnek a ló túloldalára decemberben, ami az ivást illeti. Érdemes tehát azzal az elhatározással belevágni a kihívásba, hogy megfigyeljük önmagunk viszonyát az alkoholhoz, következtetéseket vonunk le abból, kívánjuk-e az alkoholt, nehezen állunk-e ellent bizonyos helyzetekben. Megfigyeljük, hogy hat a testünkre, ha nem iszunk alkoholt. A hónap végével pedig megpróbáljuk az önfegyelmet fenntartani és nem decemberben pótolni be, amit novemberben kihagytunk.

30 nap alkohol nélkül számos egészségügyi előnnyel szolgálhat

Az alkoholnak ismertek az egészségre gyakorolt káros hatásai, az elhízás, krónikus betegségek, rák kialakulásának magasabb kockázata. Ezek nyilvánvalóan hosszú távú következmények, 30 nap kihagyás nem tesz csodát. Az alkoholfogyasztásnak azonban számos rövidtávú, életminőséget rontó hatása is van, amelyen rengeteget javíthat egy egy hónapnyi böjt.

Az absztinencia időszaka lehetőséget kínál arra, hogy a test és a lélek egyaránt megújuljon, és meggyógyuljon - írja a Harmony Ridge honlapja a témáról. Az alkoholfogyasztás mérséklésének hatására először is jelentős súlyjavulást lehet tapasztalni: mivel kivonják az alkoholos italokban általában megtalálható üres kalóriákat, a fogyás könnyebbé válhat.

Emellett az alkoholtól való tartózkodás egyenletesebb vérnyomásszintet eredményezhet, mivel az alkoholfogyaszás vérnyomásingadozást okoz. Ráadásul ha a májnak "szünetet adunk" az alkoholmegvonással, csökken a terhelés ezen a fontos szerven, javulhat a májműködés. A májnak lehetősége van regenerálódni, méregteleníteni.

Összességében az a döntés, hogy 30 napig tartózkodunk az alkoholtól, elindíthat egy utat az egészségesebb élet felé - írja a Harmony Ridge központ. Felsorolnak további egészségügyi előnyöket is:

Jobb alvásminőség: az alkoholfogyasztás csökkentése vagy megszüntetése jelentősen javíthatja az alvásminőséget. Az alkohol zavarja a szervezet természetes alvási mintáit, gyakran nehéz éjszakákat okozva. Azonban az alkoholmentes 30 nap során az ember visszatérhet az egészséges, természetes alvásciklushoz. Az alkoholfogyasztás mellőzésével az alvás mélyebb és nyugodtabb lehet. Ez lehetővé teszi a kognitív funkciók javulását és nappali éberség is javulhat. Az alvászavarokkal élők, alvási nehézségekkel küzdők számára kifejezetten előnyös lehet a száraz november.

Fogyás és javult inzulinrezisztencia: ahogy már említettük, a súlyproblémák mérséklésében is nagy szerep juthat az alkoholfogyasztás mérséklésének. Azonban az inzulinrezisztencia esetén is hozhat javulást az alkoholmegvonás. A csökkentett kalóriabevitel nemcsak a túlsúly ledolgozásában segíthet, hanem az egyenletes kalóriabevitel fenntartásában is, ami az IRS esetén rendkívül fontos. Az alkohol elkerülésével az inzulinszenzitivitást helyreállíthatjuk, ami megkönnyíti a szervezet számára a vércukorszint hatékony szabályozását.

A betegségek kockázatának csökkentése: bár a krónikus betegség hosszabb távon alakul ki, már 30 nap alkoholmegvonás is jelentős eredményeket hozhat a kockázatok csökkentésében. Az alkoholfogyasztást összefüggésbe hozták a különböző rákfajtákkal, beleértve a máj-, mell-, vastagbél- és nyelőcsőrákot. Az alkohol elhagyásával csökken az expozíció a karcinogéneknek és a fent említett ráktípusok kialakulásának valószínűsége is. Ráadásul az alkoholfogyasztás szoros kapcsolatban áll a fertőzések kockázatának emelkedésével is, mivel gyengíti az immunrendszert. Az őszi időszakban, amikor jellemzőek a járványos vírusfertőzések különösen nagy előnyökkel járhat, ha inkább erősítjük, mint romboljuk az immunrendszerünket.

EZ IS ÉRDEKELHET Ebben a 3 vármegyében van most a legtöbb covidos: tele vannak a várótermek, sok idős került kórházba Az influenzás betegek fele a 35 év alatti korosztályhoz tartozik, az akut fertőzéses betegeknek pedig 46 százaléka 14 év alatti.

Az alkoholfogyasztás súlyosbíthatja a meglévő szívproblémákat és növelheti a szívvel kapcsolatos szövődmények kockázatát (hipertóniát, az aritmiákat és a kardiomiopátiát). A cukorbetegség szövődményeit is súlyosbítja az alkoholfogyasztás és még számos krónikus betegség romlását okozhatja. Ennek megfelelően az absztinencia javulást hozhat ezekben az állapotokban, ha a mindennapoknak egyébként része az alkoholfogyasztás.

Jobb emésztés: az absztinencia jelentős javulásokat eredményezhet az emésztőrendszeri egészségterén is. Először is, az alkohol irritálja a gyomor nyálkahártyáját, ami puffadáshoz és kellemetlen érzésekhez vezet. Az alkohol megzavarja a bélben lévő természetes baktériumok egyensúlyát is, aminek következtében emésztési problémák, mint a székrekedés és hasmenés, jelentkezhetnek. Továbbá, az alkohol túlzott fogyasztása gyulladást okozhat az emésztőrendszerben, súlyosbítva például a gyomorégés tüneteit. Azonban az alkohol kivágásával az étrendből a emésztőrendszer képes lesz gyógyulni és optimálisan működni. Az alkohol irritációs hatásai nélkül a puffadás és kellemetlenség csökken, lehetővé téve a simább emésztést. Továbbá, a bél mikrobiom egyensúlyának helyreállítása csökkentheti a székrekedés és hasmenés tüneteit, elősegítve a rendszeres bélműködést.

Jobb mentális egészség: az alkoholfogyasztás gyakran emeli a stressz szintjét, ezzel megzavarva a szervezet természetes stresszválaszrendszerét. Az alkoholmentes napokon a stressz szintje csökken, így növekszik a lelki ellenálló képesség, avagy reziliencia. Az alkoholfogyasztás továbbá szoros kapcsolatban áll a szorongással, depresszióval. A rendszeres alkoholfogyasztás növeli a mentális betegségek kialakulásának kockázatát is. A 30 napos absztinencia lehetőséget ad az érzelmi stabilitás visszanyerésére, az önreflexióra, önvizsgálatra is.

Nagyon fontos, hogy a száraz november alatt ne csak egyszerűen elhagyjuk az alkoholt, "kibírjuk", "túléljük" ezt a 30 napot. Használjuk ki a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk az alkoholhoz fűződő viszonyunkat. Érdemes lehet akár naplót is vezetni arról, hogy mikor, milyen körülmények között nehezebb betartanunk a kihívást - illetve, hogy milyen pozitív hatásokat tapasztalunk magunkon.



A száraz november alatt egy fontos képességet is elsajátíthat az, akinek e téren nehézségei akadnak: hogy nemet tudjon mondani. A társasági élet, de gyakran a családi élet szerves része is az elkoholfogyasztás, így ebből kimaradni azzal járhat, hogy konfliktushelyzetbe kerül, aki száraz novembert tart. A csoportnyomással megküzdeni gyakran nehezebb, mint megállni az alkoholfogyasztást. Azoknak, akik inkább kerülik az ilyen konfliktusokat, nem állnak ki magukért, jó ürügy lehet ezt gyakorolni a száraz november alatt.

Hiszen azt bárki - baráti társaság, rokonság - beláthatja, hogy az egészségünk érdekében érdemes áldozatokat hozni. Érdemes lehet, ha olyan társasági eseményen veszünk részt, ahol várhatóan alkoholt is szokás fogyasztani, előre felkészülni a kérdésekre, akadékoskodásra a megfelelő válaszokkal és kitartani. Figyeljük meg: mely csoportok azok, ahol problémamentes az önérvényesítés, és hol a legnehezebb ezt gyakorolni. Az sem baj, ha végül engedünk a nyomásnak, hogy békén hagyjanak - viszont később folytassuk a kihívást a hónap végéig! Vonjuk le ezekből a helyzetekből a tanulságokat.

Mert nem az számít, hogy végig betartsuk a 30 napos alkoholtilalmat. Akkor lesz kudarc a kihívás, ha feladjuk egy-egy botlás után, vagy nem tanulunk az út végén semmit.

Az ilyen kihívásokban nagy szerepe lehet a támogató közegnek. Avassuk be közeli barátainkat, hogy száraz novembert tartunk, esetleg vágjunk bele együtt és a hónap során egyeztessük a tapasztalatokat. Ha nincs meg a támogató közegünk, kereshetünk ilyen csoportokat a közösségi médiában. A biztatás mindenkinek jól jön, akár könnyen, akár nehezebben teljesíti a száraz novembert.

Az első lépés az egészséges életmód felé

Azt érdemes látni, hogy egészséges szokásokat kialakítani sokkal nehezebb, mint tilalmakat betartani. Sokan a diétázásban is inkább a tilalmakat felé húznak, hiszen az a könnyebb út, például teljesen elhagyják a fehér kenyeret az étkezésükből. Azt azonban, hogy minden nap együnk zöldséget, gyümölcsöt, már sokkal nehezebb megvalósítani annak, aki nem ilyen életmódot folytat. Azonban mivel tilalmat betartani lényegesen könnyebb, ez lehet az első lépés az egészséges életmódra való áttérés felé.

Az alkoholfogyasztás mellőzése 30 napig nem mindenkinek jelent nagy kihívást, sokaknak egészen könnyű, mert nincsenek függőségi viszonyban az alkohollal, ezért nem is hiányzik nekik. Ha arról van szó, a csoportnyomásnak is ellent tudnak állni, nagy az önfegyelmük. Aki nem így érzi a hónap végén, annak érdemes tovább folytatnia az alkoholmegvonást, gyakorolni az önmegtartóztatást, amíg könnyűnek nem érzi. Ha pedig már könnyen megy, akkor el lehet kezdeni újabb szokásokat beemelni a mindennapokba, hogy még egészségesebbek lehessünk.

Ezek gyakran banálisan egyszerűnek tűnnek, azonban sokak számára nagy nehézségeket okoznak. Ilyen lehet, hogy igyunk meg minden reggel legalább két deci vizet. Aludjunk minden nap 7-8 órát. Együnk minden nap valamilyen zöldséget, gyümölcsöt. Tornázzunk minden nap fél órát. Érdemes az ilyen általános, mindenki által ismert tanácsok közül választani egy olyat az alkoholtilalom mellé, amelyről úgy gondoljuk, nehezünkre esne. Azoknak, akiknek a száraz november könnyen megy, egészen nyugodtan emeljék a tétet olyasmivel, ami még inkább szolgálja az egészségüket.