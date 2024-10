Ebben a 3 vármegyében van most a legtöbb covidos: tele vannak a várótermek, sok idős került kórházba

2024. október 14-e és 20-a között az országban 20 100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 201 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel, mely enyhe csökkenés a megelőző heti adatok tükrében. Az influenzás betegek fele a 35 év alatti korosztályhoz tartozik, az akut fertőzéses betegeknek pedig 46 százaléka 14 év alatti. Főként tehát a fiatalok körében gyakori most a fertőzés - közölte az NNGYK friss jelentésében.

A légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az év 42. hetében 20 100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 201 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. A 41. héten még 20 400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 210 400 fő akut légúti fertőzés tüneteivel, tehát csökkenés látszik. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy a légúti figyelőszolgálat a 40. héten kezdte meg a munkáját, és a 40. hétről a 41. hétre rögtön meredek emelkedést láttunk. Ez a megtorpanás is nem váratlan.

A 42. héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása influenzaszerű megbetegedések esetén úgy alakult, hogy a betegek 27,5%-a 0-14 éves gyermek, 33,8%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 27,8%-uk a 35-59 évesek, 10,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzéses betegeknek 46,3%-a volt 0-14 éves gyermek, 25,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18,9%-uk a 35-59 évesek, 9,3%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 42. héten összesen 316 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 279 betegtől származó minta közül 59 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 21,1% volt. A sentinel kórházak által beküldött 13 minta közül hét betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 24 légúti minta közül hét SARS-CoV-2, kettő rhinovírus pozitív volt.

A 42. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés. Így, hogy az esetszámok visszaestek távolabb kerültünk a járványküszöbtől.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 42. héten 196 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 13 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 196 SARI beteg 18,4%-a (36 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 60,7%-a (119 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 92 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. A COVID-19 fertőzöttek 83,7%-a (77 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A 2024. év 40. és 42. hete között összesen 628 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol egy főnél RSV, 168 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Hat megbetegedés hátterében rhinovírus állt, három megbetegedést parainfluenza, egyet bocavírus okozott.

Ezekben a megyékben egyre több a beteg

Attól függetlenül, hogy országosan csökkent az orvoshoz fordulók száma, nincs ez így minden területen. Egyes megyékben emelkedett a 42. héten a betegek száma. Az NNGYK erről is közöl adatokat: akut fertőzéssel több beteg fordult orvoshoz a 42. héten, mint a 41. héten Borsod-Abaúj-Zemplénben, Fejérben, Győr-Moson-Sopronban, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban és Tolnában. Több influenzást regisztráltak Fejérben, Hajdú-Biharban, Nógrádban, Pest megyében, Szabolcs-Szatmár-Beregben, Tolnában, Vasban és Zalában. Budapesten enyhe csökkenés látható.

A legtöbb influenzás a lakosságszámhoz képest Hajdú-Biharban, Zalában és Veszprémben van, míg a legtöbb akut fertőzés Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna területén volt. Utóbbi két megyében a megelőző héthez képest emelkedést is láthattunk.

Hogy hol lehet most a legtöbb beteg, az is jól mutatja, milyen magas a covid-örökítőanyag koncentráció a szennyvízben. Az NNGYK által közölt adatok szerint emelkedett szinten stagnált a legtöbb nagyvárosban a koronavírus szintje a szennyvízben a 42. héten. Magas volt a koncentráció már a harmadik hete Salgótarjánban, Egerben, Pécsett és Szegeden. Emelkedő tendencia látható ugyanakkor Békéscsabán, Veszprémben és Zalaegerszegen. 19 helyszínen további helyszínen stagnálás tapasztalható, míg csökkenés egy mintára sem volt jellemző.

A következő hetekben, akárcsak tavaly, enyhe csökkenés lehet majd jellemző, akárcsak tavaly. Mivel 2023-ban is erre az időszakra esett az őszi szünet, ami rendszerint visszafogja a járványos betegségek terjedését, idén is erre számíthatunk. A szünet után azonban, ahogy a korábbi években, idén is emelkedésre kell készülni egészen karácsonyig.