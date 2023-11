Riadót fújt Zacher Gábor: csúnya vége lehet a száraz novembernek, ezzel sokan nem számolnak

A Száraz November kampány célja, hogy az emberek megtanuljanak nemet mondani az alkoholra, és ez a szokás népi hagyománnyá váljon. A pozitív élettani hatásai mellett ugyanakkor vannak veszélyei is a direkt alkoholmegvonásnak. Nagyon nem mindegy ugyanis, ki próbálkozik ezzel: Zacher Gábor szerint az alkohol megvonás következtében kialakuló delirium tremens halálozási aránya akár 5-8% is lehet.

Itt van november első napja, ami nem csak mindenszentek napja, hanem a Száraz November kezdete is. Ilyenkor sokan leteszik a poharat, és igyekeznek 30 napig nem is alkoholizálni. A kezdeményezés azon túl, hogy felhívja a figyelmet az alkohollal együtt járó problémákra, rövid távon is hoz pozitív élettani hatásokat. Erről „Ez történik a testeddel, ha 30 napig nem iszol alkoholt: kezdődhet a száraz november” című cikkünkben is írtunk nemrég részletesen, de röviden az a lényeg, hogy már 30 nap alkoholmegvonás elég ahhoz, hogy jobb legyen a közérzeted és a hangulatod, de jobban fogsz aludni, le is fogyhatsz és még a bőröd is tisztább lehet. Emellett ez a kezdeményezés a májműködés javulásához és pénzügyi megtakarításokhoz is vezethet.

Zacher Gábor: Könnyen nagy bajt okozhat a száraz november

Míg a Száraz November rávilágít az alkoholfüggőségre, szakértők szerint akadnak problémák is a kezdeményezéssel. Mint mondják, mindenképp pozitív a kampány célja, hogy az emberek megtanuljanak nemet mondani az alkoholra, és ez a szokás népi hagyománnyá váljon, ugyanakkor sokan a hónap végén átesnek a ló másik oldalára. Nem ritka ugyanis, ha a cselendzs végén, azaz december elején máris visszatérnek a régi szokások, sokszor erősebben, mint korábban.

Zacher Gábor toxikológus a száraz november kapcsán pedig arra figyelmeztetett korábban, ha az alkoholbetegnek hirtelen abba kell hagynia az ivást, az életveszélyes is lehet. Ő éppen ezért a fokozatosság elvét javasolja. Zacher Gábor azt javasolta az alkoholbetegeknek, hogy kezdetben csökkentsék a megszokott adagjukat harmadára vagy felére. Ezzel elkerülhetőek lehetnek az alkohol megvonásának tünetei. A toxikológus szerint a fokozatosság elvét kell követni az alkoholfogyasztás csökkentése során.

Az alkoholfogyasztás hirtelen abbahagyása komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. Reggel 8 órakor már jelentkezhetnek a megvonási tünetek, mint például reszketés és izzadás. Délre furcsa érzések léphetnek fel, délután pedig akár kórházba is kerülhet valaki. Az alkohol megvonás következtében kialakuló delirium tremens halálozási aránya akár 5-8% is lehet

- fogalmazott Zacher Gábor.

Zacher Gábor szerint az alkoholbetegeknél számos más probléma is jelentkezhet, mint például helytelen táplálkozás, vérszegénység és májproblémák. Ha ezekhez hozzáadódik az alkohol megvonása, a helyzet még súlyosabb lehet. Így a toxikológus szerint a száraz november kezdeményezés nem az alkoholfüggőkre irányul. A kampány célja inkább az, hogy azok, akik hetente 1-2 alkalommal isznak, kipróbálják, hogy képesek-e egy hónapig tartózkodni az alkoholtól.

Ha valaki nehezen viseli ezt a hónapot, az jelezheti, hogy probléma van.

Ha tehát komolyabb problémáid vannak az alkohollal, mint gondoltad, szükséges lehet szakmai segítségre, hiszen a az alkoholfüggőség leküzdése összetett folyamat, ami több hónapig, akár évekig is eltarthat. Itt jegyezzük meg, hogy a függőség örökre megmarad, hiszen egyes addiktolgusok szerint egy függő örökre függő marad, mert nem lehet leszokni, csak abbahagyni az ivást.

A mai alkoholfüggőség-kezelő központok különböző programokat kínálnak, amelyek célja a tartós felépülés elősegítése. A szolgáltatások közé tartozhat a kognitív-viselkedésterápia, a dialektikus viselkedésterápia, a holisztikus terápiás program, az intenzív ambuláns rehabilitációs program, a gyógyszeres kezeléssel támogatott kezelési program és a mentális egészségügyi kezelés is.

A gyógyszerfüggőség is súlyos probléma Magyarországon

Noha a száraz november kapcsán az alkohol-megvonás kerül fókuszba, legalább ennyire súlyos probléma a gyógyszerfüggőség is Magyarországon. És nagyot téved, aki azt hiszi, hogy csak idősödő anyukák és apukák nyúlnak a fájdalomcsillapítókhoz és egyéb stimulánsokhoz. Egyre népszerűbbek az ún. okosdrogok a fiatalok körében: ezeknek a modern stimulánsoknak a céljuk, hogy az elme minél hatékonyan működjön, még szélsőséges körülmények, akár alvásmegvonás mellett is. Az Egyesült Államokban annyira elterjedtek mostanra, hogy a Netflix egy dokumentumfilmet is készített a használókról, melyben őszintén vallanak a szerek előnyeiről és hátrányairól.

Hogy Magyarországon mennyire népszerűek a receptre kapható, eredetileg többek között a hiperaktivitást kezelésére szolgáló gyógyszerek, pontos adatok nem állnak rendelkezésre, ám Zacher Gábor, ismert toxikológus szerint a feketepiacon egészen egyszerűen beszerezhető szinte bármi. A szorongásoldókkal, alvássegítő gyógyszerekkel, nyugtatókkal azonban teljesen más a helyzet: azokat sokkal gyakrabban szedik a magyarok, és sokkal könnyebb rájuk szokni, mint azt gondolnánk. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag még áprilisban a Take your Pills Netflix-sorozat kapcsán, hogy mi a helyzet a pszichostimuláns gyógyszerekkel, mint például az Adderall, és lehet-e ezek szedésének pozitív élettani hatása egy egészsége s embernél, a nyilvánvaló negatívumai mellett.