Öt könyv, amit simán elolvasol egy nap alatt, ha inkább otthon maradnál a hideg májusi időben

Május utolsó hete az évszakhoz képest szokatlanul hideg. A szabadtéri programokat háttérbe szorítja az időjárás, sokan inkább otthon maradnak. Ez a csendesebb időszak ideális alkalom lehet az olvasásra. Olyan regényeket ajánlunk, amelyek rövid terjedelmük ellenére teljes irodalmi élményt nyújtanak – és egyetlen nap alatt elolvashatók.

Május végén már a nyár ígéretét kéne éreznünk, de az idei időjárás még mindig inkább az őszt idézi. Ilyenkor nem csoda, ha az ember legszívesebben legszívesebben otthon maradna, és belemélyedne egy jó könyvbe.

Szerencsére nem kell vaskos köteteket választanunk ahhoz, hogy maradandó irodalmi élményben legyen részünk. Most öt olyan regényt ajánlunk, amelyet akár egyetlen nap alatt is el lehet olvasni – mégis napokig, hetekig a fejünkben maradnak.

1. Foe – J.M. Coetzee

Ez a regény Daniel Defoe Robinson Crusoe-jának radikálisan újragondolt változata. A történetet Susan Barton szemszögéből ismerjük meg, aki egy hajón történt zendülés után vetődik egy lakatlan szigetre. A megszokott hősi narratíva helyett itt egy sokkal összetettebb, bizonytalanabb világ tárul elénk. Crusoe nem hős, hanem inkább zavarba ejtő figura, és a regény az elbeszélés hatalmát is kérdésessé teszi. Rövid, de nagyon erős szöveg, ami még napok múlva is ott zúg az ember fejében.

2. Who Will Run the Frog Hospital? – Lorrie Moore

Egy nő visszatekint serdülőkora nyaraira, hogy megfejtse: hol és hogyan siklott félre az élete. Lorrie Moore regénye érzékenyen mutatja be a női barátságok intenzitását és a felnövés fájdalmait. A nyelvezete könnyed, de a történet súlyosabb, mint elsőre tűnne. Ez a könyv olyan, mint egy régi nyári emlék: egyszerre édes és szomorú.

3. Small Things Like These – Claire Keegan

A történet középpontjában egy szorgalmas szénkereskedő áll, aki véletlenül egy sötét titokra bukkan. Claire Keegan szikár, mégis költői nyelvezetével egy olyan világot rajzol fel, ahol a legkisebb cselekedetek is morális súlyt kapnak. A könyv egyszerre mesebeli és megrázó – és sajnos nagyon is valós.

4. Bonjour Tristesse – Françoise Sagan

1954-es megjelenésekor hatalmas botrányt kavart – nem is csoda, hiszen a Bonjour Tristesse egy 17 éves lány történetét meséli el, aki a francia Riviérán próbálja manipulálni apja szerelmi életét. A regény mély kérdéseket vet fel szabadságról, felelősségről és az élet értelméről. A stílusa sikkes, könnyed, de ne tévesszen meg – komoly mondanivalója van.

5. Masks – Enchi Fumiko

Ez a japán regény a hagyományos nó színház maszkjai és rituáléi mögött megbúvó intrikákról, szexuális manipulációról és elfojtott vágyakról szól. A történet középpontjában nők állnak, akik látszólag passzív szereplői a társadalomnak, valójában azonban ők mozgatják a szálakat. Enchi Fumiko műve sötét, elegáns, és tele van rejtett jelentésekkel.

Reneszánszát éli az olvasás

Sokan hajlamosak azt hinni, hogy a digitalizáció térhódításával a könyvolvasás lassan háttérbe szorul. A számok azonban mást mutatnak: a könyvpiac Magyarországon az egyik legstabilabb kulturális szegmens maradt az elmúlt években. A nyomtatott könyvek iránti igény továbbra is erős, sőt, bizonyos kiadványok kifejezetten keresetté és értékessé váltak.

A Pénzcentrumon is számos alkalommal írtunk olyan különleges könyvekről, amelyek nemcsak tartalmuk, de ritkaságuk miatt is kiemelkednek. Az öt most ajánlott regény jó példája annak, hogy az olvasás élménye nem függ terjedelemtől vagy formátumtól – csak egy csendes nap kell hozzá, és egy igazán jó történet.