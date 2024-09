Szörnyű dolog derült ki a magyarok alvásáról: ami most egyes munkahelyeken történik, abba tömegek rokkanhatnak bele

"Baj van. Nem jól alszik az emberiség" - mondta G. Németh György a Magyar Alvás Szövetség elnöke a Pharma Norddal közösen szervezett sajtótájékoztatón, melyen az alvás legaktuálisabb kérdéseiről esett szó. A szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy modern világunkban mekkora kihívássá vált a jó alvás, hogy az alvásminőség milyen nagy mértékben befolyásolja az életminőséget és a teljesítményt. A témának külön aktualitást ad az a törvénytervezet, amely megszüntetné sok munkakörben a munkaalkalmassági vizsgálatot, ez megfelelő pillanat lehet a munkaadók számára, hogy a dolgozói egészségprogramok részévé tegyék az alvás vizsgálatát.

Porzsolt Péter a Pharma Nord country managere felvezetőjében kitért rá, hogy az alvás kérdését különösen aktuálissá teszi a tény, hogy 2024. szeptember 1-től lépett érvénybe a változtatás a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok kapcsán. A vonatkozó BM rendelet szűkítette azoknak a munkaköröknek a listáját, amelyek esetében kötelező a vizsgálat. A részletszabályok még nem ismertek, azonban ez forradalmi változás lehet a munkahelyi egészség szempontjából. Itt a lehetőség a munkaadók számára, hogy újragondolják, vagy megalkossák dolgozói egészségprogramjaikat. A Magyar Alvás Szövetség új programja ezt hivatott segíteni: a munkaalkalmassági vizsgálatok közé emelnék az alvásvizsgálatot, illetve -terápiát.

Az éjszakai, vagy váltott műszakban dolgozók éppen az alvásritmus folyamatos megzavarásának okán különösen veszélyeztetettek, a WHO már több évtizeddel ezelőtt kockázati tényezőnek minősítette az ilyen munkarendet. Már azt is számos kutatás bizonyította, hogy kapcsolat van a daganatos megbetegedések és a váltott műszak között. Azonban általában a megszokott, nappali nyolcórás munkarendben dolgozók alvására egészen eddig kevés figyelem irányult. Pedig elengedhetetlen a jó munkahelyi teljesítményhez a jó alvás - hangzott el a sajtótájékoztatón.

G. Németh György beszélt a a Health System Hungary programról, egy új szemléletű egészségrendszerről, mely segíthet a felelős vállalatoknak a megváltozott jogszabályi környezettől függetlenül gondoskodni a dolgozók egészségéről. A programhoz természetesen nemcsak alvásvizsgálat tartozik, de hangsúlyos szerephez jut, amely eddig alig volt jellemző a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokra. Miközben a dolgozók teljesítményét az alvás minősége rendkívüli mértékben befolyásolja.

A Magyar Alvás Szövetség elnöke arról is beszélt, hogy a modern kori ember alvásával óriási problémák vannak. Rámutatott, hogy jelenleg átlagosan 1 órával alszunk kevesebbet, mint az emberek 100 éve, és egy fél éve a gyermekek is megjelentek az alvásközpontokban. Amíg korábban alvásproblémás gyermekkel nem találkoztak, az okoseszközök mellett felnövő generáció tagjainál már ebben a korban jelentkeznek a gondok. Kitért még a társadalmi közérzet romlására is:

A jövő jobban nyomaszt minket, mint valaha

- mondta G. Németh György, hozzátéve: ez természetesen az alvásunkra is kihat.

Erdélyi Alíz dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) főtitkára előadásában kitért rá, hogy az alvászavar halmozottan veszélyes a nőkre bizonyos kor felett. A menopauza okozta egészségügyi problémák, illetve az alvászavarok okozta gondok nagyon hasonlóak, egymást erősíthetik és dominóeffektust indíthatnak el. Ezek közül kiemelte az elhízást, a 2-e típusú cukorbetegséget és a szív- és érrendszeri megbetegedéseket.

A dietetikus szakember kitért a melatonin fontosságára, melynek fontos szerepe van többek között az alvásszabályozásban is. A melatonin termelődéséhez elengedhetetlen a jó alvás és a megfelelő táplálkozás. Akárcsak a menopauza, a tartós alvásproblémák is a melatonin szint csökkenéséhez vezetnek, mely egy sor egészségügyi problémát idézhet elő - amilyen az elhízás is. A melatonin és előanyagai számos élelmiszerben megtalálható, amilyen például a tej, tejtermékek, zabpehely, a magyar meggy, vagy a borszőlő héja.

Dr. Bódizs Róbert PhD pszichológus, alváskutató előadásában beszélt a technológiai eszközeink világos és sötét oldaláról. Kutatások eredményeit ismertetve hangsúlyozta, hogy a kék fényű képernyők - mint a tévé, monitor, mobil, stb. - hatására szignifikánsan csökken a melatoninszint, minőségi alvásidő, a kék fény filterrel ellátott képernyők, vagy egy papíralakpú könyv olvasásával összevetve. A fénynek kardinális szerepe van a cirkadián ritmus fenntartásában, a mesterséges kék fény felboríthatja ezt a rendszert.

A szakértő hangsúlyozta, hogy nemcsak a melatoninnak, hanem például a kortizolnak - stresszhormonnak -, testhőnek is van cirkadián ritmusa, így az egészség szempontjából elengedhetetlen, hogy ez ne boruljon fel. A kutatási eredmények abba az irányba mutatnak, hogy a technológiai eszközök használatának sokkal nagyobb hatása van az egészségünkre, mint amennyire általában komoly hatást tulajdonít azoknak az ember.

Dr. Bódizs Róbert kitért a technológia jó oldalára is: az alvásvizsgálatok alkalmazzák a legújabb vívmányokat, hogy minél természetesebb környezetben és kevesebb kellemetlenséget okozva figyelhessék meg a páciensek alvási szokásait. A jelenleg rendelkezésre álló eszköztár magas labda az alváskutatásban, melyet érdemes kihasználnia a szakmának - mondta a szakember.