Nem elég az őszi covid-hullám: terjed az egzotikus kór, rengeteg magyar esett ágynak, került kórházba

A 39. héten egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek - közölte az NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya. A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 62 pertussis (szamárköhögés) és két parotitis epidemica (mumpsz) megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg nyilvántartásban. A héten nyilvántartásba vett 11 encephalitis infectiosa megbetegedés közül négy megbetegedés hátterében a nyugat-nílusi vírus állt.

Ahogy arról beszámoltunk korábban, a covid- és influenzafertőzések is emelkedésnek indultak a múlt héti adatok szerint. A covid örökítőanyag koncentráció a szennyvízben Salgótarján már a magas szintet is elérte, a következő hetekben pedig arra lehet számítani, egészsen az őszi szünetig, hogy sok helyen érhetik el a magas szintet az esetszámok is. Ezért érdemes különösen figyelni a higiéniai szabályok betartására, távolságtartásra és vigyázni az egészségünkre! A covid és az influenza mellett pedig más kórok is terjednek az NNGYK friss közlése szerint. Továbbra is sok szamárköhögéses esetet és nyugat-nílusi láz fertőzést regisztrálnak.

A 39. héten egy Pest vármegyei bentlakásos intézményben 2024. szeptember 17-28. között enterális járvány zajlott, hasmenés és láz vezető tünetekkel. Az összes exponált száma 104 fő, ebből 33 fő ellátott betegedett meg, kórházi ápolás egy beteg esetében vált szükségessé. A kórházban kezelt gondozott székletéből Salmonella sp. kórokozó tenyészett ki, további négy beteg diagnosztikai vizsgálata negatív eredményt adott. A járási népegészségügyi osztály helyszíni járványügyi vizsgálatot végzett, melynek során elrendelte a betegek székletvizsgálatát, az intézmény folyamatos és zárófertőtlenítését. Az intézmény saját hatáskörben látogatási tilalmat, programok elhalasztása rendelte el.

A 2024. szeptember 23. és 29. közötti időszakban a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 62 pertussis és két parotitis epidemica megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg nyilvántartásban.

A szamárköhögés gyanú bejelentések a fővárosból és 17 vármegyéből érkeztek. A betegek közül 7 volt csecsemő, két fő az 1-2 éves, egy fő a 3-5 éves, három fő a 6-9 éves, négy fő a 10-14 éves, négy fő a 15-19 éves, négy fő a 20-29 éves, kilenc fő a 30-39 éves, tizennégy fő a 40-49 éves, hat fő az 50-59 éves, nyolc fő pedig a 60 év feletti korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 10 fő esetében támasztották alá a klinikai diagnózist. A többi betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak.

Ezzel 903-ra nőtt az összes 2024-ben diagnosztizált eset. Korábbi években többszor előfordult, hogy ennek az 1 százalékát sem regisztrálták.

Tárgyhéten Baranya vármegyéből egy 17 éves férfi, és 10 éves nőbeteg mumpsz megbetegedésének gyanújáról érkezett jelentés. Mindkét beteg az életkorának megfelelően részesült mumpsz elleni védőoltásban, az aktuális mumpsz fertőzést a virológiai vizsgálatok nem támasztották alá.

A héten nyilvántartásba vett 11 encephalitis infectiosa megbetegedés közül négy megbetegedés hátterében a nyugat-nílusi vírus állt. Egy megbetegedés bizonyult importált eredetűnek: a 47 éves, Tolna vármegyei, kamionsofőrként dolgozó férfi több országban is járt a betegség lappangási idejében, ezért a fertőződés országa egyértelműen nem állapítható meg. A három hazai eredetű megbetegedést a fővárosból, Fejér és Győr-Moson-Sopron vármegyéből jelentették.

A héten diagnosztizált esetekkel a 2024. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma 103-ra nőtt. A nyugat-nílusi láz hazai terjedéséről szóló összefoglaló cikkünk itt olvasható.

Budapest (20 fő), Bács-Kiskun (2 fő), Békés (1 fő) Csongrád-Csanád (6 fő), Fejér (23 fő), Győr-Moson-Sopron (10 fő), Hajdú-Bihar (10 fő), Heves (2 fő), Jász-Nagykun-Szolnok (6 fő), Komárom-Esztergom (3 fő), Pest (10 fő), Somogy (1 fő), Szabolcs-Szatmár-Bereg (1 fő), Tolna (1 fő), Vas (2 fő), Veszprém (5 fő) vármegye területén regisztráltak megbetegedéseket. A betegek 68%-a férfi, az átlagéletkor 63 év (2-86 év).

A betegek 94%-a idegrendszeri tünetekkel kórházba került.

Továbbra is legyen óvatos, aki külföldre utazik

A 39. héten két importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek. Egy 37 éves, fővárosban élő férfibeteg, aki a lappangási idő alatt Indiában járt. A 45 éves nőbeteg Balin él és budapesti hazalátogatása idején jelentkezetek a megbetegedés tünetei Mindkét esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok

Továbbá egy 37 éves nőbetegnél importált eredetű, Plasmodium falciciparum okozta malária megbetegedést diagnosztizáltak. A beteg átutazóban volt Magyarországon, egy sporteseményre érkezett Ungandából.

A 35. héten 14 nyugat-nílusi láz megbetegedést diagnosztizáltak (két beteg korábban meningitis diagnózissal került bejelentésre) Egy megbetegedés bizonyult import eredetűnek, a Csongrád-Csanád vármegyei 49 éves férfibeteg a lappangási időben és betegség kezdetén Görögországban, Lefkáda szigetén tartózkodott. A hazai eredetű 13 megbetegedés közül két beteget a fővárosból, öt beteget Fejér, egy-egy beteget Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Veszprém vármegyéből jelentettek. A héten diagnosztizált esetekkel a 2024. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma 44-re nőtt. Budapest (13 fő), Csongrád- Csanád (4 fő), Fejér (11 fő), Győr-Moson-Sopron (1 fő), Hajdú-Bihar (6 fő), Heves (1 fő), Jász-Nagykun-Szolnok (1 fő), Komárom-Esztergom (1 fő), Pest (3 fő), Veszprém (3 fő) vármegye területén regisztráltak megbetegedéseket. A betegek 70,5%-a férfi, az átlagéletkor 62,6 év (10- 86 év). A betegek 93,2 %-a idegrendszeri tünetekkel került kórházba.

A héten egy importált eredetű, laboratóriumi vizsgálattal igazolt Zika-láz megbetegedést vettek nyilvántartásba. Egy Veszprém vármegyében élő 33 éves férfibeteg a Seychelles-szigeteken járt a lappangási idő alatt, ott fertőződött.

A héten egy parazitológiai vizsgálattal is megerősített importált malária megbetegedést diagnosztizáltak. A 34 éves, ghánai származású, Magyarországon, Hajdú-Bihar vármegyében tanuló férfi beteg Kenyában járt 2024. június 15. és augusztus 15. között, tünetei Magyarországra érkezését követően jelentkeztek.

A 34. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek. A 35 éves budapesti nőbeteg a lappangási idő alatt Maldív-szigeteken járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a Dengue vírus kóroki szerepét igazolta.

Az NNGYK korábbi közlései alapján a 33. héten egy importált eredetű, laboratóriumi vizsgálattal igazolt Chikungunya-láz megbetegedésről érkezett jelentés. A budapesti 30 éves nőbeteg közel egy évig Indonéziában, Bali szigetén tartózkodott, ott akvirálta a fertőzést.

A 32. héten egy 37 éves, Hajdú-Bihar vármegyében élő nő importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentették. A beteg a lappangási idő alatt Indonéziában járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a Dengue vírus kóroki szerepét igazolta.

Azon a héten két importált eredetű igazolt Chikungunya-láz megbetegedésről is érkezett jelentés. A Pest megyében élő 13 éves nőbeteg és 55 éves férfi beteg a lappangási időben, Indonéziában, Bali szigetén járt és ott akvirálta a fertőzést.

a 31. héten két importált malária megbetegedést diagnosztizáltak. A Hajdú-Bihar vármegyei 41 éves, magyar állampolgárságú nőbeteg megbetegedését megelőzően Elefántcsontparton tartózkodott. A Budapesten élő, 26 éves nigériai nőbeteg 2024. június 21-július 19. között járt Nigériában, panaszai ezt követően jelentkeztek. A parazitológiai vizsgálat mindkét esetben a Plasmodium falciparum kóroki szerepét igazolta.

A 30. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek egy 41 éves Vas vármegyében élő indiai férfi betegnél. A beteg a lappangási idő alatt Indiában járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a Dengue vírus kóroki szerepét igazolta.

Továbbá két malária megbetegedés gyanúját jelentették. Az egyik egy 15 hónapos német állampolgárságú fiúcsecsemő, aki a szüleivel átutazóban volt Magyarországon, amikor a tünetei jelentkeztek. A megbetegedés kezdete előtt két nappal érkeztek Afrikából, ahol a lappangási idő alatt tartózkodtak, így a gyermek ott akvirálhatta a fertőzést. A másik beteg egy Pest vármegyében élő 56 éves férfi, aki még Ghánában betegedett meg, ahol malária ellenes gyógykezelést kapott. Utazása alatt kemoprofilaxist nem alkalmazott, a diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok Plasmodium falciparum kóroki szerepét igazolták.

A 24. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek egy 13 éves, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élő férfibetegnél. A beteg a lappangási idő alatt az Egyesült Arab Emírségben járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat a Dengue vírus kóroki szerepét igazolta. Ezen felül egy import Hantavírus okozta veseszindrómáról érkezett jelentés. A Romániából érkező 33 éves férfibetegnél a laboratóriumi vizsgálat a Hantavírus Dobrava kóroki szerepét igazolta.

Sokan hoztak már haza ebben az évben egzotikus kórokat: az NNGYK korábbi közlése alapján a 23. héten a június 3. és 9. közötti időszakban egy importált eredetű Zika-láz megbetegedést jelentettek. Egy Pest vármegyében élő 52 éves nőbeteg a Seychelles-szigeteken járt a lappangási idő alatt, ott fertőződött. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok igazolták a Zika vírus kóroki szerepét.

A 22. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek. Egy 45 éves, fővárosban élő férfibeteg a Dél-Afrikai Köztársaságban járt a lappangási idő alatt, külföldön fertőződött. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A 21. héten három vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek, mindhárom beteg magyar állampolgár. Egy Fejér vármegyében élő 43 éves nőbeteg Egyiptomban, egy fővárosi 75 éves nőbeteg a Maldív-szigeteken, valamint egy szintén fővárosi 34 éves nőbeteg Indonéziában járt a lappangási idő alatt. Mindhárman külföldön fertőződtek, így az esetek import eredetűek. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindhárom esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

Egy Pest vármegyében élő 52 éves magyar nőbeteg Zika-láz megbetegedésének gyanúját jelentették, melyet a laboratóriumi vizsgálatok igazoltak. A beteg a lappangási idő alatt a Seychelle-szigeteken tartózkodott, ahol túráztak is, ott fertőződött, az eset import eredetű.

A 20. héten három importált vírusos vérzéses láz megbetegedést jelentettek, mindhárman magyar állampolgárok és a fővárosban élnek. Egy 29 éves nő Vietnámban, egy 69 éves férfi Indonéziában, és egy 35 éves férfi a Maldív- szigeteken járt a lappangási idő alatt, mindhárman külföldön fertőződtek, az esetek import eredetűek. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindhárom esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

a 19. héten két importált vírusos vérzéses láz megbetegedést diagnosztizáltak. Egy Vas vármegyei 58 éves férfi és egy 41 éves fővárosi nő Indonéziában jártak a lappangási idő alatt, mindketten külföldön fertőződtek. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A 17. héten három importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést diagnosztizáltak. Egy Pest vármegyei 29 éves férfi a Maldív-szigeteken, egy 52 éves Veszprém vármegyei férfi Indonéziában, és egy, a fővárosban élő brazil állampolgárságú nő pedig Brazíliában, Dengue láz endémiás területen járt a lappangási időben, mindhárman külföldön akvirálták a fertőzést. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindhárom esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A korábbi hetekben már szintén előfordultak importált esetek. A 16. héten egy importált eredetű vírusos vérzéses láz megbetegedést diagnosztizáltak. Egy 42 éves fővárosi férfi a betegség inkubációs ideje alatt Thaiföldön tartózkodott, és ott fertőződött meg. A főbb tünetek szédülés, fejfájás, láz, izom-ízületi fájdalom voltak. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A 11. héten négy importált vírusos vérzéses láz megbetegedést diagnosztizáltak. A betegek: egy 56 éves férfi, egy 43 éves nő, egy 20 éves nő, és egy 32 éves férfi. Mind a négy beteg magyar állampolgár és a fővárosban él. Valamennyien egzotikus országokban tartózkodtak a lappangási idő alatt (Thaiföld, Guatemala, Bali), ott akvirálták a fertőzést. A vezető tünetek láz, hidegrázás, fáradékonyság, izomfájdalom, ízületi fájdalom, fejfájás voltak. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mind a négy betegnél a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

A 8. héten öt, importált eredetű vírusos haemorrhagiás láz megbetegedés került a nyilvántartásba. Egy fővárosban élő 28 éves nő és egy 28 éves férfi a betegség lappangási idejében Thaiföldön nyaralt, ott akvirálták a fertőzést. A fő tünetek a láz és hidegrázás voltak. Egy szintén fővárosi 36 éves férfibeteg és egy Pest vármegyében élő 41 éves nőbeteg ugyancsak a Thaiföldön történő tartózkodás során fertőződött. A tünetek láz, fejfájás, hányinger, hányás voltak. Az ötödik beteg egy 24 éves budapesti nő volt, aki a lappangási időben Mauritiuson járt. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mind az öt esetben a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták a 8. héten.

A 7. héten szintén került egy, importált eredetű vírusos haemorrhagiás láz megbetegedés a nyilvántartásba. A Pest vármegyében élő, 63 éves magyar nőbeteg a betegség lappangási idejében Srí Lankán és a Maldív-szigeteken nyaralt, ott akvirálta a fertőzést. A tünetek láz, hányinger, fáradékonyság, izomfájdalom, csontfájdalom, ízületi fájdalom, fejfájás, szem mögötti fájdalom voltak. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok szintén a Dengue vírus kóroki szerepét igazolták.

Vigyázzon, aki ilyen egzotikus helyekre utazik, és ne csak olyankor adassuk be az oltásokat, ha kötelezőek! Tájékozódjunk külföldi út előtt, milyen vírusok terjednek a célországunkban!