Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2024-ben: nem éri meg kockáztatni

Előfordulhat, hogy amikor bepakolunk a nyaralásra, kimarad a bőröndből a fogkefe, a papucs, vagy akár a fürdőruha, attól még nem megy tönkre semmi. Biztosan találunk rá módot, hogy megoldjuk ezt a problémát ott helyben. Viszont ha lázasak leszünk, gyomorrontást kapunk, támad a migrén, nehezebben oldjuk meg gyógyszer nélkül. Egy kirándulás során szerzett sérülést is könnyebben elláthatunk ott helyben, ha a legszükségesebbeket elvisszük az úti patikában. Mutatjuk, mit ne hagyjunk semmiképpen otthon 2024-ben.

Kivel nem esett már meg, hogy nagy gonddal készítette össze a bőröndjébe a dolgokat nyaralás előtt, de éppen a legszükségesebbet sikerült végül kifelejteni? Ez gyakran azért történik, mert van, ami a hétköznapokban mindig nálunk van, mindig elérhető közelségben tudjuk, ezért nem is gondolunk rá. Sokan az alapvető gyógyszerekből tartanak a táskájukban, vagy az autóban, de otthon is fel van töltve a házi patika. Ahhoz, hogy a nyaraláson is megóvhassuk magunkat a leggyakrabban előforduló egészségügyi vészhelyzetektől, összeállítottuk a listát, amely segíthet a csomagolásnál.

Akár külföldön, akár belföldön nyaralunk, érdemes lehet úti patikát összekészíteni. Még belföldön is kihívást jelenthet az üdülőövezethez legközelebbi - hétvégén ráadásul az ügyeletes - gyógyszertárat felkutatni, külföldön pedig még nehezebb lehet a megfelelő készítmény beszerzése. Azonban arra is érdemes figyelni külföldi útnál, mit lehet oda-vissza átvinni a határon! Erről jobb tájékozódni a vásárlást megelőzően.

A nyaralás alatt potenciálisan szükséges gyógyszerek, egyéb cikkek listáját nagyban meghatározza, milyen típusú utazásra készülünk, mit tervezünk a nyaralásunk alatt, vagy hogy utaznak-e velünk gyerekek is. Vannak azonban olyan alapvető termékek, amit mindenféle útra érdemes magunkkal vinnünk. Ezek a következők:

Láz-, és fájdalomcsillapítók

Lázmérő

Görcsoldó

Hányinger csökkentő

Savlekötő

Hasmenés elleni szer

Hashajtó szer

Emésztést elősegítő szer

Fertőtlenítőszer sebre, kötszer, sebtapasz

Fertőtlenítőszer kézre

Allergiás tünetek elleni szerek allergiásoknak

Napvédő krémek, leégés kezelésére szolgáló szerek

Szúnyog-, és kullancsriasztók

(Kullancskiszedő csipesz)

Utóbbit azért tartjuk fontosnak külön megemlíteni, mert - ahogy arra magyar kutatók felhívták a figyelmet - a korábban beköszöntött tavasz miatt 2024-ben a szokásosnál is hamarabb lehet számítani az őshonos, valamint a Hyalomma kullancsok felbukkanására. A kullancsok nagy számban támadhatnak, mert több rovar élhette túl az enyhe telet. Ezért jobb, ha idén nyáron még inkább felkészülünk, hogy akár itthon, akár külföldön több szúnyoggal, kullanccsal találkozhatunk.

A bosszantó csípéseken is érdemes figyelni bőrünk védelmére. Egyrészt védekezzünk fizikailag a napégés ellen: kalappal, lenge, de nagy felületen takaró ruházattal, napszemüveggel. Másrészt használjunk naptejet, vagy más napvédő terméket. Ügyeljünk rá, hogy vízparton a bőrre fúj szerek hamar leáznak és szükség lehet ismételt használatra a teljes védelemre. Tájékozódjunk a helyi UV-sugárzás erősségéről, és tartsuk be a napi ajánlást, ne tartózkodjunk tűző napon, amikor legnagyobb az UV-veszély!

Sebesülés bárhol érhet bennünket, akár egy wellnessben is lehorzsolhatjuk a bokánkat, nem kell ahhoz magashegyi túra. Így fontos, hogy legyen nálunk fertőtlenítőszert, kötszer, ragtapasz, és gyógyító krémek. Érdemes arra gondolni, hogyha autóval megyünk nyaralni, mit tartalmaz az elsősegély doboz, mert azt már nem kell külön elpakolni.

Könnyen tönkre tud tenni egy nyaralást egy nem várt fertőzés, betegség, ami járhat akár lázzal és más kellemetlen tünetekkel. Napégés, napszúrás esetén szintén felléphet láz is, emésztőrendszeri gondok is. Ugyanakkor akár egy fejfájás vagy fogfájás is be tudja árnyékolni a kikapcsolódást. Ezért érdemes mindenek előtt láz- és fájdalomcsillapító csomagolása az útra. Jobb, ha van nálunk egy bevált szer, mintha patikában, akár külföldön, azzal kell beérnünk, amit helyben megkapunk.

Amire senki sem szeret gondolni, pedig gyakran megtörténik nyaralás alatt: a gyomorrontás, vagy más emésztési zavar. Sok esetben ez rosszabb, mint a fejfájás, több napi programot is keresztül tud húzni. A nyaralás alatt nem a megszokott "hazai" kosztot fogyasztjuk, amihez a gyomrunk hozzáedződött, sok új hatás érheti az emésztőrendszert. Ezért is jó, ha hasmenésre, gyomorégésre, vagy székrekedésre egyaránt fel vagyunk készülve, ne ezek a könnyen orvosolható gondok húzzák keresztül a terveinket.

Aki allergiás, az jobb, ha felkészül azokra a viszonyokra, amelyek úti célján fogadják majd. Például lehetséges, hogy már enyhültek a tünetei itthon, azonban külföldön még allergizálhatnak olyan pollenek, amelyekkel egyébként nem találkoznánk. Aki pedig folyamatosan szedi az allergiagyógyszert, az nyaralásra se felejtse el magával vinni!

Nagyon fontos, hogy a krónikus betegségekre rendszeresen szedett gyógyszert és fogamzásgátló szert se hagyjuk otthon.

Szakértők szerint ezek könnyen otthon maradhatnak, vagy a beteg csak beteszi a dobozt, de nem ellenőrzi, van-e benne elég tabletta. Nyaralás alatt pedig sem felíratni, sem kiváltani nem tudja adott esetben. Azonban ilyen esetben már az is komoly gondot okozhat, ha 1-1 nap kimarad. A nyaralás előtt hetekkel érdemes ellenőrizni az ilyen gyógyszerekből a készleteket, és hogy szükség van-e rá, hogy felírassuk az újabb adagot, illetve ki is váltsuk.

Nem árt, ha ott van...

Természetesen akár az egész házi patikát beleboríthatnánk egy nagy táskába, és vihetnénk mindent magukkal, azonban erre nagy eséllyel semmi szükség. Az viszont hasznos, ha az ember már ismeri saját magát, jellemző bajait, és erre a nyaralás előtt is gondol! Gondoljuk át, mire vagyunk mi hajlamosak - pl. gyomorégésre, rossz alvásra idegen helyen, derékfájásra a túl puha matractól, stb. - és milyen helyzetek állhatnak elő kifejezetten az utazás típusa miatt.

Képtelenség lenne felsorolni az összes esetet, illetve mindenki maga ismeri saját magát, illetve a családját a legjobban. Néhány példa, de ne csak ezekre gondoljunk: hogyha valaki utazás során hajlamos rosszul aludni, mert nem otthon van, akkor érdemes alvást segítő, nyugtató étrend-kiegészítőt vagy gyógyszert is eltenni. Ha valakinek érzékeny a gyomra, vagy éppen székrekedéssel szokott küzdeni az utazásokon, akkor erre tegyük el célzottan a már bevált szert. Ha gyerekekkel utazunk, külön gondoljunk az ő igényeikre, nekik való gyógyszerekre.

Az utazás típusától, programoktól függően is érdemes betenni egy-két plusz dolgot. Hosszú repülő-, vonat-, vagy buszút során jól jöhet a nyákfájás ellen egy nyakpárna, alváshoz szemmaszk. Hogyha a fő program túrázás lesz, akkor jó, ha felkészülünk rovarok ellen védelmet nyújtó ruházattal, rovarriasztó szerekkel, sebesülések ellátására alkalmas szerekkel, esetleg sportkrémmel, ha igénybe vevő útvonalat tervezünk teljesíteni. A tengerpartra inkább készüljünk vízicipővel, bőrápoló szerekkel.

Aki egzotikus helyre utazik, annak leginkább a különféle gyomorpanaszok okozhatnak gondot. Nagyon figyeljünk oda, milyen ételt, italt fogyasztunk, hiszen könnyen kaphatunk olyan fertőzést, aminek Európában nem vagyunk kitéve. Akár Egyiptomban is, ahová rengeteg turista utazik minden nyáron, kaphatunk fertőzéseket. Érdemes lehet ilyen helyet gyomorvédőt magunkkal vinni, illetve a fertőzéseket semlegesítő szereket.

Aki külföldre helyre utazik, tájékozódjon az ott elkapható fertőzésektől, és a kötelező oltásokon túl is adasson be magának védőoltást!

Ehhez még nagyon messzire se kell menni. Például ha kisgyermek van a családban, és Romániába utazunk, érdemes felkészülni egy esetleges kanyarófertőzésre. A szamárköhögés szintén terjed Európában, erről se feledkezzünk meg. Az egzotikus országokban elkapható kórókról már nem is szólva.

Okosan vásároljunk

Van, aki nyaralás előtt elrohan a patikába és felvásárolja a fél boltot. Először inkább nézzük át a házi patikát, mi van otthon, minek járt le a szavatossága, stb. és csak ezután vásároljunk. Azt is jó tudni, hogy minden évben szezonálisan is vannak akciók a patikákban, amelyeket érdemes kihasználni! A nyaralás előtt legalább 1-2 héttel állítsuk össze az úti patika csomagunkat, és ami hiányzik, azt szerezzük be - minél előbb megtesszük ezt, annál több időnk lesz kihasználni a patikák akcióit. Hogyha éppen gyógyszertár közelében járunk, figyeljük a kiírásokat, egyéni kedvezményeket.

Ha valóban spórolni szeretnénk a gyógyszer- és más egészségügyi kiadásokon, érdemes elgondolkodni az egészségpénztári megtakarítás nyitásán. A befizetett szja-ból az állam 20%-ot térít vissza minden befizetésünk után, amelyet aztán a patikákban költhetünk el gyógyszerekre, egészségügyi szolgáltatásokat vehetünk igénybe belőle, illetve még akár drogériában is vásárolhatunk.