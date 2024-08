Tovább nő a szamárköhögéses esetek száma, 15 csecsemő betegedett meg: itt van most a legtöbb fertőzött

NNGYK álláspontja a szamárköhögés elleni oltásról

Az NNGYK utolsó közlése szerint azon az állásponton van: a magyar védőoltási rendszernek köszönhetően nincs szamárköhögés járvány, a betegség szórványosan fordul elő. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed és mivel baktérium okozza, a betegség antibiotikummal jól kezelhető, általában enyhe tünetekkel jár. A várandós kismamáknak javasolt az emlékeztető oltás, mert az az újszülöttet is védi. A legveszélyeztettebbek ugyanis a csecsemők, akik 2 hónapos korban kapják meg a szamárköhögés elleni oltást. Ezért első 6-8 hétben most különösen kerülendő a kisbabával vendégségbe avagy zsúfolt helyekre menni.A felnőtteknél és az oltottak körében jellemzően enyhén zajlik a betegség, azonban az újszülöttek és csecsemők védelme a legfontosabb, mivel náluk a betegség lefolyása nagyon súlyos, olykor a légzéskimaradás miatt halálos is lehet. Hazánkban két otthonából kórházba szállított, védőoltásban még nem részesült csecsemő esetében igazolódott, hogy a halál oka a szamárköhögés és annak következtében kialakult szövődmények voltak. Az oltatlan újszülöttekre a legnagyobb kockázatot a vele találkozó és az ellátásában résztvevő családtagok jelentik, akik saját maguk is hordozhatják a baktériumot.Az NNGYK hangsúlyozottan kéri, hogy a szülést követő első 6-8 hétben ne menjenek vendégségbe az újszülöttel, kerüljék a zsúfolt helyeket, korlátozzák az újszülöttet látogatók fogadását. Az újszülött immunrendszere még részben védtelen a környezeti hatásokkal és fertőzésekkel szemben.Az NNGYK felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csecsemővel egy háztartásban élő családtagok és a csecsemő gondozásában résztvevők számára is javasolt a védőoltás. Jelenleg a szamárköhögés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, és a vakcina elérhetőségét a hatóság folyamatosan monitorozza - írták.