Robban az őszi covid-hullám: egy magyar városban már rengeteg a beteg, megjelent az XEC-variáns itthon

A 39. naptári héten a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja országos szinten emelkedést mutat - közölte az NNGYK. A települések zöménél a koronavírus mennyisége eléri az emelkedett koncentráció-tartományt és egy helyszínen, Salgótarjánban magas a szint. Emelkedő tendencia tapasztalható 9 vizsgálati helyszínen, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Kecskeméten, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szombathelyen és Tatabányán. A többi helyszínen stagnáló tendencia jellemző.

A szennyvíz mintákban országos átlagot tekintve 2024 januárjában szinte kizárólagossá vált a JN.1 variáns (a BA.2.86 alvariánsa), ezzel párhuzamosan az egyéb leszármazási vonalak örökítőanyaga a minták többségében a kimutatható szint alá csökkent. Az azonos időszakban vizsgált szennyvíz minták variáns megoszlása jó egyezést mutat a klinikai mintákban tapasztalt aránnyal.

Februártól (2024. év 6. hetétől) a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjának folyamatos csökkenése miatt a szennyvíz minták már nem bizonyultak alkalmasnak variánsvizsgálatra, a variánsok relatív gyakoriságának megállapításához. Egy új módszer bevezetésével lehetőség nyílt az alacsony koncentrációjú mintákból történő variáns-elemzésre, ezáltal sikerült kimutatni szennyvízmintából a KP.2 (FLiRT) koronavírus alvariánst a 20. naptári hét mintáiból. Az elmúlt hetekben tapasztalható emelkedő tendenciának köszönhetően ismét alkalmasak lettek a minták a variánsok vizsgálatára. Továbbra is a JN.1 leszármazási vonal különböző alvariánsai dominálnak, elsősorban a KP.3, amelyet az európai surveillance rendszer (TESSy) is külön egységként tart nyilván.

Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy a KP.3 alvariáns dominánssá válik hazánkban is. Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, valamint jelen van még a KP.2 variáns is. A különböző KP. variánsok a BA.2.86 variánsból fejlődött vonalak, amelyek nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. A 35. héttől hazai szennyvizekben is kimutatható a világszerte terjedő XEC alvariáns is, amely az ábrán az X-rekombináns csoport tagjaként szerepel - közölte az NNGYK.

Az Influenza A örökítőanyag szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja szintén emelkedik. A 39. naptári héten 7 vizsgálati területen − Békéscsabán, Budapest Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Győrben és Székesfehérváron − volt az Influenza A vírus örökítőanyag kimutatási szint felett.