Átalakítja slágertermékeit a Tesco: sokak kedvence nem lesz ugyanolyan, mint eddig

A Tesco az Egyesült Királyság legnagyobb élelmiszer-kereskedőjeként elkötelezte magát a vásárlók egészségesebb táplálkozásának támogatása mellett. A vállalat folyamatosan dolgozik termékeinek újratervezésén a Welwyn Garden Cityben található tesztkonyhájában, hogy azok megfizethetőbbek, inspirálóbbak, relevánsabbak és mindenekelőtt egészségesebbek legyenek - tudósított a The Guardian.

A Tesco, mint az Egyesült Királyság vezető élelmiszer-kiskereskedelmi lánca célul tűzte ki a fogyasztók egészségesebb táplálkozásának támogatását - a vállalat ennek érdekében újratervez néhányat a legnépszerűbb termékei közül, hogy azok egészségesebbek, megfizethetőbbek és vonzóbbak legyenek a vásárlók számára. Karen Poole, a Tesco egészséges és fenntartható táplálkozásért felelős vezetője szerint a fő kihívást leginkább az ízlés, a megfizethetőség és a családi preferenciák jelentik.

A Tesco már korábban is tett lépéseket az egészségesebb termékfejlesztés irányába, például 2007-ben eltávolította a hidrogénezett zsírokat sajátmárkás termékeiből, 2016-ban pedig csökkentette az üdítőitalai cukortartalmát. Példaként említették a sajátmárkás babjuk esetét is, amelynek anélkül csökkentették a cukor- és sótartalmat, hogy észrevehetően befolyásolták volna az ízét - azonban a nagyléptékű és tartós változáshoz idő kell.

Mint kiderült, a vállalat nem csak arra összpontosít, hogy mit vesz ki termékeiből (tipikusan cukrot és sót), hanem arra is, hogy mit ad hozzájuk – például több zöldséget és rostot. Utóbbi azért számít fontos lépésnek, mert a statisztikák szerint a felnőtt lakosság kevesebb mint egyharmada viszi be szervezetébe a napi ajánlott rostmennyiséget. A rosttartalom növelését a tesztkonyhában dolgozó fejlesztő szakácsok az olasz készételek esetében például több gomba hozzáadásával érik el.

Jamie Robinson, a Tesco vezető séfje szerint az olasz ételek újragondolása kapcsán pozitív visszajelzéseket kaptak: az új receptek szerint készített lasagne és bolognai ételeket például jobban kedvelték a vásárlók. A vállalat emellett igyekszik a pizzáit is egészségesebbé tenni, szintén extra rost hozzáadásával. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek kerülése mellett a fontos célkitűzéseik közé került az is, hogy az összetevők listája minél könnyebben értelmezhetővé váljon - ennek jegyében olyan összetevőket használnak, amelyek nem tartalmaznak E-számokat vagy más gyakran használt adalékanyagokat.

Robinson kiemelte továbbá azt is, hogy mennyire fontosnak tartják az "igazi" étel fogalmát: csak olyan alapanyagokat használnak, amelyek a fogyasztók otthonaiban is megtalálhatóak lennének, továbbá nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a teljes kiőrlésű gabonafélékre és a hüvelyesekre is. Az élelmiszerlánc jövőbeli célkitűzései közé tartozik, hogy 2025-re szeretnék elérni, hogy kínálatukban az egészséges termékek aránya elérje a 65%-ot.