Újabb magyar siker a rákkutatásban: rengeteg beteg életét könnyítheti meg ez az új terápia

Egy nemzetközi együttműködésben, két spanyol sugárterápiás központtal közösen végzett klinikai vizsgálat új, öt éves eredményeit mutatja be az Országos Onkológiai Intézet az Európai Sugárterápiás (ESTRO) idei kongresszusán. A 2024. május 3-7. között a skóciai Glasgow-ban rendezendő tudományos konferencián a kiemelt tudományos kategóriában, a legjobb brachiterápiás előadásként számolhatnak be a kutatást végző szakemberek, köztük Prof. Dr. Polgár Csaba és Dr. Mészáros Norbert.

Eredményesnek bizonyult az a gyorsított részleges emlőbesugárzási módszer, amelyet az Európai Brachiterápiás Társaság (GEC-ESTRO) öt éves kísérleti programjában vizsgáltak spanyol és magyar szakemberek. A friss kutatási eredmények az emlőrák kezelésében egy új, gyorsabb sugárkezelési módszer hatékonyságát bizonyították. A vizsgálatokban 81 alacsony kockázatú, korai emlőrákos beteg vett részt, akik emlőmegtartó műtéten estek át, majd egy speciális, úgynevezett brachiterápiás, belső sugárkezelést kaptak célzottan az eltávolított daganat helyének megfelelő területre.

Az eredmények azt mutatják, hogy az évtizedeken át elfogadott, 3-5 hétig tartó, 15-25 napig tartó teljes emlő külső besugárzása helyett a brachiterápiás belső sugárkezelés 2-3 nap alatt elvégezhető, összesen három vagy négy alkalommal adott és kisebb térfogatot érintő sugárkezeléssel ugyanolyan hatékony. A betegek 96%-ánál 5 év után sem újult ki a daganat az operált emlőben, ami azt mutatja, hogy a kezelés hosszú távon is hatékony volt.

A betegek 88%-a két napon belül megkapta a kezelést, és a többségük nem tapasztalt különösebb mellékhatást, és a kozmetikai eredmény is kiváló vagy jó volt az esetek 95%-ában, így a módszer biztonságos. A kutatás vezetői bíznak abban, hogy ez az új módszer lehetőséget kínálhat az emlőrák kezelési idejének csökkentésére, ami mind a betegek, mind pedig az egészségügyi rendszer számára nagy előny lehet. Az eredmények hozzájárulhatnak a hatékonyabb és a betegek jobb életminőségét biztosító kezelések rutinszerű alkalmazásához.

Az erről szóló tudományos kutatást díjjal ismerték el. A 2024-es Európai Sugárterápiás Kongresszuson Glasgow-ban, a legjobb előadások között mutatják be a kutatás célját, módszereit, fontosabb eredményeit és következtetéseit.

Emellett az Országos Onkológiai Intézet saját kezdeményezésű gyorsított emlő brachiterápiás eredményeinek 25 éves eredményeit is előadás formájában mutatja majd be a Polgár professzor által vezetett munkacsoport. Ebben a vizsgálatban a 4 nap alatt, 7 kezelési frakcióban végzett belső sugárkezelés után 25 évvel is 87%-ban biztosított volt a betegek helyi daganatmentessége.