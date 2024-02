Tovább szedi áldozatait a covid-járvány: ezért nincs védettsége a legtöbb idős magyarnak

2023 utolsó heteiben Magyarországon 12 százalékos halálozási többletet mértek a 65 évesnél idősebbek körében, amit a járványügyi szakemberek az őszi-téli koronavírus-járvány következményének tartanak - írja a Népszava. Már tavaly májusban figyelmeztettek arra, hogy ősszel a 60 év felettieknél sürgető az immunitás megerősítése, mert a hazai adatok szerint az ő védettségük a legalacsonyabb. Sokan mégsem kaptak oltást az idei szezonban.

A koronavírus járvány pedig szezonálisan visszatér minden évben. A kórházak tavaly már október elejétől elrendelték az egyre szaporodó covidos esetek miatt a maszkviselést, a nemzetközi járványügyi szervezetek pedig az oltások megerősítését ajánlották az omikron alvariánsaira frissített vakcinákkal. December 11-17. között az NNGYK azt közölte: a felső légúti tünetekkel kórházba kerülők döntő többsége koronavírussal volt fertőzött és a Covid–19 fertőzöttek csaknem háromnegyede pedig 60 éves vagy annál idősebb volt. Ekkor már zajlott egy meghívásos közbeszerzési eljárás, amellyel 100 ezer adag Modernát vásároltak. Ezek karácsony előtt néhány nappal került ki az oltópontokra. Ám még ekkor is csak a legelszántabbak juthattak hozzá - írja a lap.

Nem volt központi kampány, az oltópontok elérhetőségéről a médiából lehetett értesülni. Az időpontfoglaló rendszer azonban függetlenül attól, hogy kinek, mikor volt az utolsó oltása, lehet-e még védettsége – be sem engedte azt, akinek már volt három vagy négy oltása. Pedig ekkor már az NNGYK adatai szerint is zajlott az újabb covid-hullám. Végül január második hetében a járványügyi hatóság azzal oldotta fel regisztrációs anomáliát, hogy szezonálissá minősítette a vakcinát, ezzel lehetővé vált bárki számára a regisztráció. Időközben lettek olyan oltópontok is, ahol nem ragaszkodtak az E-térben történt előzetes regisztrációhoz - írja a lap.

Akik föl akarták venni és várták az új oltást, azok decemberben, illetve január elején eljöttek, január végére már látványosan visszaesett az érdeklődés, ma már a megnyitott helyek tíz százalékát sem foglalják le

– mondta Varga Péter, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ ellátásszervezési igazgatója. Azt is elmondta, hogy december utolsó kettő és január első két hetében száz százalékos foglalással dolgoztak, szükség szerint a jelentkezők számához igazítva nyitottak oltóhelyeket. Az egyetem oltópontjain az új típusú vakcinából mintegy 6 ezret adtak be, de akkora tömeg, mint 2020 végén, amikor az első oltások megérkeztek, most nem volt.

A statisztika is azt mutatja, hogy még az idei szezonban is lehet haszna a Covid-védettség frissítésének. Az ECDC február elején közölte az EU-tagországokban élők Covid-19 elleni átoltottságának legfrissebb adatait. E szerint annak ellenére, hogy a frissített összetételű oltóanyag 2023 őszétől elérhetővé vált a közösség országaiban, Magyarország az időskorúak átoltottságát tekintve a vizsgált 24 ország közül a 23. helyen szerepel. Mindez azt jelenti, hogy a súlyos lefolyással fenyegetett célcsoport döntő többségét nem sikerült felvértezni a 2023-24-es légúti szezonban a Covid-19 szövődményei ellen - írják.

Ezt támasztja alá a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának friss adatsora, amely szerint a járvány előtti öt év azonos időszakához viszonyítva a 2023-as év 43-44. hetében 7 százalékos, a 48-51. hetében pedig 12 százalékos halálozási többlet azonosítható a 65 évesnél idősebbek körében. Ez azt jelenti, hogy a 43-44. héten 260 többlethalált, a 48-51. héten 967 többlethalált regisztráltak. Ez pedig egyértelműen az őszi-téli koronavírus járványnak a következménye. Egy korábbi elemzés az intézet honlapján azt is jelzi, hogy megérkezett az új variáns is, amely már egy újabb járványhullámot indított el a Magyarországon - írják.