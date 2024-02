Hivatalos! Tetőzött a járvány, de ebben a 4 megyében még mindig tömve vannak a várótermek

55 100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 286 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel a 8. héten írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján. Beigazolódott, amit már a múlt heti adatok alapján is sejteni lehetett: idén hamarabb tetőzött a járvány, február második felére elkezdtek csökkenni az esetszámok. Friss adatok szerint 2024. február 19. és 25. között az akut légúti fertőzéses betegeknek még mindig közel fele 15 év alatti gyermek. A fertőzöttek 50,6%-a 0-14 éves gyermek, 23,4%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,7%-uk a 35-59 évesek, 8,3%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Ahogy már hetek óra, az influenzás megbetegedések esetében is a gyermekek korosztálya a leginkább érintett, viszont a fiatal felnőttek között is sok a megbetegedés: a betegek 40,3%-a 0-14 éves gyermek, 29,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 22,5%-uk a 35-59 évesek, 8,1%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó megbetegedések száma a 3‑5 évesek (1 864) és a 6-14 évesek (1 465) között volt a legmagasabb.

Ahogy az influenza és az akut fertőzés járványgörbéin látható: már a 7. héten megtört a betegszámok meredek emelkedése, és ahogy azt előrevetítettük, a 8. heti adatok alapján meg is történt a tetőzés. A korábbi évek tapasztalatai alapján a járványok tetőzése február végén / március elején szokott bekövetkezni, de most már a számok is igazolták, hogy 2024-ben ez előbb bekövetkezett. Még az is lehet, hogy van összefüggés a rekordmeleg februári időjárással.

Fontos, hogy a járvány tetőzése nem azt jelenti, hogy napokon belül a keringő kórokozók köddé válnak és drasztikusan kevesebb megbetegedés lesz. A tetőzés annyit jelent, hogy a betegszámok elérik a tetőpontjukat, és hétről hétre fokozatosan kevesebben fordulnak majd orvoshoz, mint a megelőző hetekben. A betegek száma azonban továbbra is magas maradhat még - egy hónapon át még biztosan, de lehetséges, hogy utána is.

Itt van most a legtöbb beteg

A 8. héten akut légúti megbetegedés halmozódásáról hét jelentés érkezett hét területről (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Pest, Szabolcs-Szatmár- Bereg vármegye). A megbetegedések három óvodát, egy általános iskolát és három szociális intézményt érintettek. Három járványban történt légúti mintavételezés, a jelentés írásáig közülük egy szociális otthonban az influenza A vírus kóroki szerepe igazolódott. A többi járványból származó légúti minták virológia vizsgálata folyamatban van.

Ahogy az alábbi grafikonon látható, akut fertőzésből legnagyobb a betegek előfordulása Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Hajdú-Bihar és Somogy megyékben, influenzában pedig magasan vezet Győr-Moson-Sopron és Somogy. Ha pedig azt nézzük, hogyan változott a betegek előfordulása, akkor - bár sok megyében csökkent a 8. hétre - Nógrádban és Komárom-Esztergomban nőtt számottevően az influenzások száma, valamint Békésben és ugyancsak Nógrádban az akut fertőzések előfordulása.

A 2024. év 8. hetében hét közigazgatási területen nőtt, tizenkét területen csökkent, és egy területen nem változott (Budapest) az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Győr- Moson-Sopron (1 087), Somogy (1 003) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (813) vármegyében volt a legmagasabb, Heves (239), Békés (356) és Vas (370) vármegyében a legalacsonyabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket Jász- Nagykun–Szolnok vármegye kivételével az ország valamennyi területén diagnosztizáltak - írta az NNGYK.

A 8. naptári héten összesen 398 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 285 minta közül 89 betegnél az influenza A(H1pdm09), 12 betegnél az influenza A(H3), egy betegnél az influenza A(NT), tizenöt betegnél az influenza B, tizennyolc betegnél az RSV, öt betegnél a human metapneumovírus, hét betegnél a SARS- CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 41,1%, az RSV pozitivitási arány 6,3%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 2,5% volt. A sentinel kórházak által beküldött 39 minta közül öt betegnél influenza A(H1pdm09), egy betegnél influenza A(H3) vírust, tizennyolc betegnél RSV-t, öt betegnél a human metapneumovírus azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 74 légúti minta közül huszonhárom influenza A(H1pdm09), egy influenza A(H3), tíz RSV, hat human metapneumovírus, kettő SARS-CoV-2 vírus pozitív volt.

Még mindig rengetegen kerülnek kórházba

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a nyolcadik héten 357 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 42 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 357 SARI beteg 43,1%-a (154 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 28,6%-a (102 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 82 főnél influenza A, 100 főnél RSV, 27 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

Az RSV-pozitív betegek 86,0%-a (86 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, a COVID-19 fertőzöttek 74,1%-a (20 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Influenza okozta SARI megbetegedést valamennyi korosztályban diagnosztizáltak.

A 2023. év 40 – 2024. 08. hete között összesen 5 191 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 788 főnél influenza A [6181 influenza A(H1pdm09), 168 influenza A(H3), 2 influenza A(NT)], harminchét főnél influenza B, százkilencvenhárom főnél RSV, 1 056 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Negyvenkét megbetegedés hátterében rhinovírus állt, hat megbetegedést parainfluenza, ötöt adenovírus, ötvenet human metapneumovírus okozott.