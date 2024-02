Ebben a 4 megyében tombol most a legdurvábban a járvány: rengetegen betegedtek le egy hét alatt

47 400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 271 000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján. Friss adatok szerint 2024. január 29. és február 4. között az országban az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordult betegek 51,8%-a 0-14 éves gyermek, 22,8%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,4%-uk a 35-59 évesek, 8,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az akut fertőzések tehát inkább a 14 év alatti korosztályban terjed most, az influenzás megbetegedések esetében is a gyermekek korosztálya a leginkább érintett, viszont a fiatal felnőttek között is sok a megbetegedés: a betegek 40,7%-a 0-14 éves gyermek, 29,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 22,4%-uk a 35-59 évesek, 7,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az influenzaszerű megbetegedések gyakorisága a 3‑5 évesek (1 596,8%ooo) és a 6-14 évesek (1 226,4%ooo) között volt a legmagasabb.

Amíg az első héten még 21 500 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 152 400 fő akut légúti fertőzés tüneteivel a hivatalos becslések alapján, a második héten 24 800, illetve 176 400 fő, vagyis 15,3-15,7 százalékkal több beteg fordult meg a rendelőkben. A harmadik héten tovább nőtt a betegek száma 11,8 és 15,3 százalékkal. A negyedik heti adatok alapján azt láthatjuk, hogy meredeken emelkedik tovább a betegszám, az influenza 29, az akut fertőzések 18,4 százalékkal. A betegszámok továbbra is a tavalyi görbe felett alakultak.

Ez az emelkedő tendencia az ötödik hétre még meredekebbé vált, és az idei influenza és akut fertőzés görbe egyre távolodik a tavalyitól. 16,1 százalékkal nőtt az akut légúti fertőzéses és 28,5 százalékkal az influenzaszerű esetek száma.

Az előző szezon tapasztalatai és a korábbi, (nem pandémiás) évek járványgörbéi alapján várhatóan a felsőlégúti megbetegedések február végén, március elején tetőznek majd, addig egyre több és több eset várható.

Ezekben a megyékben a legnagyobb a baj

Az év ötödik hetében 17 közigazgatási területen nőtt, két területen csökkent és egy területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Zala (1 042), Szabolcs- Szatmár-Bereg (932) és Győr-Moson-Sopron (842) vármegyében volt a legmagasabb, Heves (158), Komárom-Esztergom (269) és Csongrád-Csanád (274) vármegyében a legalacsonyabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket Nógrád vármegye kivételével valamennyi területen diagnosztizáltak - írja az NNGYK.

Ahogy a fenti térképen látható, a leginkább Zalában és a keleti megyékben nőtt az influenzaszeű megbetegedések előfordulása, az akut fertőzéseké pedig Szabolcs- Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyékben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ötödik héten akut légúti megbetegedés halmozódásáról hat jelentés érkezett négy területről (Baranya - 1, Hajdú-Bihar - 2, Tolna - 1, Veszprém - 2). A megbetegedések öt óvodát és egy bölcsődét érintettek. Valamennyi járványban történt légúti mintavételezés, egy óvodában és egy bölcsődében az influenza A vírus kóroki szerepe igazolódott, a többi óvodából származó légúti minták virológia vizsgálata folyamatban van.

Az 5. naptári héten összesen 398 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 335 minta közül 92 betegnél az influenza A(H1pdm09), 15 betegnél az influenza A(H3), egy betegnél az influenza A(NT), két betegnél az influenza B, tizennyolc betegnél az RSV, négy betegnél a human metapneumovírus, 15 betegnél a SARS- CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 32,8%, a SARS-CoV- 2 pozitivitási arány 4,5% volt. A sentinel kórházak által beküldött 29 minta közül kilenc betegnél influenza A(H1pdm09), hat betegnél RSV, egy betegnél SARS-CoV-2 vírust azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 34 légúti minta közül tíz influenza A(H1pdm09), kettő SARS-CoV-2 vírus pozitív volt.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a negyedik héten 291 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 35 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 291 SARI beteg 30,2%-a (88 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 39,5%-a (115 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 74 főnél influenza A, 44 főnél RSV, 59 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

Az RSV-pozitív betegek 81,8%-a (36 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, a COVID-19 fertőzöttek 81,4%-a (48 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Influenza okozta SARI megbetegedést valamennyi korosztályban diagnosztizáltak.

A 2023. év 40 – 2024. 05. hete között összesen 4 037 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 366 főnél influenza A [269 influenza A(H1pdm09), 96 influenza A(H3), 1 influenza A(NT)], tizenkét főnél influenza B, nyolcvan főnél RSV, 1 021 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Harminchét megbetegedés hátterében rhinovírus állt, öt megbetegedést parainfluenza, hármat adenovírus, huszonnégyet human metapneumovírus okozott.