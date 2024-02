Sok idős beteg életét könnyítheti meg az új szabály: hamarosan így is kiválthatják a gyógyszereiket

Hamarosan lehetőség nyílik rá, hogy kisebb patikák gyógyszerész személyes jelenléte nélkül, távfelügyelet mellett működjenek egy friss rendelet szerint. A rendelettervezet már korábban is ismert volt, a gyógyszerész szakma véleménye megoszlott arról, a betegellátás, illetve a patikák előnyére válhat-e a változtatás. A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) lapunknak küldött állásfoglalása szerint a betegek életét biztosan megkönnyíti a módosítás.

A Magyar Közlönyben február 6-án megjelent rendelet szerint gyógyszerészi ellenőrzés, felügyelet, irányítás, a gyógyszerész bevonása bizonyos esetekben távfelügyelet útján is biztosítható. A rendelet több ponton is módosítást tesz, bizonyos feladatokat már nem csak gyógyszerész láthat majd, hanem gyógyszert kiadó személy is. Például ha egy gyógyszer nincs készleten, a szakasszisztens is kiadhatja majd a helyettesítő terméket, ehhez nem kell gyógyszerésznek jelen lennie. A módosítások főként a fiókpatikákat, így a vidéki lakosságot érintik.

A HGYSZ lapunknak megküldött álláspontját a rendelettel kapcsolatban változtatás nélkül közöljük:

"A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége a vidéki gyógyszerellátás szempontjából előrelépésként értékeli, hogy módosult a fiókgyógyszertárak működéséről szóló szabályozás. Meglátásunk szerint a változások rövid és középtávon megállíthatják a fiókgyógyszertárak számának csökkenését, és hosszú távon hozzájárulhatnak új fiókpatikák nyitásához, és így az gyógyszerek elérhetőségének javulásához. Az elmúlt 10 évben közel 250 patika szűnt meg, és ez a csökkenő tendencia évről évre újra jelentkezik. Ennek következtében jelentősen nőtt azon kistelepülések száma, ahol nem érhető el közvetlenül gyógyszertár.

Ezeken a településeken nagyjából 700 ezer lakos él, jellemzően az idősebbek, akik számára megterhelő, ha egy másik településre kell menni a szükséges gyógyszerek beszerzéséért. A most megjelent rendelet az ő életminőségüket is érdemben javíthatja.

A gyógyszerek kiadása továbbra is a gyógyszertárakban történik, szakszemélyzet felügyelete mellett és a rendelet alapján kötelező biztosítani a távkapcsolatot gyógyszerésszel szükség esetére. Emellett a változás csak azokat a fiókgyógyszertárakat érinti, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, vagy más formában nem tudják biztosítani már rövid távon sem a működésüket.

Amellett, hogy egyetértünk a rendelet és a módosítások irányával, a megvalósulás szempontjából célszerűbbnek tartottuk volna, ha az érintett fiókgyógyszertárak körét szűkebben határozzák meg a nyitvatartási idő és forgalom alapján, valamint, ha az expediáló szakasszisztens személyére és a gyógyszerész elérhetőségére vonatkozóan is szigorúbb feltételeket szabnak."

A rendelet a kihirdetést követő 90. napon lép hatályba, május elején.