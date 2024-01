Óriási krízis felé rohan a magyar egészségügy: még 10 év és ezt egyáltalán nem lehet helyrehozni?

G7 Link a vágólapra másolva

A magyar orvosok több mint 40 százaléka tíz éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt - írja a G7. A probléma nem újkeletű és nem is magyarspecifikus: Európában is az orvostársadalom elöregedése a jellemző. Jelenleg ahhoz, hogy valakiből szakorvos válhasson, az egyetemet is beleszámítva általában tíz év szükséges, így az utánpótlás biztosítása kulcsfontosságú kérdés kell hogy legyen azokban az országokban, ahol van állami egészségügyi ellátás.

Szinte egész Európa rosszul áll az orvosok átlagéletkorát tekintve, de a legégetőbb helyzetben kétségtelenül az olaszok vannak a lap szerint, ahol az orvosok 55,2 százaléka már 55 év feletti. Magyarország is rosszabb helyen van az OECD-átlaghoz képest. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint itthon az orvosok 41,7 százaléka 55 éven felüli és a KSH szerint a teljes orvostársadalom közel 20 százaléka már nyugdíjas, írja a lap. A Magyar Orvosi Kamara szerint tavaly csupán 5 olyan háziorvosi praxis működött, ahol a praktizáló orvos 30 év alatti fiatal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mivel sok orvos dolgozik tovább a nyugdíjkorhatár elérése ellenére is, nem feltétlenül az a gond, hogy betöltik a 65-ik életévüket. Az viszont problémás, hogy az arányok nagyon eltolódtak az idősebbek felé, akik egy ponton nem fognak tovább dolgozni, utánpótlás híján pedig az ellátás további nehézségekbe ütközik majd. Ráadásul ezzel párhuzamosan a teljes társadalom is öregszik, vagyis egyre nagyobb igény lenne az egészségügyben dolgozó szakemberekre, hiszen a kor előrehaladtával egyre nagyobb az esély a megbetegedésre. Magyarországon ez azért okozhat különösen nagy gondot, mert nemcsak az orvos kevés, hanem a lakosság általános egészségi állapota is rendkívül rossz. A kórházi várólisták hossza bizonyos beavatkozásra már akár években mérhetők és egyre több kórházi osztályt zárnak be a személyi feltételek hiánya miatt, vannak olyan kórházak, ahol már boncolni sem tudják a holttesteket. Az Országos Kórházi Főigazgatóság nyilvántartása szerint Magyarországon több mint 700 háziorvosi praxis betöltetlen: EZ IS ÉRDEKELHET Mi folyik a magyar rendelőkben? Kritikus a helyzet: több mint 880 ezer magyar egészsége a tét A magyar háziorvosoknak több mint 30 százaléka már betöltötte a 60 éves kort, nincs elég fiatal szakember, aki pótolhatná őket.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK