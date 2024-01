Ezt fogadja meg rengeteg magyar az új évben: az a kérdés, milyen messzire hajlandók elmenni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az újévi fogadalmak között minden évben a legnépszerűbb a fogyás, a több mozgás vagy az egészséges életvitel, valamint a sportos életmódot folytatóknál a maraton lefutása is a célok között szerepel. Azok körében, akik már most is mozognak a leggyakoribb motivációk között van az egészség megőrzése, de a fejük kiszellőztetése és a stresszlevezetés is fontos tényező. Annak ellenére, hogy a magyarok időhiányosnak érzik magukat, nemzetközi összehasonlításban mégis az elégedettebb nemzetek közé tartoznak a saját testmozgásra fordított idejük, és a hazai sportlétesítmények rendelkezésre állasával kapcsolatban - írja az Oeconomus.

A 2024-es év különösen inspiráló lehet a mozogni vágyók számára, a soron következő évben olimpiát és a labdarúgó Európa-bajnokságot is rendeznek. Általános tendencia, hogy ezek a kiemelt sportesemények önmagukban is többlet motivációt adnak a szurkolóknak a szabadidős testmozgásra. A felmérések megosztottak a tekintetben, hogy mennyit és milyen módon sportolnak a magyarok. A titok abban rejlik, hogy honfitársaink jobban szeretik a kevés megkötéssel járó és praktikusan kivitelezhető mozgásformákat, mint a kerékpározás vagy a futás, míg fitnesztermekbe ritkábban járnak, mint a nemzetközi átlag. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Inkább praktikusan sportolunk, mint szabályozott keretek között A felmérések jelentősen megoszlanak a tekintetben mennyit sportolnak a magyarok. Így például az Eurobarométer vagy az Ipsos kutatásának eredménye szöges ellentéte egymásnak. Ennek háttere az lehet, hogy az egyik a kötött, a másik a kötetlen testmozgási lehetőségeket veszi figyelembe. A részletesebb kimutatások alapján az időtényező fontos szempont a magyarok számára, éppen ezért inkább praktikusan választunk mozgásformát, így például a biciklizés mint közlekedési eszköz használata egyúttal a legelterjedtebb tömegsport is hazánkban. A teljes cikk itt olvasható. EZ IS ÉRDEKELHET Elkészült Magyarország legfrissebb boldogságtérképe: kiderült, hol most a legjobb élni A tavalyi és a tavalyelőtt évhez hasonlóan a Pénzcentrum idén is elkészítette Nagy Boldogságfelmérését, melyből kiderült, hogy érezzük magunkat a bőrünkben mi, magyarok.

Címlapkép: Getty Images

