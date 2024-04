Aggasztó jelentés: a brutális szegénység még csak most jön, ezt már kivédeni sem lehet

Egy friss tanulmány szerint az éghajlatváltozás okozta extrém időjárási jelenségek, mint például hőhullámok, árvizek és erdőtüzek, a következő 26 évben globálisan a jövedelmek mintegy 19%-os csökkenéséhez vezethetnek, ami súlyos gazdasági kihívások elé állítja az embereket és a nagyobb szervezeteket egyaránt.

Egy frissen publikált tanulmány szerint az éghajlatváltozás okozta extrém időjárási jelenségek, mint például rekordhőmérsékletek, súlyos árvizek és erdőtüzek, a következő 26 év során a globális jövedelem közel 19%-os csökkenését eredményezhetik. A Nature folyóiratban megjelent kutatás kiemeli, hogy ez a gazdasági visszaesés nem csak a nagy kormányzati és vállalati szereplőket érinti majd, hanem az egyéneket is. Az ENSZ előrejelzése szerint a jelenlegi éghajlat-politikai intézkedések mellett is közel 3 fokos globális felmelegedés várható, ami tovább súlyosbítja a helyzetet.

A Potsdami Klímakutató Intézet munkatársai, Maximilian Kotz és Leonie Wenz szerint bár a rövid távú gazdasági hatások elkerülhetetlenek, azonnali intézkedésekkel hosszabb távon mérsékelhetők lehetnek bizonyos veszteségek. Noah Diffenbaugh, a Stanford Egyetem professzora hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás gazdasági hatásai több területen is megmutatkoznak majd, beleértve a mezőgazdaságot és a munkaerő termelékenységét - írja a CNN.

A tanulmány rámutat arra, hogy bár az éghajlatváltozás enyhítésére tett erőfeszítésekre gyakran mint költséges megoldásokra tekintenek, ezeknek a költségei valójában alacsonyabbak lehetnek, mint az éghajlatváltozás okozta közvetlen gazdasági károk.

A kutatók becslése szerint 2050-ig a párizsi klímamegállapodás betartása 6 milliárd dollárba kerülne világszerte, szemben az előrejelzett 38 milliárd dolláros gazdasági kárral.

Kaliforniában az elektromos hálózat lekapcsolása az erdőtüzek megelőzése céljából jelentős költségvetési terhet jelentett. A tanulmány szerzői szerint bizonyos gazdasági károk elkerülhetetlenek lesznek 2049-ig, de az éghajlatváltozással szembeni intézkedések hosszú távon előnyös hatást gyakorolhatnak.

A kutatás azt is kiemeli, hogy bár Észak-Amerika és Európa viszonylag kisebb jövedelemcsökkenést tapasztalhatnak (11%), Dél-Ázsia és Afrika akár 22%-os csökkenést is elszenvedhetnek. Az ICF által végzett másik tanulmány szerint egy 2024-ben született amerikai csecsemő egész életre szóló költsége akár 500 ezer dollár is lehet az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások miatt.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre nem csak mint költségvetési terhekre kell tekinteni hosszú távon ezek megtérülhetnek mind gazdaságilag, mind pedig a globális jövedelmek védelme szempontjából. Az alkalmazkodás és mérséklés fontosságát hangsúlyozva fontos figyelembe venni ezen intézkedések sürgős szükségességét annak érdekében, hogy minimalizáljuk az éghajlatváltozással járó kockázatokat és költségeket világszerte.