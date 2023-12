Kiderült: ez a vitamin igazi jolly joker, ám ezt a magyarok ötöde sem tudja

Mindössze a magyarok fele szed rendszeresen vitaminokat, és még ennél is kevesebben sportolnak. Bár időszakosan többen fogyasztanak különböző ásványi anyag és vitamin tartalmú kiegészítőket, ezt a legtöbben továbbra sem elég tudatosan teszik. Ráadásul a magyarok túlnyomó része a betegségmegelőzés további formáit is mellőzi az életéből – mint az egészséges étkezés, vagy a szűrővizsgálatok. Egyebek mellett ez derül ki a magyar gyógyszergyártó, a Bioextra Zrt. reprezentatív kutatásából.

A hidegebb évszakokban még hangsúlyosabbá válik a szervezetünk ellenállóképessége. Továbbra sem késő támogatnunk azért, hogy a lehető legkevesebb megbetegedéssel vészeljük át a telet. Sőt, már egy kis extra lépéssel is sokat tehetünk az egészségünkért.

Rendszeresen töltsük fel a raktárainkat!

A vitaminok önmagukban nem oldják meg az összes feladatot, ám jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy kevésbé legyünk kiszolgáltatva a különböző megbetegedéseknek. A cég kutatásából azonban az látszik, hogy sokan még ezt a kis apróságot sem teszik meg. Vagy legalábbis nem elég körültekintően. Bár 100-ból csupán egy olyan magyar van, aki egyáltalán nem szed vitaminokat, ugyanakkor a rendszeresség és a tudatosság továbbra sem jellemző.

Mindössze a magyarok fele támogatja a szervezetét rendszeres vitaminszedéssel. Igaz, a lakosság harmada ősszel „rákapcsol”: 33 százalék kezd el valamilyen kiegészítőt szedni betegségmegelőzés céljából. Sok fiatalt – legalábbis ilyen szempontból – teljesen hidegen hagyja a megelőzés: a Z-generáció tagjai közül minden 10. teljesen mellőzi a vitaminokat. Holott a hidegebb idő, a fertőzések az ő szervezetüket is jobban kikezdi.

Bár összességében elmondható, hogy viszonylag sokan vannak, akik ugyan eltérő rendszerességgel, de használnak vitaminokat, sajnos azonban ezt kevesen teszik tudatosan. Jól jelzi ezt, hogy csak minden második magyar van tisztában azzal, hogy mely vitaminokat érdemes szedni ősszel. Ezek az A, B, C, D, E vitaminok mindegyike, ám ezek beviteléről nem mindenki gondoskodik.

A hideg jelentősen megviseli a bőrünket is, amely úgy tűnik alig néhányaktól kap megfelelő védelmet: a válaszadók valamivel több, mint negyede számára ismeretes, hogy mely vitaminok óvják a bőrt a hideg hatásai ellen. Egyébként a hőmérséklet zuhanásával az A és a B vitaminok szerepe nő.

A napsütésben gazdag hónapok során az emberi szervezet úgymond maga oldja meg a D-vitamin bevitelt, hiszen a napsugarak hatására képes azt előállítani. Mondani sem kell, hogy a borongós idő megjelenésével ez a képesség csökken. D-vitaminra továbbra is szükség van, ezért érdemes pótolni. Nem mindegy azonban, hogy mennyit: a magyarok 38 százalék a napi javasolt bevitelnél (1500-2000 NE) kevesebbet szed D-vitaminból.

Ha létezik a vitaminok között jolly joker, akkor a B12-t nyugodtan nevezhetjük annak. Számos ponton támogatja a szervezet működését. Ezek az immunrendszer, a pszichológiai funkciók, az idegrendszer, a vérkeringés, a zsír- és fehérje anyagcsere és a sejtosztódás. Kár, hogy ezt az emberek ötöde sem tudja: 19 százalék ismeri a B12 sokoldalúságát.

Ezek után talán nem meglepő, hogy csak a vitaminvásárlók fele választ tudatosan. Igaz, ők, ha már vesznek valamit, akkor azért tényleg odafigyelnek: 31 százalék elsősorban a hatóanyag, 17 százalék pedig a hatások alapján dönt egy-egy vitamin mellett. A külcsín meg aztán egyáltalán nem számít: mindössze 0,4 százalék dönt a vásárlás során a csomagolás alapján.

Miért szedjük, ha szedjük?

A kutatás alapján a vitaminszedés legfőbb motivációi sorrendben a következők:

Egészséges életmód (21,5% válaszolta ezt) – a fiataloktól az idősekig, mindegyik generáció számára ez a legfontosabb szempont;

jól élni és nem aggódni az egészség miatt (13,3%) – a Z-generáció gondolja leginkább így (17%-uk válaszolta ezt, míg a legidősebbeknek csupán 8,5%-a);

gondoskodni a családomról, ezért odafigyelni az egészségre (13,1%);

lassítani az öregedést: a magyarok tizede az öregedéstől való félelmében szed vitamint.

Érdekesség, hogy jobban hiszünk a vitaminokban, mint a gyógynövénykivonatokban – a magyarok fele egyáltalán nem, vagy legfeljebb csak akkor használ gyógynövényeket, ha megbetegszik. A legnépszerűbb gyógynövények alapján feltehetően meghűlés esetén tesszük ezt. A leggyakoribbak ugyanis a fokhagyma, a citromfű és a kamilla. Ez a hármas toronymagasan kiemelkedik a gyógynövények mezőnyéből: a magyarok harmada mindegyiket fogyasztja.

A vitaminokon túl

A vitaminok valóban támogatnak az egészségünk megőrzésében, azonban az a helyzet, hogy nem fogják levenni a vállainkról az egész terhet. Elcsépeltnek tűnik a testmozgás jelentőségének hangsúlyozása, ám úgy tűnik, hogy még mindig szükséges kiemelni: kutatás szerint csupán a magyarok alig több, mint negyede, vagyis 28 százaléka sportol rendszeresen.

Ugyanez igaz az egészséges táplálkozásra is. A cég felméréséből ugyanis kiderül az is, hogy honfitársainknak csupán alig több, mint a harmada igyekszik egészségesen étkezni. A súlyos megbetegedések megelőzésében kulcsfontosságú szereppel bíró, rendszeres szűrővizsgálatokat is csak 23 százalék veszi igénybe.

Az egészségünk egyik alappillérének számító regenerálódás lehetőségét sem adjuk meg a szervezetünknek: a megfelelő pihenésről mindössze minden harmadik magyar gondoskodik és ugyancsak minden harmadik magyar igyekszik elkerülni a stresszt.