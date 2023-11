Elindult a Pfizer gigapere: elképesztő dolog derült ki a COVID-vakcinájukról

Az amerikai Pfizer gyógyszeripari óriásvállalat bírósági úton hajtaná be a 60 millió adag COVID-19 vakcinája Lengyelország általi kifizetésének elmaradását – írja a Politico.

Bíróság elé viszi az amerikai Pfizer gyógyszeripari óriásvállalat a 60 millió adag COVID-19 vakcina Lengyelország általi kifizetésének elmaradását.

A Pfizer és a BioNTech arra törekszik, hogy a lengyel kormány által a COVID-19 vakcinákra leadott megrendelésekkel kapcsolatban Lengyelország tartsa magát a 2021 májusában aláírt, az Európai Unió ellátására vonatkozó szerződések részeként vállalt kötelezettségeihez

– közölte a Pfizer szóvivője a Politicóval. Az első tárgyalás december elején várható.

A lap felidézte, az Európai Bizottság még 2021-ben szerződött le a Pfizerrel 900 millió adag oltóanyag vásárlására, fenntartva az opciót további 900 millióra. Ebből végül 1,1 milliárdot rendeltek meg. A közös beszerzési megállapodásról az EB tárgyalt a Pfizerrel, ami már akkor nagy port kavart. A beszerzés ugyanis olyan mértékű volt a korábbiakhoz képest, hogy több vakcinagyártó is felemelte a hangját ellene. Emellett az is problémát jelentett, hogy a beszerzés egy részét elvileg Ursula von der Leyen, az európai bizottság elnöke SMS-ben intézte a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlaval. Ezek az SMS-ek aztán a semmivé lettek. Harmadrészt az okozott problémát, hogy a szerződés annyi adag megvásárlásra kötelezte az országokat, mint amennyire nem is volt szükségük.

Tavaly tavasszal Lengyelország le is állította a vakcinák szállítását arra hivatkozva, hogy annak kifizetését az orosz-ukrán háború miatt beáramló menekültek és a háborút követő gazdasági visszaesés pénzügyileg nem teszik lehetővé. Emellett a járványhelyzet is javult addigra. Ezt követően több ország is követte a lengyelek példáját, és bár a szállításokat nem állították le, sokan panaszkodtak, hogy a gazdasági helyzetük miatt nem akarnak felesleges adagokra pénzt kiadni. A Bizottság a nyomás hatására csak annyit tudott elérni, hogy a Pfizer vállalata a szállítások átütemezését.

Ám mivel továbbra sem volt a rengeteg adag vakcinára szükség, többen elkezdtek újratárgyalásokat követelni az Európai Bizottságtól, mint ahogyan az eredeti megállapodást is szerették volna, ha a felek átláthatóvá teszik. Idén tavasszal az EB be is jelentette az újratárgyalást, és ismét átütemezést kért 2026-ig. Lengyelország azonban ezt a verziót már nem volt hajlandó aláírni.

Az ügyre egészen mostanáig nem volt reakció, egy hónappal a választások után azonban a Pfizer akcióba lépett, és egyes becslések szerint akár 1 milliárd euró feletti összeget is kérhet Lengyelországtól.