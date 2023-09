Minden, amit az új covid variánsról érdemes tudni 2023 őszén, mielőtt még belobban a járvány

Nemcsak Magyarországon, hanem sok más országban a világban elkezdett már nyáron újra emelkedni a koronavírus fertőzöttek száma. Ez folytatódott szeptemberben, az Egyesült Államok, az Egyesült Király és Európa számos országa jelentett növekvő esetszámokat. Magyarországon a nyáron alig regisztráltak fertőzötteket, viszont ahogy beköszöntött az ősz több száz igazolt fertőzöttet találtak. Mutatjuk, mit érdemes tudni idén ősszel a koronavírus kapcsán, milyen új variánsok terjednek, melyek a jellemző tünetek, milyen óvintézkedéseket érdemes betartani.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította pandémiává a covid19-járványt, és több mint három év után, 2023. május 5-én jelentették be, hogy megszűnt a globális fenyegetettség. Ettől függetlenül a koronavírus még mindig jelen van, az omikron variánsnak továbbra is jelennek meg újabb és újabb változatai, amelyek a járványok aktuális felfutását okozhatják. Annak ellenére, hogy a pandémiás időszakot magunk mögött hagyhattunk 2023 második felére, még mindig érdemes mindent megtenni a covid-fertőzés elkerülése érdekében. Egyrészt mivel a hosszútávú hatásai továbbra sem ismertek, másrészt hogy elkerüljük a long-covid (vagy hosszú-covid) elhúzódó hatását, és nem szabad elfelejteni, hogy az influenza és más felsőlégúti megbetegedések is jelen lesznek ősszel. Ha valaki coviddal ágynak esik egyik héten, a másikon megfertőződhet influenzával, több hétre kiesve ezzel a munkából, iskolából, stb. Tehát továbbra is érdemes kerülni a koronavírus fertőzést.

Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője nemrég egy interjúban beszélt arról, hogy mivel "nincs még valódi ősz, jó idő van, akkor lesz majd nagyon sok beteg, amikor bejönnek a fagyok, a hidegek. Ráadásul nyakunkon lesz az influenza, amit nem fogunk megúszni ebben az évben sem, és úgy tűnik, hogy a koronavírus sem nyugszik, az újabb és újabb változatok valószínűleg több esetet fognak okozni". A szakember azt is elmondta ugyanakkor, hogy egyelőre nagyon sok aggodalomra okot adó covid-variáns nincsen, de más kórokozókra is gondolni kell, melyek együttesen keseríthetik meg az életünket idén ősszel és télen.

A poszt-covid nagyon komoly gond. Egyes országokban úgy tartják, hogy a poszt-covid ma már nagyobb probléma, mint maga a covid

– tért ki erre Szlávik János az interjúban.

A covid legújabb alvariánsai

Már bő két éve, hogy az omikron variáns vált dominánssá a világon, azóta ennek alvariánsai terjednek. Amíg 2023 elején még az XBB - és ennek változatai, mint a Kraken gúnynevű alvariáns-variáns - adtak okot az aggodalomra, addig jelenleg a Pirola és az Eris nevű variánsok fertőznek a leginkább. Miben más ez a két variáns mint az eddigiek, és honnan ismerhető fel? Mennyire kell tartanunk tőlük?

Eris, avagy EG.5

Az EG.5 az XBB.1.9.2 - az Arturónak keresztelt variáns - leszármazottja, amely így örökölte a Kraken tulajdonságait. Az Eris variáns a világ nagy részén jelen lehet, így Magyarországon is. Erről szintén Szlávik János beszélt még szeptember közepén. A szakértő szerint rendkívül gyorsan terjed az EG.5, mely bár könnyen fertőz, általában nem okoz komoly tüneteket. Szlávik János szerint az Eris augusztus óta van jelen Magyarországon.

Az EG.5 azért jelenthet közegészségügyi kockázatot, és azért tartja szemmel nagy figyelemmel a WHO, mert a gyors és könnyű terjedése miatt egyszerre tud nagy fertőzésszámot generálni. Lappangási ideje rövid, mindössze 2-3 nap, legjellemzőbb tünetei pedig nagyjából változatlanok az utolsó variánsokhoz képest: torokfájás, fejfájás, hőemelkedés/láz, köhögés, orrfolyás, izületi fájdalom.

Pirola, avagy BA.2.86

Először 2023 júliusában fedezték a Pirolának keresztelt új variánst, a WHO pedig felvette a megfigyelési listájára. A Pirola azért ad okot aggodalomra, mert a tüskefehérjét szabályozó génje több mint 40 különböző mutációt hordoz. Ez a képessége a nagyfokú mutációra elősegítheti a terjedését, mivel könnyebben kicselezheti a korábbi variánsoknak ellenállóbb immunrendszert is, és akár sőlyosabb tüneteket is okozhat. Ezek azonban még csak találgatások, olyan új alvariánsról van szó, hogy egyelőre még a tudósok is csak találgatnak.

Utolsó hírek szerint a Pirolát már 15 országban azonosították, ennél mára már több helyen jelen lehet.A tünetek között megjelenhet a magas láz, valamint az íz- és szaglásvesztés. Tünetei erőteljesebbek lehetnek, ezért nem téveszthető össze egy enyhe megfázással. Súlyos tüneteinkkel mindenképpen forduljunk orvoshoz, támogassuk immunrendszerünket megfelelő étrenddel, pihenéssel, gyógyszerekkel! A veszélyeztetett csoportok tagjai pedig különösen figyeljenek oda a fertőzésekre.

Honnan jönnek ezek a nevek? A WHO 2021-ben kezdte el következetesen a görög ábécé betűiről elnevezni a különböző variánsokat, hogy ne kódneveket kelljen megjegyezni, könnyebb legyen beszélni az egyes változatokról. Amióta az omikron vált dominánssá, az egyes alvariánsokat megint csak kódnevekkel tudták megkülönböztetni, illetve jelzőket aggattak rájuk: ilyen volt például a "lopakodó omikron".



T. Ryan Gregory és tudóstársai kezdték el mitológikus lényekről elnevezni az omikron alvariánsait, mint a Kerberusz, a Minotaurusz, vagy a Kraken. Eris ugyancsak görög mitologikus alak. Később elkezdtek a csillagászati elnevezésekből is meríteni, így született meg például a Pirola, amely egy aszteroidáról kapta a nevét.

Hogyan előzhető meg a fertőzés?

Akárcsak a koronavírus többi alvariánsa, a Pirola és az Eris is cseppfertőzéssel terjed, leginkább tüsszentés, köhögés útján. Nagyobb a fertőzésveszély párás, hidegebb időben, zárt és rosszul szellőző helyeken, tömegben. Könnyen elkapható a fertőzés akkor is, ha fertőzött felülettel érintkezünk, majd kezünkről továbbvisszük a fertőzést az arcra. Ezért érdemes lehet az alábbi alapvető óvintézkedéseket megtenni a fertőzsé elkerülése érdekében:

Ha tehetjük, ne tartózkodjunk betegek közelében. Ha találkozónk valakivel, aki tüneteket mutat, lehetőség szerint halasszuk el a találkozót. A szociális távolságtartás, a kézfogás és pusziszkodás mellőzése egyébként is javasolt a járványszezonban.

Betegen ne menjünk közösségbe, ezzel kímélve a többieket a fertőzsé esélyétől. Ha muszáj közösségbe mennünk, visljünk maszkot.

Kerüljük a tömött, zsúfolt helyeket, vagy ha mégis muszáj ilyen helyre mennünk, tegyünk fel maszkot.

Kerüljük a zárt tereket, főleg amelyek rosszul szellőznek, vagy tegyünk fel maszkot.

Ha olyan helyre megyünk, ahol nagy eséllyel találkozunk betegekkel - mint az orvosi várók, kórházak - tegyünk fel maszkot és fertőtlenítsünk.

Mindig alaposan mossunk kezet! Hordjuk magunknál kézfertőtlenítőt, hogy bárhol vagyunk, megelőzhessük a felületi fertőzéseket.

Az alapvető higiéniai szabályokat tartsuk be.

Erősítsük immunrendszerünket, ahogyan csak tudjunk: pihenjünk eleget, táplálkozzunk kiegyensúlyozottan, mozogjunk, menjünk szabad levegőre.

Adassuk be idén is a koronavírus elleni és influenza elleni vakcinát.

Megbetegedés esetén

Tájékoztassuk orvosunkat tüneteinkről - ez történhet telemdicina útján is, ezzel is védve másokat és az orvosokat a fertőzéstől. A koronavírus kezelése nem különbözik már más felsőlégúti megbetegedések kezelésétől, hacsak nem jelentkezik valamilyen a megszokottól eltérő tünet. Azzal viszont úgyis mindenképp orvoshoz kell fordulni!

Tehát, ha covidos tüneteket észlelünk magunkon, fontos a sok pihenés, a megfelelő folyadékpótlás és a tüneti kezelés: láz- és fájdalomcsillapítás, orrspré használata dugulás esetén, torokfertőtlenítés. Érdemes lehet immunrendszerünket gyümölcsök, zöldségek és gyógyteát fogyasztásával is támogatni.

Idén sem kizárt a tridémia?

Ha még emlékszünk, tridémiaként hivatkoztak a szakemberek arra az időszakra, amikor egyszerre alakul ki koronavírus- és influnezajárvány, miközben az RSV is fertőz. Ez azért jelenthet gondot, mert akár egyszerre több fertőzés is jelentkezhet egy időben egy legyengült szervezetnek pedig hosszabb idő lesz így kikeveredni a fertőzésből. Ráadásul rengeteg gyerek eshet ki egyszerre az iskolából, vagyis rengeteg szülő marad otthon velük, majd a munkahelyre beviszik a járványt, és ott is sokan lesznek betegek. Ez évről évre mindig így történik, viszont amióta a covid jelen van az életünkben, elővigyázatosabbak mind a lakosság, mind a munkahelyek, és ez így is van jól. Nem érdemes kockáztatni a tömeges járványt!

2023-ban sem valószínű, hogy megúszhatjuk valahogy a tridémiát, azért viszont sokat tehetünk az alapvető óvintézkedések betartásával, oltás beadatásával, hogy csökkentsük a nagyobb járvány, súlyosabb megbetegedés esélyét.

Most a 60 év felettiek oltása lenne a legfontosabb, az ő immunitásuk a legalacsonyabb

- mondta Oroszi Beatrix a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumának igazgatója az IME járványügyi konferenciáján, ahol a szakértő arról is beszélt: javasolják az omikron al-variánssal frissített oltások felvételét. A kutatások alapján a hazai lakosságnak az elmúlt években megszerzett immunitása vészesen gyengül, legfőképp a 60 év felettieknél sürgető az immunitás megerősítése. Az idősek védettsége a legalacsonyabb: becsült értéke „közepesen magas” (56,5 százalék).

Arról ellentétesek az inromációk, oltanak-e a háziorvosok jelenleg covid ellen: Békássy Szabolcs az alapellátás kollegiális vezetője szerint az oltópontokon bármikor kérhető oltás, a háziorvosoknál azonban még nem. Más források szerint azonban a háziorvosok is olthatnak. Egyelőre arról sincs információ, mikor indul az influenza elleni oltási kampány. Aki biztosra akar menni, az kérje oltóponton a covid oltást, valamint érdeklődjön a háziorvosánál az elérhető oltsáokról!

Már kanyarban van az őszi járvány

Bár a felsőlégúti megbetegedések monitorozása még nem kezdődött meg idén - ez minden évben jellemzően október közepén kezdődik - a szennyvízelemzések alapján tudható, hogy már most rengeteg hazánkban a covidos. A legfrissebb adatok alapján folyamatosan emelkedett a betegszám, egy városban pedig már el is érte a legmagasabb tartományt. A nagyvárosi szennyvízadatok alapján arra lehet számítani, hogy a koronavírus - főleg miután az indiánnyárnak is vége, és beköszönt az igazi őszi idő - rohamosan elkezdhet terjedni hamarosan.

A fent említett megelőző intézkedéseken túl érdemes lehet még tájékozottnak maradni idén ősszel az aktuális járványhelyzetről. Mivel még nem tudjuk, megjelenik-e Magyarországon is a Pirola, és pontosan milyen tünetekkel jelentkezhet, célszerű követni az ezzel kapcsolatos híreket. Arról is érdemes lesz tájékozódni, hogy állnak a fertőzésszámok megyénként, illetve hogy mik az aktuális hírek lokálisan. Egyes kórházakban, rendelőkben ismét kötelezővé tették a maszkhasználatot, járvány esetén pedig látogatási tilalmat is elrendelhetnek kórházak, vagy pl. idősotthonok is. Kövessük, hogy alakul a járványhelyzet, és a hírek figyelembevételével fokozottan ügyeljünk a fertőzések kerülésére!