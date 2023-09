Ebben a magyar városban van most a legtöbb covidos: keleten egyre emelkedik a betegszám

További emelkedést mutat a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja - közölte keddi jelentésében az NNGYK a 38. heti szennyvízelemzés alapján. Tendenciát tekintve a minták háromnegyedét stagnálás jellemzi, emelkedés mérhető Békéscsabán, a Budapest környéki agglomerációs településeken, valamint Debrecenben, Egerben, Szegeden és Szolnokon. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja 21 mintavételi helyen az emelkedett, míg Pécsett – változatlanul – a magas kategóriába esik - írták.

A 37. heti adatok még azt mutatták, hogy Pécsett magas - vagyis a legmagasabb kategóriába esik - a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentráció a szennyvízben, és emelkedő tendenciát mutatott. A jelenlegi, 38. heti adatok szerint még mindig magas a koncentráció, és stagnál. Így valószínű, hogy itt van a mérési helyek közül a legtöbb koronavírussal fertőzött beteg.

Az NNGYK skáláján a koncentráció mértéke lehet alacsony, mérsékelt, emelkedett és magas, tehát a "magas" jelölés esetében a legrosszabb a járványhelyzet. A tendencia pedig attól függően, milyen koncentrációt mértek az előző héten, lehet csökkenő, ha kevesebbet, stagnáló, ha közel ugyanannyit, és ha többet, akkor emelkedik. Megjelölheti azt is, hogy "erősen emelkedik", ha kiugró a növekedés a koncentrációban.

A friss, 38. heti adatok szerint Pécsett magas a koncentráció egyedül, viszont az összes többi mérési helyen is emelkedett szinten van. Ezek közül is emelkedő tendenciát állapítottak meg Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, Egerben és Szegeden. Emelkedett szintet üt meg a koncentráció, de trend szerint stagnák Kaposváron, Székesfehérváron, Budapesten, Kecskeméten, Szekszárdon, Nyíregyházán, Szombathelyen, Tatabányán, Salgótarjánban, Veszprémben, Győrben és Zalaegerszegen a mintavételi helyek közül. A múlt héten még csökkenő tendenciát mértek Miskolcon, most ott is stagnálás jellemző:

A budapesti agglomerációban (Tökölön, Biatorbágyon, Szigetszentmiklóson, Budakesziben és Százhalombattán) a koncentráció emelkedett szinten van, és emelkedő tendenciát mutat - közölte az NNGYK.