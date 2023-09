Váratlan fordulat a börgöndi repülőtragédia kapcsán: új hírek érkeztek a megsérült kislányról

Jobban van a börgöndi repülőtragédia egyik, kilencéves áldozata, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A kislányt megműtötték, ami jól sikerült, azóta fel is ébresztették, most már önállóan lélegzik.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, két halálos áldozatot követelt múlt vasárnap a börgöndi légiparádé. Egy sportrepülő ugyanis lezuhant, és annak pilótája, valamint utasa meghalt.

Viszont a gép egy személyautó közelében csapódott be, aminek következtében még három ember súlyosan megsérült. Köztük volt egy kilenc éves gyermek is. Az ő állapota kapcsán a Bors most azt írja, a kislányt megműtötték, és miután állapota stabil volt, felébresztették. A hírek szerint a gyerek már önállóan lélegzik.

