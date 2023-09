Nesze neked menzakaja: ilyen tízórait, uzsonnát csomagolj inkább a gyereknek, ezzel nem nyúlhatsz mellé

A gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez, az immunrendszer védekezőképességének fenntartásához, az emésztőrendszer hatékony működéséhez és a későbbi krónikus betegségek kialakulásának megelőzéséhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres testmozgás - írja a HelloVidék.

A legtöbb gyermek esetében, különösen akkor, ha mindkét szülő dolgozik, a közösségi élet szerves részét képezi a menzaétkezés is. A közösségi étkeztetésen felül viszont nagyon is sok múlik rajtunk, hiszen a reggeli és a vacsora mellett a mi dolgunk a tízórai és az uzsonna összekészítése is.

Egy alsó tagozatos gyermeknek (7-9 éves kor tájékán) átlagosan 1200-2000 kalóriára van szüksége az egészséges életvitelhez (ez persze függ a gyermek nemétől, testi adottságaitól, aktivitási szintjétől; serdülőkorban pedig ennél jóval több, kalória szükséges – lányoknál kb. 2400 kcal, fiúknál 2700 kcal). Szülőként igyekezzünk az ajánlott kalóriabevitelnek megfelelően étkeztetni a gyerekeket, az üres kalóriákban bővelkedő nassolnivalók kerülésével (nem kell őket teljesen kiiktatnunk, csak korlátozzuk a mennyiségüket), hiszen így szabhatunk a legegyszerűbben gátat a korai elhízásnak.

Az egyik leggyakoribb hiba, amit a családok elkövetnek az, hogy az ébredést követő sietség közepette elmarad a nap legfontosabb étkezése, azaz a reggeli. Fontos, hogy ne a tízórait kezeljük reggeliként, tartsuk meg a főétkezést és külön a kiegészítő „kisétkezést” is, hiszen ahhoz, hogy a gyerekek aktívan figyeljenek a tanórákon, jóllakottan érdemes az iskolába megérkezniük.

Kínáljunk friss gyümölcsöt és zöldséget (vagy párolt zöldséget) minden étkezéshez!

Részesítsük előnyben az alacsony zsírtartalmú állati fehérjét!

Kerüljön a terítékre növényi fehérje is!

Cseréljük a fehérkenyeret teljes kiőrlésűre!

Korlátozzuk a cukorbevitelt!

Kerüljük az olajban sütést!

Tiltólistára a koffeinnel!

A tízórai és az uzsonna azok a főétkezések közötti kisebb étkezések, amelyek segítenek fenntartani a gyermekek energiaszintjét, kibírni a hosszabb szüneteket a reggeli és az ebéd, illetve az ebéd és a vacsora között. Ezeknél a kisebb étkezéseknél célszerű tápanyagban gazdag, kisebb mennyiségű harapnivalót összekészíteni, mint például egy szendvics vagy egy pékáru, müzliszelet, tejtermékek, saláták, egyszerűbb desszertek, zöldség és gyümölcs.