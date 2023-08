Itt a friss bölcsődei árlista: horror pénzt fizethetnek a szülők ősztől, nekik már támogatás sem jár

A szeptember sok család számára nemcsak az tanévkezdést jelenti, hanem a bölcsődei beszoktatás is gyakran ilyenkor kezdődik. Sok gyermeknek azonban, ahol kevés a férőhely, de az igénylők száma magas, esélye sincs bejutni állami intézménybe, így marad a magánbölcsőde. A térítési díjak, étkezési költségek azonban nem ritkán 100 ezer forintra is rúghatnak havonta. Most, hogy már bölcsődei támogatást sem kaphatnak a családok, ez jelentősen megterhelheti a családi kasszát. A Pénzcentrum magánbölcsődei körképéből kiderül, milyen árakra lehet számítani az egyes helyeken, és milyen lehetőségeik vannak a szülőknek a spórolásra.

Egyre nagyobb igény mutatkozik Magyarországon is a bölcsődei ellátásra, állandó problémát jelent azonban a szülőknek a férőhelyhiány. Főként olyan helyeken nehezítheti meg a szülők visszatérését a munkába a bölcsődei férőhelyhiány, ahová az utóbbi időben sok család költözött, azonban az ellátórendszer nem tudott ehhez a rohamhoz alkalmazkodni, mint az agglomerációs települések, a Velencei-tó vagy akár a Balaton környéke. Az biztos, hogy még több állami férőhelyre lenne szükség, sok kérelmet utasítanak el évről-évre helyhiány miatt. Ilyen esetben marad a magánbölcsőde, amely azonban 60-100 ezer forintos kiadást is jelenhet havonta a családoknak. Viszont ahogy arról múlt héten beszámoltunk, már a bölcsődei támogatás sem elérhető azon családok számára, akiknek gyermeke nem jutott be állami bölcsődébe férőhelyhiány miatt. Pedig ez a legfeljebb 40 ezer forintos támogatás a térítési díjak és egyéb költségek átlagosan 40-66 százalékát is fedezhette.

A Pénzcentrum utána járt a budapesti és megyeszékhelyeken található bölcsődék térítési díjainak, bár viszonylag kevés működő magánbölcsődének van honlapja, és még kevesebb helyen tüntetik fel az árakat. A teljesség igénye nélkül készítettünk egy listát a különböző kerületek és nagyvárosok magánintézményeinek díjáról. Ez alapján megállapítható, hogy Budapesten átlagosan 100 ezer forintos, míg a megyeszékhelyeken átlagosan 60 ezer forintos költséggel lehet számolni. A fővárosi díjszabásban többnyire benne van már az étkezési díj is, a vidéki helyeken azonban gyakran nem, így további 10-20 ezer forintos költséget érdemes még hozzáadni az átlagos összeghez.

A listán, ahol csak lehetett a térítési díjat az étkezési díjjal együtt tüntettük fel, ahol ezt külön számítják, ott ezt jeleztük. A költségek a leggyakrabban az egész hetes, vagyis 5 napos ellátásra vonatkoztathatók.

A fenti lista alapján is látható, hogy egy család magánbölcsődei kiadásai jellemzően messze meghaladhatják 2023-ban az idén március 31-ig igényelhető bölcsődei támogatás maximális összegét, vagyis a legfeljebb 40 ezer forintot. A térítési és étkezési díjakon felül is vannak olyan költségek, amelyekkel a szülőknek számolniuk kell – ilyen lehet a kötelező felszerelések díja, egyszeri beiratkozási díj vagy beszoktatási díj, stb., bár ezek nem mindenhol jellemzőek. Sok bölcsőde kínál viszont kedvezményt, ha a testvért is oda íratják: 5-től akár 20 százalékot is lehet így spórolni.

Azt is hozzá kell tenni, hogy az állami bölcsődék sincsenek teljesen ingyen – van olyan hely, ahol az önkormányzat minden költséget átvállal ugyan, viszont jellemzően a szülőknek is be kell szállniuk a finanszírozásba. Ez rászorultságtól függően lehet jelképes pár ezer forint, de akár több tízezres kiadás is. A különböző programok, extra foglalkozások egy állami bölcsődében különdíjasok lehetnek, és az is változó, hogy az étkezésért mennyit kell fizetni, szociális helyzettől függően ez a szolgáltatás is lehet ingyenes.

Mindenesetre az látható, hogy egy állami bölcsőde havi díja rosszabb esetben is átlagosan 25-30 ezer forint lehet, míg egy magánbölcsődének ennek duplája, triplája, vagy akár négyszerese is. Ezért azoknak a családoknak, akiknek a gyermeke nem jut be állami intézménybe, nagy segítséget jelenthet bármilyen támogatás. A kifejezetten a munkába való visszatérést segítő támogatás megszűnésével bizonyára sok szülő keresi a lehetőségeket, hogyan csökkenthetnék a költségeiket. Ahogy korábban is felhívtuk a figyelmet, az önsegélyező pénztári, egészségpénztári megtakarítás ilyen célra nem fordítható, csak nagyobb gyermekek óvodai, iskolai költségeire.

Azt viszont érdemes tudni, hogy az az 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklete Az adómentes bevételekről 8. pontjának c) része azt írja, hogy a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes a bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás, ideértve azt is, ha a kifizető a bölcsődei, óvodai szolgáltatás térítési díját a magánszemély nevére kiállított számla alapján téríti meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a bölcsődei szolgáltatás azon kevés cafeteria elemek egyike, amelyeket adómentesen megkaphatnak a szülők cafeteriából. Így akinek jár béren kívüli juttatás, és magánbölcsődébe íratná gyermekét, vagy már oda jár a gyermeke, érdemes elgondolkodnia, milyen lehetőséggel jár adózási szempontból a legjobban. Az adómentesség lehetőségéről érdemes a bölcsődénél és a munkáltatónál is érdeklődni.