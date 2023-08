Rengeteg kisgyermek egészsége a tét: nem tűrnek tovább a szakemberek, elszánták magukat?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Majdnem 700 betöltetlen védőnői körzet van Magyarországon, amelyek száma a júliusi átszervezést követően nőhetett, emiatt most a védőnők körülbelül negyedének kell helyettesítést vállalnia – állítja a Független Egészségügyi Szakszervezetnél. Az RTL riportjából kiderül, hogy a szakdolgozókat zavarja a bizonytalanság, amely az átszervezés kapcsán kialakult. Azzal pedig, hogy az önkormányzatok helyett most már a kórházak alá tartoznak, sokan még a 18 százalékos emeléstől is elestek, mert az új munkáltató pótlékokat vont meg a dolgozóktól.

A műsorban elhangzott, hogy a szakszervezetnél tartanak a további felmondásoktól, mivel így is nagy a munkaerőhiány. A Belügyminisztérium közlése szerint a védőnői ellátás zavartalan. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakszervezet számításai szerint a védőnők negyede helyettesít, annyi a betöltetlen körzet. Azonban ez nem fenntartható, hiszen így egyik körzetben sem tudják száz százalékosan ellátni a munkájukat a plusz terhelés miatt:

Címlapkép: Getty Images

