Kiderült a nagy A-vitamin titok: még károsak is lehetnek ezek a drága tabletták, kozmetikumok

Az A-vitaminról a legtöbben tudják, hogy a zsírban oldodó vitamin közé tartozik, és legfőképpen a látásra, csontnövekedésre és a bőr egészségére van pozitív hatással. Köztudomású, hogy a szervezetünk a béta-karotin vegyületből állítja elő az A-vitamint, és egyre többen szereznek tudomást a bőröregedést gátló retinol pozitív hatásairól is. Ezért sokan használják az A-vitamin vegyületeit (mint a béta-karotin vagy a retinol) kozmetikumként, illetve étrendkiegészítőként fogyasztják azokat. Arról azonban sokan nem tudnak, hogy az A-vitamin túlzott használata veszélyes is lehet az egészségre.

Az A-vitamin a természetben, számos élelmiszerben előforduló zsírban oldódó vitamin, mely fontos a látás, az immunrendszer, a szaporodás, a szív, a tüdő, a bőr és egyéb szervek egészségéhez. A karotinoidok a növények narancssárga színét adó vegyületek, melyekből a szervezetünk A-vitamint állít elő - a legismertebb a béta-karotin. A karotinoidoknak antioxidáns hatást is tulajdonítanak. Manapság egyre többet hallani a retinolról, retinálról, és az A-vitamin további vitamerjeiről - kémiailag és metabolikus tulajdonságaik alapján rokon vegyületeiről -, melyeket előszeretettel tesznek kozmetikai termékekbe, általában bőröregedésgátló hatásuk miatt. Ezeknek a vegyületeknek a számos pozitív élettani hatása mellett viszont negatív következményei is lehetnek az egészségre nézve bizonyos esetekben. Nemcsak a túladagolás okozhat gondot.

Az A-vitamin természetes forrásai

A természetben előforduló vitamint szervezetünk fel tudja venni, ha halhúst - pl. heringet, lazacot -, belsőségeket - mint a máj -, tejtermékeket vagy tojást fogyasztunk. Karotinoidok, amelyekből pedig a szervezetünk A-vitamint képes előállítani, találhatók a zöldleveles zöldségekben, illetve a narancssárga zöldségekben, gyümölcsökben, mint az édesburgonya, sütőtök, sárgarépa, sárgabarack, stb.

Az A-vitamint gyakran fogyasztjuk ma már étrend-kiegészítők formájában, illetve egyes élelmiszereket - margarinokat, gyümölcsleveket - is dúsítanak vele. Ezen felül most már számos kozmetikai termék tartalmaz retinolt, vagy más A-vitamin vegyületeket, így könnyen megtörténhet, hogy észre sem vesszük, mégis túlfogyasztjuk az A-vitamint. Általános ajánlások szerint a legjobb, ha a szervezetünk számára szükséges mennyiséget megfelelő étrenddel biztosítjuk.

Az A-vitamin ajánlott napi bevitele

Az A-vitamin ajánlott napi bevitele függ attól, hogy milyen korban és élethelyzetben van az ember, illetve milyen nemű. A napi szükségletet mikrogrammban (µg) határozzák meg, illetve a nemzetközi egységben (NE). Fontos tudni, hogy 1 NE A-vitamin egyenlő 1 µg retinollal, 6 µg ß-karotinnal, illetve 12 µg egyéb karotinnal. Nem mindegy tehát, hogy milyen formában visszük be a vitamint.

Lehetnek azonban még egyéb befolyásoló tényezők is. Várandósoknak, alkoholt fogyasztóknak és nehéz fizikai munkát végzőknek 1000 µg az ajánlott adag, szoptató nőknek 1200 µg, a menopauza alatt pedig 800 µg. Stressz esetén 1100-ra emelkedik az ajánlott mennyiség, dohányzó nők esetén 900 µg, férfiaknál 1100 µg a javasolt. Viszonyításképpen egyetlen sárgabarack nagyjából a napi ajánlott mennyiség 64,2 százalékát tartalmazza egy normál életmódú felnőtt esetén, egy sárgarépa pedig az 556,87 százalékát!

Kialakulhat A-vitamin hiány?

Az A-vitamin hiány nem jellemző fejlett társadalmakban, a naponta fogyasztott élelmiszerekkel kielégíthető a napi szükséglet. Ritka esetben előfordulhat csecsemők, kisgyermekek esetén, ha nem megfelelő a táplálkozás, vagy várandósoknál. Egyes betegségek is hajlamossá tehetnek A-vitamin hiányra, ha a felszívódás ütközik valamilyen akadályba, vagy a szervezet valamiért nem képest a karotinoidokat vitaminná alakítani.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a retinol-titok: ezt teszi a bőröddel az újdonsült csodaszer Mutatjuk, hogy mit érdemes tudni napjaink egyik legnépszerűbb kozmetikai hatóanyagáról, a retinolról.

Milyen hátrányai lehetnek a túlfogyasztásnak?

Mint ahogy bármilyen étrend-kiegészítőt, az A-vitamint is túl lehet adagolni tabletták, kozmetikumok formájában. Ez súlyos fejfájást, a látás elhomályosodását, hányingert, szédülést, izomfájdalmat és mozgáskoordinációs gondokat okozhat. Súlyos esetben még kómához, halálhoz is vezethet, ha valaki túl sok A-vitamint vesz be. Ez azonban egyáltalán nem mindennapi eset. Várandósság alatt is vigyázni kell a napi bevitel betartására, mert a magzat fejlődésére rossz hatással lehet a túl sok A-vitamin.

Ha pedig béta-karotinból fogyasztunk sokat, azt a bőr sárgulását okozhatja, ez viszont egy veszélytelen állapot. Amit azonban sokan nem tudnak, és rengeteg embert érinthet Magyarországon, hogy a hosszú ideig fennálló túlzott béta-karotin bevitel

emeli a tüdőrák kialakulásának kockázatát dohányzók és azbesztnek kitett személyek esetében.

Több különböző tanulmány mutatott rá a Mayo Clinic összefoglalója szerint, hogy a béta-karotin használata összefüggésbe hozható a tüdőrák fokozott kockázatával dohányzó vagy azbesztnek kitett embereknél. Volt azonban olyan kutatás is, amely során nem találtak összefüggést a rák és a béta-karotin szedése és a dohányzás között. Az ajánlás ettől függetlenül az, hogy ha valaki dohányzik, vagy korábban dohányzott vagy azbesztnek volt kitéve, ne vegyen be nagy mennyiségű béta-karotin-kiegészítőt rendszeresen, hosszú időn keresztül.

2019-es adatok alapján a magyar férfiak 27 százaléka, a nők 20 százaléka dohányzik naponta. A lakosság 12,8 százaléka napi 20 szálnál kevesebbet, 6,5 százalék annál is többet szív. A dohányosoknak fontos tisztában lenniük vele, hogy nemcsak önmagában a dohányzás károsíthatja az egészségüket, hanem egyes a szervezet számára egyébként hasznos vegyületek felszívódása is megváltozhat. Ezért a dohányosokra gyakran más ajánlások vonatkoznak, mint a nemdohányzókra.