Ezért nem tud most aludni rengeteg magyar: hosszú távon ez nagyon veszélyes lehet

Nyár, lazítás, könnyű esti bulik. Szabadság idején, fesztiválokon, vagy akár a hétvégi kerti partikon is könnyebben csúszik le egy-két pohár bor, néhány korsó sör, vagy esetleg némi színpompás koktél. A mértékletes alkoholfogyasztással nincs is semmi gond, de mindenki másként reagál az alkoholra. Befolyásolhatja a hatást az alkohol elfogyasztásának gyorsasága, természetesen a mennyiség is, valamint a személy életkora és testösszetétele. Az alkoholnak nyugtató hatása is van, amely ellazulást és álmosságot is kiválthat, de az alkoholfogyasztás, különösen túlzott mennyiségben könnyen okozhat rossz minőségű és nem megfelelő időtartamú alvást.

Az alkohol alvásra gyakorolt hatását már az 1930-as évek óta tanulmányozzák, különböző kutatások foglalkoznak a témával, amelyek egyebek között kimutatták, hogy a nagyobb mennyiségű elfogyasztott alkohol után kevesebb időbe telik elaludni. Mivel a májenzimek az éjszaka folyamán metabolizálják az elfogyasztott alkoholt, ettől csökken a véralkoholszint, így ilyenkor viszont az alvás minősége romlik, és alvászavarok is előfordulhatnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A normál alvás általában négy-öt különböző ciklusból áll, mindegyik nagyjából 90-120 percig tart. Az első 1-2 ciklusban még a NREM, azaz a lassú hullámú alvás a domináns, amikor a szívverés, légzés és szemmozgás egyaránt lassulni kezd, az izmok ellazulnak. Nagyjából másfél órával azután, hogy az egyén elaludt, újraindulnak a szemmozgások, felgyorsul a légzés és a szívverés, ez a REM fázis, amikor az álmodás is előfordulhat. A lefekvés előtti alkoholfogyasztás azzal járhat, hogy az elalvás gyorsabb lesz ugyan, és az illető gyorsan mély álomba merül, viszont az éjszaka előrehaladtával egyensúlyzavarok léphetnek fel a lassú hullámú alvás és a REM között, ami rontja az alvás általános minőségét, például rövidebb alvásidőt és több alvászavart, akár álmatlanságot is okozhat. Az álmatlanság az az állapot, amely az alvás iránti vágy ellenére jelentkezik és túlzott nappali álmossághoz vezethet, ez pedig egy ördögi kört indíthat el, hiszen az ébrenléthez több koffeint, stimulánsokat kell fogyasztania az illetőnek, hogy ébren maradjon, majd mindezek hatásának ellensúlyozására könnyen nyúl ismét alkoholhoz, mintegy nyugtató gyanánt. A SomnoCenter szakértői szerint az alkohol hozzájárulhat a leggyakoribb alvászavar, az alvási apnoé kialakulásához is, mivel a torok izmait ellazítja és ez nagyobb ellenállást vált ki a légzés során, zavaró légzési epizódokhoz és erősebb horkoláshoz vezethet, még azoknál is, akik egyébként nem érintettek apnoés panaszokban. Kutatások szerint az alkoholfogyasztás 25 %-kal növeli az alvási apnoé kockázatát. Természetesen a mértékkel fogyasztott alkohol még nem okvetlenül okoz problémát, ennek ellenére a szakemberek azt javasolják, hogy a szervezetnek érdemes elegendő időt hagyni az alkohol lebontására, így kezelhetjük az alvásra gyakorolt negatív hatásokat. Az alvászavarok kockázatának csökkentése érdekében legalább négy órával alvás előtt érdemes abbahagyni az alkoholfogyasztást. Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy ez rosszat tesz az este hangulatának, a szervezetünk és alvásunk viszont egészen biztosan hálás lesz érte! EZ IS ÉRDEKELHET Itt a nyári másnaposság természetes ellenszere: nagyon egyszerű a recept, sokan erre esküsznek A szeszesitalokban található etanol vízhajtó hatású, például egy korsó sör után majdnem 3 dl víz távozik a szervezetből.

