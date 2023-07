Fontos áttörés a rák elleni harcban: forradalmi módszerrel állíthatták meg a daganatokat

A rákellenes terápiák kutatása során előtérbe kerültek a bakteriális szerek. Ezeken belül értek el jelentős áttörést japán kutatók - írja a HVG.

A daganatok jelentik világszerte az egyik vezető halálokot. Keresik is a szakemberek a minél megbízhatóbb, olcsóbb és kevesebb mellékhatással rendelkező terápiákat. Az elmúlt években kerültek fókuszba a bakteriális szerek, miután egyes baktériumok képesek szelektíven szaporodni az úgynevezett hypoxiás daganatokban, amelyek nem kapnak gazdag oxigénellátást. Több vizsgálat is igazolta már, hogy a hypoxia fokozza a tumorok növekedését, agresszióját. Jelenleg a bakteriális rákellenes terápiák gyógyszerhordozókként tekintenek a baktériumokra, drága technikákat bevetve. Viszont léteznek olyan baktériumok, amelyek természetesen daganatspecifikusak, és önmagukban is alkalmazhatók – írja a lap az Advanced Science tudományos folyóiratban megjelent összefoglaló nyomán.

Japán kutatóknak nemrégiben sikerült háromféle ilyen baktériumot azonosítani és izolálni vastagbélrák szöveteiből. Ha ezt a „konzorciumot” daganatokba juttatják, akkor ott erős daganatellenes hatást mutat. A baktériumok rákellenes hatását már az egyetlen adaggal kezelt egereken is ki tudták mutatni. Összességében az ilyen kezelésben részesült rágcsálók túlélési aránya jelentősen meghosszabbodott. Miután a kutatásban vizsgált rákellenes baktériumok könnyen, nagy mennyiségben, olcsón állíthatók elő, a felfedezés óriási jelentőségű lehet a rákkezelésben.