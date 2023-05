Kiderült a nagy édesítőszer-titok: itt a WHO figyelmeztetése, ezt jobb, ha tudod

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az édesítőszerek használata hosszú távon nem segít a testsúlykontrollban, sőt káros hatásai is lehetnek. Ezek helyett a természetben előforduló cukrokat tartalmazó élelmiszerek, például a gyümölcsök fogyasztása javasolt.

Időről-időre figyelmeztetnek a szakemberek, hogy a közhiedelemmel ellentétben az édesítőszerek nem segítenek a fogyásban, sőt akár ellentétet hatást is kiválthatnak. Most az Egészségügyi Világszervezet adott ki figyelmeztetést, hangsúlyozva, hogy hosszútávon akár nem kívánatos hatásokat is előidézhetnek ezek a termékek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok szisztematikus áttekintése azt mutatja, hogy a nem cukoralapú édesítőszerek, vagyis NSS-sek (non-sugar sweetener) használata "nem jár hosszú távú előnyökkel a testzsír csökkentésében sem felnőttek, sem gyermekek esetében – írta meg a CNN.

A vizsgálat azt is jelezte, hogy a cukorhelyettesítők hosszú távú használatának "lehetséges nemkívánatos hatásai" lehetnek, például a 2-es típusú cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedése.

"A szabad cukrok NSS-szel való helyettesítése hosszú távon nem segít a testsúlykontrollban. Az embereknek más módszereket kell fontolóra venniük a szabad cukorbevitel csökkentésére, például a természetben előforduló cukrokat tartalmazó élelmiszerek, például gyümölcsök, vagy cukrozatlan élelmiszerek és italok fogyasztását" - mondta Francesco Branca, a WHO táplálkozásért és élelmiszerbiztonságért felelős igazgatója egy sajtóközleményben.

"Az NSS-ek nem alapvető étrendi tényezők, és nincs tápértékük. Az embereknek az egészségük javítása érdekében már az élet korai szakaszában csökkenteniük kellene az édesítőszert az étrendben". A WHO hozzátette, hogy az ajánlás minden emberre vonatkozik, kivéve a már meglévő cukorbetegségben szenvedőkre.