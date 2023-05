Csendes gyilkos szedi áldozatait tömegével a magyarok között: így védekezhetsz ellene

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Lényegesen meghosszabbodott az áttétes melanómás betegek túlélési esélye Magyarországon. Az elmúlt években ugyanis több új terápiás és kezelési lehetőséget vezettek be hazánkban – mondja dr. Holló Péter, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója, aki hozzátette azt is: a betegség kezelése továbbra is akkor a leghatásosabb, ha korai stádiumban észlelik.

Címlapkép: Getty Images

