Végigsöpör a világon a legújabb covid-variáns: ezek a magyarok vannak a legnagyobb veszélyben

Hazánkban még mindig nem ért véget teljesen a koronavírus-járvány, és lehet, hogy fel is kell készülnünk egy újabb variáns pusztítására. Az XBB.1.16-os, más néven Arcturusként is emlegetett variáns rekordgyorsasággal söpört végig a világon, és az eddigi tapasztalatokból kiindulva biztosra vehetjük, hogy ide is megérkezik. Most megmutatjuk a tüneteket, amelyek sajnos nem azonnal jelentkeznek, és más betegségével is összekeverhetők - de ha betartjuk az óvintézkedéseket, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy családunk és barátaink körében megtettük, amit lehetett.

Magyarországon jelenleg mérsékelt a koronavírus-járvány, ezt közölte két napja a Koronavírus Sajtóközpont. Mint elmondták, a múlt héten 500-nál több volt az új fertőzött, és 10 beteg halt meg. A járvány mindaddig halálos áldozatokat fog szedni, amíg nincsenek a lehető legtöbben beoltva, ezért továbbra is kérik, hogy aki még mindig nem tette, az oltassa be magát, de aki már igen, annak is jól jöhet egy emlékeztető oltás beadása. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Csakhogy mindeközben újabb koronavírus-variáns tartja rettegésben az egész világot. Szinte már számon sem tudjuk tartani, hányadik ez, de egy dolog egészen biztos: az omikron óta nem volt annyira veszélyes vírustörzs, mint ami most rászabadult a világra. A legnagyobb veszélyben a gyerekek és (ahogy eddig) az idősek vannak, de az jó hír, hogy megfelelő védekezéssel, az alapvető óvintézkedések betartásával megtehetjük a magunkét azért, hogy mi magunk és a családunk se legyen komoly veszélyben. Ázsiából indult, és nagyon gyorsan terjed Az Egészségügyi Világszervezet „monitorozás alatt álló változatnak” minősítette az új variánst. Jodie Guest, az atlantai Emory Egyetem epidemiológiai professzorának elmondása szerint. Mint a professzor megjegyezte, az új változatot az omikron alvariánsaként tartják nyilván, és az XBB.1.16-os jelzést kapta – máshogyan Arcturusnak is emlegetik egy csillagkép után. Azt figyeljük a legjobban, hogy ez mennyire gyorsan megduplázódik azokban az országokban, ahol jelen van - mondta Jodie Guest. Jelenleg 29 országban követik nyomon, és a professzor azt mondja, hogy sajnos túl gyorsan terjed. Indiából indult, és az elmúlt hónapban 500%-os növekedést tapasztalunk a délkelet-ázsiai régióban, amely magába foglalja Indiát, Indonéziát, Thaiföldet, Bangladest, Nepált, Srí Lankát és a Maldív-szigeteket – mondta Guest, és hozzátette: azt látják, hogy az esetek a Földközi-tenger keleti régiójában is meglehetősen meredek emelkedésbe kezdenek. Az Egyesült Államokban az XBB.1.16 is hozzájárul az esetek számának jelentős növekedéséhez – tette hozzá egy másik kutató. Az XBB-variánsról korábban is beszámoltunk, ezt a cikket itt olvashatod el újra: EZ IS ÉRDEKELHET Újabb járványhullámot okozhat az XBB. 1.16 Covid-variáns? Ezek most a tünetei, elég gyorsan terjed A tudósok szerint ez gyorsabban terjedhet, mint az eddigiek, viszont nincs rá bizonyítésk, hogy súlyosabb betegséget okoz. Új tünet viszont a kötőhártyagyulladás. Nem csak Ázsia van veszélyben Az Egyesült Államokban az elmúlt hónapban kezdtük észrevenni, hogy szignifikánsan nőtt az esetszám nőtt – mondta Matthew Binnicker, a Mayo Klinika virológiai igazgatója. Négy héttel ezelőtt az [XBB.1.16] az összes eset körülbelül 1%-át jelentette, a következő héten pedig valamivel több mint 2%-ra nőtt. A múlt héten ez az esetek valamivel több mint 7%-át jelentette az Egyesült Államokban – bár az ország bizonyos részeit erősebben sújtja ez a változat, mint másokat. A CDC régiónként is vizsgálja az országot, és úgy tűnik, hogy ez a változat elterjedtebb az ország déli részében, olyan államokban, mint Texas, Oklahoma, Louisiana, ahol az esetek körülbelül 20%-át teszi ki – tette hozzá Binnicker. Sajnos az új változatok gyakran jobban átvihetők, és ez a helyzet az XBB.1.16 esetében is. Mint Jodie Guest elmondta: azt érzékelik, hogy ez az új változat – a megduplázódási rátája alapján – nagyon is átvihető másokra, nagyobb a fertőzésveszély. A helyzetet tovább nehezíti, hogy ennek az új változatnak a tünetei is kissé eltérnek a múltban tapasztaltaktól. De hogyan lehet észrevenni? Binnicker szerint különösen gyermekeknél jelentett tünet a kötőhártya-gyulladás - vörös, viszkető szem esetén már nem csak allergiára kell gyanakodni. A kötőhártya-gyulladás valamelyest gyakori a vírusos megbetegedéseknél, de úgy tűnik, hogy ez egy olyan új tünet, amely ezzel a konkrét COVID-19-változattal kapcsolatos, és amelyet nem figyeltünk meg a vírus korábbi változatai által okozott korábbi hullámokban, tehát most új tünetként bukkant fel a covid-variánsok között – mondta Binnicker. Ezt a tünetet nevezhetjük rózsaszín szemnek vagy vörös szemnek – tette hozzá Guest. És bár ez gyakrabban fordul elő gyermekkori COVID-19-esetekben, felnőtteknél és időseknél is előfordulhat. Ami ezt a tünetet kissé zavaróvá teszi, az az, hogy átfedésben van egy olyan időszakkal, amikor a szezonális allergiák miatt sok embernek vörös, viszkető a szeme. Attól függően, hogy hol élsz, sok ilyen tünet nagyon hasonlít ahhoz, amit a tavaszi allergiáknál tapasztalnál. Ez felveti annak szükségességét, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy csak sima allergiás reakciónk van, vagy tényleg a koronavírust kaptuk-e el? Vörös, viszkető szemekről számoltak be XBB.1.16-tal fertőzött gyermekeknél, de a felnőtteknél is előfordulhat ez a tünet - mondta Jodie Guest. Magasabb láz, mint korábban Míg a láz régóta a COVID-19 fertőzés jele, az XBB.1.16 fertőzéshez kapcsolódó láz egy kicsit más. – Magasabb fokozatú lázat is tapasztalunk – mondta Binnicker. A magas fokú láz általában a 39 fok feletti értékeket jelenti felnőtteknél, bár a pontos küszöbérték változhat Dr. Ali Khan, az Oak Street Health főorvosa szerint. A betegeknek orvoshoz kell fordulniuk, ha ez 24 óránál tovább ilyen magas. Ha ilyen magas a láza, hidegrázást, izzadást és izomfájdalmakat észlelhet. És könnyű kiszáradni is, ezért a víz és más folyadékpótló italok bevitele kritikus fontosságú – jegyezte meg Khan. A tünetek nagyjából ugyanazok A szakértők szerint a magasabb láz és a vörös, viszkető szem mellett az XBB.1.16 fertőzés még mindig egy korábbi COVID-19 variáns tüneteire emlékeztet. Ez azt jelenti, hogy az olyan problémák, mint a köhögés, a torokkaparás és az orrfolyás, szintén a jelenlegi fertőzések részét képezik – mondta Jodie Guest. Emellett egy kutatóközpont megjegyzi, hogy a fáradtság, a testfájás, a fejfájás és a torlódás is a COVID-19 fertőzés jelei. Azok az intézkedések, amelyeket több mint három éve alkalmazunk önmagunk és szeretteink COVID-19 elleni védelme érdekében, továbbra is az XBB.1.16 fertőzés elleni védekezés módja. Jodie Guest szerint naprakésznek kell lenni a védőoltásokkal kapcsolatban, kezet kell mosni, és COVID-19 tesztet kell végezni, ha a fent említett tünetek bármelyike ​​jelentkezik. Ezenkívül a maszk viselése továbbra is jó módja a vírus terjedésének megfékezésének. Ezek azok az intézkedések, amelyek megvédik Önt és azokat, akik a közelben tartózkodnak – mondta Jodie Guest. (via HuffPost)

