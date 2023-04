Nagyon súlyos betegségre utalhatnak ezek a tünetek: ne vedd félvállról őket!

A tavaszi fáradtság témája minden évben előkerül március környékén, ám azt kevesen tudják, hogy ez a jelenség valójában nem is létezne, ha egész évben gondoskodnánk a megfelelő vitaminmennyiség beviteléről. Nem mindegy azonban, milyen vitaminkészítményt veszünk le a polcról.

Ki ne ismerné az érzést, amikor a tél végén, a jó idő beköszöntével egyre nehezebbnek érezzük a reggeleket, és ez az érzés estére csak még inkább erősödik? Hajlamosak vagyunk ilyenkor legyinteni, mondván, ez az a bizonyos tavaszi fáradtság, amiről olyan sokat hallunk mindenhol. Nem szabad azonban beletörődnünk abba, hogy ezen minden tavasszal átesünk, hiszen a fáradtság, a feszültség, a rossz hangulat és a gyakori betegségek komoly vitaminhiányra is utalhatnak. A szakértő szerint az előszeretettel tavaszi fáradtságnak hívott tünetegyüttes ugyanis nem létezik, a vitaminhiány ellenben egy nagyon is jelen lévő, sokakat érintő probléma.

A mentális állapotra is negatívan hat a vitaminhiány

„Nem létezik olyan, hogy tavaszi fáradtság, hiszen amikor a páciensektől megkérdezzük, hogy vajon nyáron is fáradtak-e, a többségük igennel válaszol. Majd rögtön ezután következik a magyarázat, miszerint a munka, a gyerekek, a problémák, a rohanás miatt érzik magukat fáradtnak. A legtöbb esetben azonban vitaminhiányról van szó, ami nemcsak a testünkre, de a mentális állapotunkra is negatív hatást gyakorol. Azt ugyan már sokan tudják, hogy a C-vitamint az emberi szervezet nem képes előállítani, ezért kívülről kell pótolni, azt a tényt azonban már kevesen ismerik, hogy az idegrendszerünk és a hangulatunk megfelelő működéséhez is szükség van extra vitaminbevitelre. Ha tehát egész évben kiegyensúlyozottan szedünk vitaminokat, és megtaláljuk a számunkra legjobb hatást biztosító összetételt, akkor sem tavasszal, sem pedig nyáron, télen vagy ősszel nem leszünk fáradtak, kivéve, ha valóban van okunk rá” – fejtette ki Dr. Lenkei Gábor.

Nem mindegy, milyen vitamin

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, milyen vitaminkészítményt veszünk le a polcról, ahhoz ugyanis, hogy a megfelelő hatást érjük el, olyan összetételű termék szükséges, ami optimális mennyiségben tartalmazza a legfontosabb vitaminokat.

„A vitaminok rendszerben működnek igazán jól, azaz ha a maximális hatást szeretnénk elérni, minimum 15-féle vitamint kell tartalmaznia egy készítménynek. Ez akkor is igaz, ha éppen D-vitamin-hiányban szenvedünk, ilyenkor ugyanis hiába szedjük a több ezer nemzetközi egységnyi D-vitamint, a hatása nem lesz olyan jó, mint ha a többi vitamint is szednénk mellé. Emellett legalább nyolc-tízféle ásványi anyagot is tartalmaznia kell egy készítménynek, a megfelelő mennyiségekben. Egy tablettába lehetetlen belesűríteni annyi hatóanyagot, amennyi fedezi a napi vitaminigényünket, éppen ezért érdemes olyat választani, ami több tablettából áll, és minimum 1000 mg C-vitamint, 400 NE E-vitamint, illetve 3-4000 NE D-vitamint tartalmaz. Ezek mellett a többi vitamin is elengedhetetlen, így az A-vitamin és a 11-féle B-vitamin”

– magyarázta, majd folytatta:

Rengetegen keresnek meg különféle problémákkal levélben, és nagyon sokan írnak később is, amikor megoldódik a problémájuk. Akadt, akinek a B1-vitamin oldotta meg a depresszióját hosszú évek után, de olyan tanárnő is írt, aki sokkal türelmesebb lett a gyerekekkel a komplex vitaminok rendszeres szedésének köszönhetően. Sokan nem is gondolnák, milyen fontos ez, és sajnos manapság az orvoslásban is kevés szerep jut a vitaminoknak. A D-vitamin ebből a szempontból most jobb helyzetben van, hiszen a Covid-járvány alatt rengeteget lehetett hallani az áldásos hatásairól. Az azonban még mindig nem egyértelmű sokaknak, hogy ahhoz, hogy egy vitamin a számunkra maximális hatást nyújtsa, a többi vitaminra is szükség van. Márpedig a vitaminraktár, mint olyan, nem létezik, hiszen a szervezetünk nem tudja tárolni őket, ezért napi rendszeres bevitelre van szükség

– tette hozzá az orvos.

Kulcsfontosságú a megelőzésben

Dr. Lenkei nem csak kimerültségre és hangulatjavításra ajánlja a komplex vitaminkészítményeket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetünk tudatosabbak abban, hogy energikusabbá tegyük az életünket és több életerővel rendelkezzünk - ahogy ezt a drlenkei.org oldalon ingyenesen elolvasható könyvében is kifejti az elismert orvos.

„Érdekes tény, hogy míg az orvosi egyetemi tanulmányaim alatt 400 NE D-vitamin volt a maximálisan megengedett mennyiség egy felnőtt számára, addig ma már 3-4000 NE az ajánlás. Ezt a mennyiséget nemcsak télen, hanem nyáron is ajánlott szedni, ugyanis annak érdekében, hogy a szervezetünk ennyi D-vitamint előállítson, napi fél órát kellene meztelenül a napsütésben állnunk. Lássuk be, ez azért nehezen megoldható. Egy, az Orvosi Hetilapban megjelent tanulmány szerint, ha mindenki elegendő mennyiségű D-vitamint fogyasztana, 35 százalékkal csökkenne a rákos megbetegedések, 78 százalékkal az egyes típusú cukorbetegség és 90 százalékkal az influenzaszerű megbetegedések száma” – sorolta a tanulmány tartalmát.