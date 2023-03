Mi a teendő bokaszalag húzódás, szakadás esetén? Mikor kell orvoshoz fordulni? Tünetek, tévhitek, otthoni kezelés, gyógyulási idő

Természetes reakció, ha bokasérülés esetén azonnal orvoshoz fordulnánk, ám nem szükséges azonnal képalkotó vizsgálatot kezdeményezni. A megfelelő válaszreakcióval ugyanis sokat tehetünk a gyógyulás érdekében. Ahhoz, hogy pontosan megértsük, mi történik bokasérülés esetén, először a bokaszalagok felépítésével kell megismerkednünk.

A bokaficam – akár sportsérülésből fakad, akár csak egy rossz lépésből – számtalan ember életét keseríti meg. Szabó Réka, a Sherlock Rehab gyógytornásza a helyes kezelési módszerre hívja fel a figyelmet.

A boka külső oldalán 3 szalag található, amelyek a szárkapocscsont végét, a külbokát kötik össze lábtőcsontokkal:

elülső bokaszalag,

középső bokaszalag,

hátsó bokaszalag.

Ezek közül az elülső szalag a leggyengébb, így ficam esetén ez sérül, szakad a legkönnyebben. A bokaízület felépítésében nagy szerepe van a mély fasciarendszernek is. A bokaízületen sok ín, izom halad keresztül, melyeknek összehangolt működése révén vagyunk képesek járni.

E működésért felel az ún. retinaculum, a mély fascia spirális lefutású megvastagodása, amely, mint egy zokni, szorosan körbe fogja a bokát. Ez proprioceptorokkal (kis szenzorok, amelyek a testünk érzékelését és izmaink helyzetét azonosítják) sűrűn ellátott.

Bokaszalag húzódás vagy szakadás?

A ficamok jelentős – 80-85% - részében a külső bokaszalag sérül, amelyet kísérheti éles, nyilalló fájdalom, duzzanat, véraláfutás, de az is előfordulhat, hogy a lábra állás is nehézkes, vagy egyáltalán nem is megy. Ahhoz, hogy könnyebben azonosítani tudjuk, milyen mértékű sérülésről van szó, három kategóriát állítottunk fel:

A bokaszalagok nem szakadnak, csak megnyúlnak: kis duzzanat, feszülés jelentkezik, enyhe funkcióvesztés tapasztalható az ízületben. Részleges bokaszalag szakadás: duzzanat és fájdalom, bokamozgás csökkenése, enyhe instabilitás érzet jellemzi. Teljes bokaszalag szakadás: duzzanat, vérömleny, fájdalom és teljes funkcióvesztés tapasztalható.

A szalagokat kétharmad részben víz, egyharmad részben pedig kollagén rostok, sejtek alkotják. A kollagén rostok hullámosan helyezkednek el, ez teszi lehetővé, hogy a szalag rugalmas legyen, különféle irányú erőkkel szemben ellenálló.

A terhelés növekedésével ezek a hullámos rostok elkezdenek kiegyenesedni. Ha elérték a maximális nyújthatóságot, az erő azonban tovább nő, egy vagy több rost elszakad. Ezért beszélhetünk a fent felsorolt három típusú sérülésről.

Mit tegyünk bokasérülés, szalagszakadás esetén? Ezért fontos a mozgás!

A kezelés módját tekintve mindegy, hogy a sérülés járt-e szalagszakadással. A trauma első fázisa egy akut, gyulladásos fázis, ami 48-72 óráig tart. Ilyenkor a terület duzzadt és meleg, a vérlemezek vérrögképződése és az immunsejtek aktiválódása történik.

A bokaficam utáni első napokban a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba, sőt annál inkább kövessük a PEACE szabályt!

Protect (védd)

Elevate (polcold föl)

Avoid anti-inflammatory modalities (kerüld a gyulladáscsökkentőket)

Compress (használj kompressziót)

Educate (tanuld meg újra használni)

A sérülés utáni napokban mindenképp ajánlott elkezdni a boka mozgatását – eleinte tehermentesen, hogy megelőzzük a szövetek merevségét és az izomzat gyengülését.

Bokaficam kezelése manuálterápia segítségével

Annak érdekében, hogy a bokasérülés gyógyulása ne húzódjon túlságosan el, illetve megelőzzük az újrasérülést, a boka stabilitásának és mobilitásának helyreállítása szükséges. Ebben a manuálterápia nagy segítségünkre van.

A terápia során az alábbiak kerülnek a kezelés fókuszába:

bokaízületek manuális mobilizációja,

boka körüli fascia manuális kezelése,

boka körüli izomzat megerősítése,

propriocepció növelése instabil eszközön végzett gyakorlatokkal,

statikus és dinamikus egyensúlyfejlesztés,

sportágspecifikus mozgások gyakorlása.

Kerüljük el a bokarögzítőket!

Szabó Réka külön kiemeli, hogy a bokarögzítőket a ficam kezelése során jobb, ha elfelejtjük. Ahogy a szakember fogalmaz:

A bokaficam kezelésére sem a gipszrögzítés, sem pedig a különböző tépőzáras, gumis rögzítők nem megfelelőek. Nemhogy segítenék a gyógyulást, kifejezetten lassítják azt, és a rögzítés utóhatásaival is számolnunk kell. Több hét immobilizáció hatására csökken a boka mozgásterjedelme, merevvé és rugalmatlanná válnak a szövetek, e merevség miatt a propriocepció is zavart szenved, és erősödik a betegségtudatunk.

Mennyi idő alatt gyógyul a bokaficam?

A gyógyulás üteme függ az egyén edzettségi és szöveti állapotától, és attól is, hogy a gyógyulás után milyen tevékenységhez, mozgásformához, sporthoz szeretne a páciens visszatérni. A szakirodalom 3-12 hetes gyógyulási szakaszt jelöl, ám ez egyénenként nagyon eltérő lehet; egyesek napok, mások hónapok alatt épülnek fel.

A cél azonban minden esetben a teljes gyógyulás, nem pedig a gyorsaság. A túlságosan elhúzódó javulási idő ellen azonban tehetünk, a manuálterápia és a mozgásterapeuta segítségével megtámogathatjuk bokánk gyógyulását, egyúttal jelentős lépést teszünk a teljes felépülés felé.