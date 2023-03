Fullasztó számok érkeztek: így mérgezi magát több tízezer magyar ezeken a településeken

A globális légszennyezettségről készítette felmérérst a svájci IQAir vállalat. A vizsgált térségek között hatalmas a különbség, a 131 ország közül pedig csak tizenhárom teljesíti az Egészségügyi Világszervezet levegőminőségre vonatkozó irányelveit. Budapest viszonylag jól teljesített, de még így is több mint kétszer haladta meg az előírt határértéket.

A légszennyezés továbbra is az emberiség legnagyobb környezeti, egészségügyi kockázatát jelenti, amely évente több mint hatmillió ember halálát okozza és amelynek gazdasági költsége több mint 8 milliárd dollárnak felel meg - derült ki az IQAir svájci levegőminőség-technológiai vállalat által kedden közzétett World Air Quality Report 2022 című jelentésből. Az elemzés megállapította, hogy a felmérésben résztvevő 131 ország/régió közül csak 13 teljesíti az Egészségügyi Világszervezet (WHO) levegőminőségre vonatkozó irányelveit és ezek közül a legtöbb ilyen régió Óceániában található.

A mostani jelentlsésben a világ különböző pontjain lévő megfigyelő állomások adatait összesítették. Ezeket az érzékelőket kormányzati szervek, kutatóintézetek, non-profit szervezetek, egyetemek és oktatási intézmények, illetve magáncégek üzemeltetik szerte a világon.

Pontosan mi is az a szálló por és hogyan mérhető? A szálló por szilárd anyagok és folyadékcseppek keverékéből áll. Vannak közvetlenül kibocsátott szálló porok, egyébként pedig akkor keletkeznek, amikor a különböző forrásból kibocsátott szennyező anyagok reakcióba lépnek a légkörben. A lebegő részecske különböző méretű lehet: a 10 mikrométernél kisebb méretű képes bejutni a tüdőbe és komoly egészségügyi problémákat okozhat. Az EU és az Egészségügyi Világszervezet egyaránt a PM2,5 teljes tömegét veszi figyelembe indikátorként a normák tekintetében. A szálló port összefüggésbe hozzák szív- és tüdőbetegséggel, illetve ebből eredő elhalálozással. Az Egészségügyi Világszervezet úgy véli, hogy a finomrészecskéknek (PM2,5) való hosszú távú kitettség jelentheti a szálló poroknak való legveszélyesebb kitettséget.

Az alábbi ábra mutatja, hogy a levegő minősége világszerte mennyire eltérő: India rendszerint nagyon rosszul szerepel az ilyen összesítésekben, az olyan városok, mint Új-Delhi (92,6 μg PM2,5 részecske/m3) például több mint tízszeresen haladják meg a WHO által előírt értéket, míg Ausztrália és Óceánia a spektrum másik végén szerepel.

Ha az európai adatokat vesszük szemügyre, akkor a legjobb értéket a világ legészakibb fővárosa, Reykjavik (3,3) és az észtországi Tallinn (4,8) tudhatnak magukénak. Mindkettő város abba a nem túl népes táborba sorolható, ahol a levegő minősége megfelel az irányelveknek. A kontinens nagyvárosait tekintve egyébként Budapest sem szerepel olyan rosszul, igaz a WHO által előírt érték több mint kétszeresét produkálta 2022-ben (11,2), ezzel pedig nagyjából a mezőny közepén helyezkedik el. A 2021-es adathoz (14,2) képest még javítottunk is valamennyit ezzel pedig Rómát, Berlint és Párizst is beelőztük.

Mint az közismert, hazánkban a légszennyezettség éves szinten jóval többször haladja meg a határértéket, mint ahogy azt az úniós szintű rendeletek lehetővé tennék. Ennek az értéknek nagyjából 80%-át a lakossági fűtés okozza. A második ábrán már kifejezetten a magyarországi adatok közül szemezgettünk. Íme:

Fontos megjegyezni, hogy habár az IQAir évről-évre egyre több megfigyelőállomás adatait gyűjti össze (2022-ben ez a szám globálisan elérte a harmincezret) még mindig vannak hiányosságok lefedettség terén. Valószínűleg így történhetett az is, hogy az előző évi felmérésben is mindössze 20 hazai település szerepel, így érdemes ezt sorrendet is némi fenntartással kezelni. Legrosszabbul egyébként az egymás tőszomszédságában lévő Kazincbarcika (19,3) és Sajószentpéter (18) szerepel, míg a legjobb eredményt Ajka (10,2) érte el. A legnépesebb és egyben legforgalmasabb Budapest országos viszonylatban is jól szerepelt.