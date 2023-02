Súlyos döntést hozott az Orvosi Kamara: ez nagyon fog fájni Magyarországnak

Kormányzati ciklusokon átívelő egészségügyi stratégia kialakítását követeli a Magyar Orvosi Kamara (MOK), ennek kikényszerítésére pedig nyomásgyakorló eszközök bevetésére kéri az orvosokat - jelentették be a MOK vezetői szombaton, a szervezet rendkívüli küldöttgyűlése után tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.

Álmos Péter alelnök közölte, a küldöttgyűlésen megfogalmaztak azonnali, "tűzoltó jellegű" javaslatokat - például, hogy visszamenőlegesen, januártól kapjanak béremelést az egészségügyi szakdolgozók -, valamint szeretnének "rendszerváltást" kikényszeríteni az egészségügyben, egy ciklusokon átívelő stratégia kidolgozásával.

Ennek érdekében nyomásgyakorló eszközöket is bevetnek: a háziorvosok képviselői úgy döntöttek, hogy letétbe helyezik feladatellátási szerződésük felmondását és/vagy elzárkóznak az új ügyeleti szerződésük aláírásától, a szakellátásban dolgozó orvosok pedig úgy határoztak, hogy az önként vállalt többletmunkára vonatkozó szerződésük felmondását helyezik letétbe - ismertette az alelnök.

Álmos Péter kiemelte, az egészégügy átalakítása érdekében ragaszkodnak ahhoz, hogy a kormány a szakmai kamarák, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a betegszervezetek és minden parlamenti párt bevonásával hozzon létre munkacsoportot, amely legkésőbb tavasszal kezdje meg működését, és az év végéig legyen eredménye a munkájának. Véleménye szerint ma Magyarországon az egészségügy már nem működik, összeomlott, a betegek nem kapnak időben ellátást, a rendszerben a gyógyítás feltételei nem adottak, nem megfelelőek.

Kincses Gyula, a MOK elnöke szintén arról beszélt, hogy a magyar egészégügy jelenleg jövőkép nélküli, a teljesítménye, hozzáférhetősége, az ellátás minősége kritikus pontra ért, ezért hívták össze a küldöttgyűlést. Azt szeretnék elérni, hogy Magyarországon egy jobb, igazságosabb, működőképesebb egészségügy legyen, amelyben az orvosok és a betegek is jól érzik magukat - fogalmazott a kamarai elnök. Szólt arról is, hogy a kormánynak többször jelezték a gondokat, javaslatokat is tettek, de ezeket érdemben nem hallgatták meg.

A MOK területi szervezeteinél gyűjtik majd a felmondásokat, és e szervezetek tanácsai döntenek majd a felmondások esetleges élesítéséről.

A szakdolgozói béremelés mellett azonnali hatállyal követeli a MOK a háziorvosi és a fogorvosi ellátás megerősítését a működési feltételek javításával és a megemelkedett rezsiárak kompenzálásával, valamint a szakellátásban dolgozók munkafeltételeinek javítását, például a szakellátók elvett pótlékainak visszaállításával és a korlátlan időtartamú áthelyezést lehetővé tevő jogszabályok visszavonásával.