Rengeteg magyar életét teheti tönkre ez a rossz szokás: akár cukorbetegség is kialakulhat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A dohányzás ártalmairól rengeteget beszélünk: úgymint szív-és érrendszeri problémák, vagy tüdőbetegség, de arról kevesen tudnak, hogy a dohányzás felborítja a szervezet szénhidrát-anyagcseréjét is, és inzulinproblémákhoz is vezethet. A nikotin ugyanis megemeli a vércukorszintet, ha pedig a vércukorszint tartósan magas, a hasnyálmirigy egyre több inzulint termel, hogy a sejtek megfelelő mennyiségű cukrot tudjanak felvenni, és a vércukorszint is az ideális tartományon belül maradjon.

A túl sok inzulintermelés a sejtek inzulinra való érzékenységét csökkenti, ez pedig egy idő után inzulinrezisztenciát, később pedig cukorbetegséget okoz. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az inzulinrezisztencia kialakulásán felül a dohányzás más módokon is fokozhatja annak a veszélyét, hogy kialakuljon a 2-es típusú cukorbetegség: Gyulladást okoz a szervezetben a cigarettában található kemikáliák miatt. A testünk, ebben az állapotban nem tudja megfelelően hasznosítani az inzulint.

Hajlamosít a hasi zsírlerakódásokra, ami szintén a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát növeli.

Növeli a rossz- és csökkenti a jó koleszterin, illetve a triglicerid szintjét a szervezetben, melyek szintén összefüggésbe hozhatók a 2-es típusú cukorbetegséggel. EZ IS ÉRDEKELHET Indul a visszaszámlálás a dohányboltokban: hamarosan 700 forinttal drágulnak ezek a termékek Szálanként 35 forint jövedéki adót kell fizetni utánuk februártól, ami 20 szálas dobozt feltételezve dobozonként 700 forintot tesz ki. Mire számíthatunk, ha már cukorbetegek vagyunk és dohányzunk? A cukorbetegeknek köztudottan fontos kontroll alatt tartaniuk a vércukorszintjüket, ám a dohányzás sajnos ezt is megnehezíti azzal, hogy felborítja a szénhidrát anyagcserét. Így az inzulint használó diabéteszes betegeknek több inzulinra lehet szükségük a vércukorszint egyensúlyban tartásához. A dohányzás sajnos a cukorbetegség szövődményeinek kialakulását is valószínűbbé teheti, hiszen ugyanúgy, ahogy a tartósan magas vércukorszint, a dohányzás is károsítja ereink falát, így szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet. De a dohányos cukorbetegeknél a szokásosnál is nagyobb eséllyel alakulhatnak ki még szemproblémák, veseelégtelenség, neuropátia és erekciós problémák is. Azonban életmódunkat mi irányítjuk, és ha nehéz is letenni a cigarettát, amint sikerül ettől a rossz szokásunktól megválni, a dohányzás okozta károk visszafordíthatóvá válnak. A cukorbetegség kialakulásának rizikója csökkenthető, illetve, ha már diabéteszesek vagyunk, a szövődmények kialakulásának kockázata visszaszorítható a közel „normális” szintre. A szervezet regenerációja a dohányzásról való leszokás után A dohányzás abbahagyásával egyértelműen csökkenthető a szív- és érrendszeri megbetegedések fokozott veszélye: a vérnyomásunk és szívverésünk már 20 perc múlva visszaáll a normális szintre az utolsó szál cigaretta elszívását követően, a leszokást követő egy év múlva pedig a szívbetegség kialakulásának rizikója a dohányzókhoz képest felére csökken. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Ami pedig vércukorszintünket illeti, amint abbahagyjuk a dohányzást, a szervezet szénhidrát anyagcseréje és inzulinfelhasználása is elkezd fokozatosan helyreállni. Egyes szakmai megfigyelések alapján már 8 héttel az utolsó cigaretta elszívása után javul az inzulinérzékenység, csökken a vércukorszint, jobban kezelhető a diabétesz. Azoknál, akik még nem cukorbetegek, a leszokást követő 2 év elteltével a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázata fokozatosan csökkeni kezd, és 10-12 év füstmentes év után szinte ugyanolyan szintre esik vissza, mintha soha nem dohányoztak volna. Kérjen segítséget a leszokáshoz! Igaz a dohányzásról leszokni nehéz, de rengeteg olyan módszer, leszokást segítő eszköz, gyógyszer és terápiás eljárás létezik, melyekkel megkönnyíthetjük ezt a feladatot. Forduljon bizalommal kezelőorvosához, aki segíthet felállítani egy személyre szabott leszokási tervet! A cukorbetegség megelőzése, kezelése A dohányzásról való leszokás mellett természetesen más változtatásokkal is segíthetjük a 2- es típusú cukorbetegség megelőzését, vagy ha már kialakult, a betegség a vércukorszint kontroll alatt tartását. Mindkettőhöz az egészséges életmód és diéta a legfőbb kulcs. Ez rendszeres testmozgást, az ideális testsúlytartomány megőrzését vagy visszaállítását, zöldségekben, gyümölcsökben, rostban és sovány húsokban gazdag kiegyensúlyozott értendet jelent. Relaxációs technikák elsajátításával és a stressz elkerülésével, szintén sokat tehetünk mind a megelőzés, mind a kezelés érdekében, hiszen a magas vérnyomás is a cukorbetegség rizikótényezője. Azonban a kezelési tervet mindenképpen orvosi felügyelet mellett alakítsuk ki, mert a vércukorszint megfelelő kontrolljához szakmai felkészültség szükséges.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK