Veszélyes dolgok terjednek a magyar irodákban: jobb, ha tudod, hogy számolhatsz le velük

A téli időszakban az emberi szervezet hatványozottan ki van téve a megbetegedéseknek, legyen szó egy gyorsabb lefolyású megfázásról vagy nátháról, esetleg egy még több problémát okozó influenzáról vagy akár tüdőgyulladásról. A munkavállalók ilyenkor kiesnek a munkából, ami nemcsak számukra jelent pénzveszteséget, hanem a munkáltatókra is jelentős anyagi terhet ró, naponta átlagosan több mint 10 ezer forintot. A prevenció, mint minden esetben, ezekben a helyzetekben is sokat segíthet, hiszen, ha a cégek odafigyelnek a dolgozók egészségére, azzal ők maguk is jól járna.

A beteg munkavállalónak egyrészt meg kell küzdenie a betegséggel járó kellemetlenségekkel, emellett a munkabérénél kevesebb juttatást kap, illetve miután visszatér a munkába, feltételezhetően be kell hoznia a lemaradását. A KSH adatai szerint a 2021-es évben a munkavállalók összesen 8,8 millió nap betegszabadságot vettek ki, amivel nem csupán az alkalmazottak jártak rosszul, ugyanis ez naponta átlagosan több mint 10 ezer forintba kerül a munkáltatóknak1, ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy a kényszerű szabadság miatt a kollégák elvégzett munkájának értékétől is elesik a cég - írja közleményében a Panasonic. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A prevenció ebben az esetben is kifizetődő Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy mit tehet a munkáltató az alkalmazottak egészségének megőrzése érdekében azon felül, hogy megpróbálja minél stresszmentesebbé tenni a munkanapokat. A megfelelő munkakörülmények biztosítása legalább ennyire lényeges lehet, ennek része például az irodában a megfelelő minőségű beltéri levegő. A levegőtisztító berendezések alkalmazása segíthet bizonyos vírusok és baktériumok közömbösítésében, ami különösen a téli időszakban lehet kiemelt jelentőségű. A Panasonic egy technológiája képes zárt helyiségekben is javítani a levegő minőségén, méghozzá hirdoxilgyökök segítségével, amiket a természet tisztítószerének is szokás nevezni. A kemény felületek, a puha bútorzat, illetve maga a beltéri környezet is tisztább és kellemesebb tartózkodási hellyé válik, ráadásul hiába tartózkodnak egy helyiségben többen, a technológia segít csökkenteni a vírusok, és ezáltal a betegségek terjedésének kockázatát, hatásosságát több tucat kutatás igazolja – hívta fel a figyelmet Bánhalmi Zoltán, a Panasonic HVACEU üzletág magyarországi értékesítési vezetője. A kellemetlen szagok semlegesítése is hozzájárulhat a komfortérzethez, emellett pedig a penész megszüntetésében is segít, ami szintén fontos az egészség megőrzése szempontjából. A beltéri levegő minőségének javítása nem csupán az őszi és a téli időszakban lehet szükséges, amikor szeretnénk a vírusok terjedésének kockázatát csökkenteni. A tavaszi és nyári időszakban, az allergiaszezon idején legalább ilyen fontos lehet a levegő minőségének javítása. A levegőminőség kérdése globális szintű probléma A WHO adatai azt mutatják, hogy a világ népességének csaknem egésze, felméréseik szerint 99%-a magas szennyezőanyag-tartalmú levegőt kénytelen belélegezni nap mint nap. Ráadásul sok esetben egy forgalmasabb utca levegője tisztább lehet, mint az, ami az otthonokban, irodákban vagy egyéb beltéri helyeken található. Manapság már számos olyan klímaberendezés elérhető, amely levegőminőség javító funkcióval van felszerelve. Érdemes ezeket a típusokat választani, ugyanis így az otthon vagy az irodák hűtése és fűtése mellett a minket körülvevő környezet állapotát is javíthatjuk – emelte ki a Panasonic szakértője.

Címlapkép: Getty Images

