5 legendás tanítás Szabó Gyuri bácsitól: ezt üzente a magyaroknak a bükki füvesember

Ma érkezett a hír, hogy elhunyt Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember. Óriási tudásával és bölcs tanácsaival rengetegeknek segített a gyógyulásban és az egészségük megőrzésében. Összegyűjtöttük Gyuri bácsi legfontosabb tanításait.

A megfelelő tea bármit gyógyít

Gyuri bácsi rendkívüli gyógynövényismeretével rengeteg teát alkotott, melyekkel könnyű szerrel vehetjük fel a kesztyűt a megfázás ellen. A hársfavirág, a mezei kakukkfű, a bodza és a szurokfű mindenkinek segíthet kilábalni a legrosszabb náthából is.

Filléres gyógymódok

A gyógyteák nem csak egészséges, természetes készítmények, de filléresek is. Gyuri bácsi annak is fontos szószólója volt, hogy a természetes gyógymódok, a növényi teák, de például a gargarizálás és az inhalálás is nagyon sokat segíthet a felsőlégúti megbetegedésekből való kilábalásban.

A hosszú élet titka

Gyuri bácsi kiváló példája volt, mennyire fontos az aktív életmód ahhoz, hogy idősen is megőrizhessük az egészségünket. Elmondása szerinte nem csak a mindennapos séta kell ehhez, hanem az is, hogy igyekezzünk szellemileg is frissek maradni és minden nap tanulni valami újat.

A család körülvesz

Gyuri bácsi számára nem csak a gyógynövényekkel kapcsolatos munkája volt nagyon fontos, hanem a magánélet és a család is. Életfilozófiájához hozzátartozott, hogy nem csak az elvonulás és a növények kutatása volt az előtérben, hanem mindig szánt időt a családjára ás az unokáira is.

Spritualitás

A bükki füvesember nem csak abban hitt, hogy a testünkre kell figyelnünk: a teljességhez hozzátartozott Gyuri bácsi számára a spiritualitás és a hit is. Úgy vallotta, enélkül nem lehet megtalálni lelki a békét. Bölcs tanácsa pedig örök érvényű: ne csak a testünk egyensúlyára figyeljünk, hanem a lelkünkére is.