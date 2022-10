Megszólalt a családorvos: közelít a tél, nem érdemes halogatni a felkészülést

November közeledtével egyre hűvösebb időre lehet számítani, ezzel együtt pedig a különböző megfázásos, influenzás tünetekre is. Az RTL Híradó az utca embere mellett egy háziorvost és egy dietetikust is megkérdezett az ezzel szembeni védekezés fontosságáról.

A C- és a D-vitamin az őszi-téli időszakban különösen fontos. Az Élelmiszer-biztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy kizárólag olyan készítményt szabad megvásárolni, amelyen feltüntetik az összetevők listáját, az ajánlott napi adagolást és a lejárati időt.

A híradónak nyilatkozó dietetikus azt mondta, táplálkozással is rengeteg vitamint lehet bevinni a szervezetbe, ugyanakkor nem mindet. A szakértő szerint a káposzta és a savanyúság is nagy segítség lehet, ahogy a gyümölcsök is, de D vitaminnal érdemes kiegészíteni. A csatornának nyilatkozva Torzsa Péter családorvos azt mondta, a vitaminszedést már most érdemes elkezdeni.