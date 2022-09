Mi az a TSH érték? Milyen betegségek állhatnak az alacsony vagy magas TSH érték hátterében?

Pajzsmirigyünk egészségére legkönnyebben a TSH érték vizsgálatával következtethetünk, hiszen egy olyan hormonról van szó, ami a pajzsmirigy serkentő hatását biztosítja. Na de mi az a TSH érték, a TSH érték mikor jó, milyen tartományba kell, hogy essen a TSH normál érték? Mi re utal az alacsony TSH érték és a magas TSH érték?

Cikkünkben eláruljuk, mi az a TSH érték és hogy milyen a jó TSH érték, mit árul el a TSH érték pajzsmirigyed egészségéről! Tudd meg, mi a TSH érték szerepe a szervezetünkben, mire jó ez a hormon és miért fontos, hogy a TSH érték normál tartományba essen! Milyen egészségügyi problémák állhatnak fenn alacsony TSH érték és magas TSH érték esetén?

Mi a TSH érték?

A „TSH” kifejezés a thyreoideastimuláló hormon rövidítése, ami más néven a pajzsmirigyserkentő hormon. A TSH az agyalapi mirigyben termelődik és serkentő hatást gyakorol a pajzsmirigy hormontermelésére. Ha a TSH működését a lehető legegyszerűebben szeretnénk elmagyarázni, célszerű az egészet az alapoknál kezdenünk.

A TSH stimuláló ingert fejt ki a pajzsmirigyre, melynek hatására fokozódik a belekből történő jódfelvétel, illetve a pajzsmirigyben termelődő T3 és T4 hormonok termelődése (trijódtrionin és tetrajódtrionin). A T3 és T4 hormonok a vérben keringve biztosítják a vér megfelelő pajzsirigyhormon-koncentrációját – ha a hormonok szintje csökken vagy nő, a TSH érték is megváltozik.

Hogyan történik a TSH mérése?

A TSH érték laborvizsgálat útján mérhető – ezzel a vizsgálattal egyszerűen és hatékonyan ellenőrizhető a pajzsmirigy működése, kiszűrhetők vele a betegségek, kontrollálható általa a pajzsmirigyterápia. A laborvizsgálaton a szenzitív TSH érték (sTSH) és a szuperszenzitív TSH érték (ssTSH) mellett a T3 és a T4 hormonok mérése is fontos, hiszen egy komplex rendszerről beszélünk, melyeknek működése összefüggést mutat.

Milyen a jó TSH érték?

A laborvizsgálat eredményeiben a TSH érték akkor megfelelő, ha a vizsgált anyagok a lenti tartományokba esnek. Akár pozitív, akár negatív irányú eltolódásról legyen szó, az a pajzsmirigy rendellenes működésére utalhat. A következő tartományok mutatják, mi a jó TSH érték, azaz mennyi a TSH normál érték:

sTSH: 0.300-4.200 mU/L

fT4: 12.0-22.0 pmol/L

fT3: 2.4-6.3 pmol/L

Magas TSH érték esetén

Amennyiben a TSH érték magas, arra következtethetünk, hogy a pajzsmirigyhormonok szintje csökkent, azok kevésbé fejtenek ki gátló hatást az agyalapi mirigyre, minek következményeképp fokozódik a TSH termelése. Mivel a vérben keringő TSH érték - ami a pajzsmirigy felszínéhez kötődik - magasabb, ez arra készteti a pajzsmirigyet, hogy fokozza a T3 és T4 termelését, ettől magasabb lesz a pajzsmirigyhormonszintünk.

A magas TSH érték leggyakrabban pajzsmirigy alulműködésre utal, de okozhatja akut vagy krónikus pajzsmirigygyulladás, de akár autoimmunbetegség is. Ugyanígy a TSH érték magas, ha valakinek sebészetileg eltávolították a pajzsmirigyét, de tumor és gyógyszeres kezelés velejárója is lehet.

Alacsony TSH érték esetén

A TSH érték akkor alacsony, ha a T3 és T4 hormonok vérben mért koncentrációja magas – gyakorlatilag ellentétes hatást fejtenek ki az agyalapi mirigyre, aminek a TSH termelés csökkentése a következménye. Ha a TSH termelés és a vérben a TSH érték csökken, akkor nincs elég stimuláló hatás a pajzsmirigyhormonok termeléséhez.

Ha a TSH érték alacsony, az esetek többségében pajzsmirigy túlműködésre következtethetünk, de gyógyszeres és hormonterápia túladagolása is okozhatja, illetve állhat autoimmun eredetű Graves-Basedow-kór is a háttérben, ritkán az agyalapi mirigy károsodása is okozhatja. Nőknél a terhességgel is együtt járhat a TSH érték csökkenése.