Hatalmas a torlódás a magyar kórházakban: végeláthatatlan várólistákra készülhetnek a betegek

Hivatalosan csaknem 56 ezren vannak Magyarországon műtéti várólistán, de a valós szám ennél is több lehet. Gond az ápolóhiány is, de állítólag már készül a megoldás.

Magyarországon jelen pillanatban 56 ezer ember vár valamilyen műtétre, és fenn is vannak emiatt a hivatalos várólistán - tudta meg a Portfolio. A lap megjegyzi, hogy bár több adatot is ki lehetett nyerni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől arról, hogy milyen műtétre hányan várakoznak, több forrásból is úgy értesültek, hogy ugyan kötelező lenne, a kórházak egész egyszerűen nem közölnek adatokat. Megjegyzik, hogy bár a covid miatti egészségügyi vészhelyzet holnap, vagyis június elsejével megszűnik, akkor is kevésbé valószínű, hogy operációs nagyüzem indul be a kórházakban.

Fontos tudni, hogy még az előző kabinet indított el egy 13 milliárdos programot, melytől azt várják, hogy csökkenni fognak a kórházi várólisták. A finanszírozási ráta nem is változott, a többletként elvégzett műtétekhez 30 százalékos plusz pénzt, míg a plusz pénz 80 százalékát a többletműtéteket elvégző orvosoknak és szakdolgozóknak kell megkapniuk. Ficezere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint bár ez a rendszer jelentős ösztönzés, arra mégsem elég, hogy a legjobb orvosokat a szakmában, vagy akár itthon tudja tartani.