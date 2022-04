Tényleg a gazdagok kiváltsága? Egyre többen járnak ide az állami rendelők helyett

Rugalmasság, megbízhatóság, kevesebb várakozás – főleg e három okból választják az emberek a magánegészségügyet az állami ellátás helyett a Dokio egészségplatform felmérése szerin. Az ortopédia, a szemészet és a bőrgyógyászat esetében is inkább a magánrendelést választjuk.

Az állami járóbeteg ellátórendszer iránti keresletet mára megközelíti a magánegészségügy Magyarországon, az emberek az utóbbit gyorsnak és színvonalasnak tartják, derült ki az online időpontfoglaló rendszert működtető Dokio és a GKI Digital közös felméréséből. Az elmúlt egy évben egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő válaszadók 53 százalék legalább egy alkalommal magánklinikát vagy magánrendelőt részesítette előnyben. Emellett a megkérdezettek 3 százaléka nyilatkozott úgy, hogy eddig még nem járt magánorvosi rendelésen, de tervezi a közeljövőben.

Arra a kérdésre, hogy miért választották a magánegészségügyi ellátást, a legtöbben (44 százalék) azt válaszolták, hogy fontos volt számukra a rugalmasság, és az, hogy ne kelljen akár órákat várni a bejutásért, hanem akkor mehessenek orvoshoz, amikor nekik megfelelő. A felmérésben résztvevők 39 százaléka azt mondta, előfordult, hogy az állami ellátásban nem kapott elég korai időpontot, a privátban viszont igen; 32 százalékuk pedig azután döntött a magánegészségügy mellett, hogy a Covid-19 járvány miatt az állami ellátásban megnőtt a várakozási idő.

„A válaszokból is látszik, hogy az időtényező és a rugalmasság egyértelműen a legfontosabb szempontok, amelyek alapján a magánegészségügyet választják az emberek” – mondta Radnóczi Gergely, a Dokio online egészségplatform társalapítója. „A páciensek jelentős része - és nemcsak azok a betegek, akiknek sürgős ellátást igénylő panasza van - úgy vélekedik, hogy a kevesebb várakozási időért és a magas színvonalú ellátásáért cserébe hajlandó fizetni is.” Radnóczi Gergely hozzátette: „az időpont gyors és szabad kiválasztását megkönnyítik az online időpontfoglaló rendszerek is, amelyekkel pár kattintással percre pontosan lehet időpontot kapni magánegészségügyi ellátásban az általunk kiválasztott szakorvoshoz.”

A gyorsaság mellett a privát rendelők felszereltségét a válaszadók jelentős része színvonalasabbnak is tartja: közel minden harmadik válaszadó nyilatkozott úgy, hogy számára megéri fizetni a magánszolgáltatóknál a jobb ellátásért.



A válaszadók többsége az elmúlt egy évben legfeljebb 3 alkalommal járt magánorvosi rendelésen, 41 százalékuk viszont 4-5, vagy akár még több alkalommal is igénybe vette a privát ellátást. Több olyan egészségügyi terület is van, ahol már gyakoribb a magánrendelések igénybevétele, mint az állami. Ennek hagyományos példája a fogászat (78 százalék csak magánrendelésen volt az elmúlt évben), de szintén többen választják a privát bőrgyógyászati rendeléseket (55 százalék csak magánrendelésen járt, 23 százalék államin, 22 százalék pedig mindkettőn), de a nőgyógyászati (66 százalék csak magánklinikán járt), ortopédiai (44 százalék), gerincgyógyászati (38 százalék) és szemészeti (57 százalék) ellátásért is többen jártak az elmúlt időszakban magánegészségügyi intézményben, mint államiban. Még az olyan, klasszikusan

az állami rendeléshez tartozó területen is, mint a fül-orr-gégészet, meglepően sokan, a válaszadók 39 százaléka, inkább a privát ellátást választják.

Az állami ellátást a legnagyobb arányban a röntgenre és a tüdőszűrésre, a szülészorvosra, valamint a laborvizsgálatra várók választják. A magánellátást változó okokból preferálhatják a betegek, a leggyakoribb válaszok közé tartozik a rugalmasság, a kevesebb várakozás, valamint a megbízható szakorvos és színvonalas rendelő.