Nem eszik a magyarok ezeket a csodaélelmiszereket: pedig a legtöbb potom pénzbe kerül

Az emberek többsége nem szívesen választ hüvelyeseket tartalmazó fogást, ha étterembe megy – derül ki a egy friss reprezentatív felméréséből. A fogyasztókat az étel kiválasztásakor elsősorban az íz befolyásolja, de a legtöbben nyitottak lennének a változatosabb, izgalmasabb és kreatívabb módon elkészített hüvelyes fogásokra az éttermekben. A növényi alapú, rugalmas étrenddel és a napi rendszerességű hüvelyesfogyasztással pedig rengeteget tehetünk egészségünk és bolygónk megőrzéséért is.

50 hazai vendéglátóhely ételkínálatának elemzésével és több mint 1000 fő bevonásával készített reprezentatív felmérést a Bonduelle. A kutatásból kiderült, hogy a vendéglátóhelyek kevesebb mint fele (41%) tart húsmentes fogást, ráadásul az ételkínálat is egyhangú: a húsmentes fogások nagyobbrészt a rántott és grillezett sajtokra, vegyes- és cézár salátára, valamint húsmentes levesekre korlátozódnak. Az éttermek többsége (84%) kínál ugyan hüvelyeseket is tartalmazó ételeket, ám az összes vendéglátóhely teljes kínálatát vizsgálva az ételek mindössze 4%-ban volt hüvelyes. A választék elsősorban a hagyományos magyar fogásokra, többek között a bablevesre, a babgulyásra, a rizibizire, a tárkonyos ragulevesre és a különféle módon töltött húsokban megjelenő zöldborsóra korlátozódik.

Az online kérdőíves kutatásból kiderült: a megkérdezettek 91%-a mindenevőnek, 2%-a vegetáriánusnak, 3%-a vegánnak, 4%-a pedig flexitáriánusnak vallja magát. A válaszadók között fele-fele arányban vannak azok, akik vendéglátóhelyeken csak húsos ételt fogyasztanak, és azok, akik alkalmanként rendelnek húsmentes ételeket is. A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy

a megkérdezettek fele csak otthon fogyaszt hüvelyeseket, míg mintegy 40%-uk étteremben is szívesen kér ilyen ételeket.

A vendéglátóhelyeken a zöldborsó a legnépszerűbb, ami elsősorban a népszerűbb köreteknek (pl. rizibizi), leveseknek (pl. borsóleves) és az elsősorban zöldborsó felhasználásával készült húsos raguknak köszönhető. Ha a borsófogyasztást a teljes magyarországi lakosságra vonatkoztatjuk, a zöldborsó népszerűsége már korántsem ennyire egyértelmű: vendéglátóhelyeken mindössze a vendégek egyharmada választja a borsót, míg csupán 25% azoknak az aránya, akik zöldbabot, lencsét, tarka-, vörös- és vesebabot, valamint sárgaborsót is fogyasztanak az éttermekben.

Az étterembejárók 57%-a azért fogyaszt hüvelyeseket is tartalmazó ételeket a vendéglátóhelyeken, mert szereti őket, míg a megkérdezettek 37%-a tartja egészségesnek a hüvelyesfogyasztást. Úgy tűnik, a vendéglátóhelyeken hüvelyeszöldség-fogyasztókat alapvetően két nagyobb csoportra oszthatjuk: az egyik csoport a hagyományos magyaros konyha fogásait (pl. babgulyás) választja szívesen, míg a fogyasztók másik része nyitott a hüvelyesek korszerűbb, változatosabb felhasználására és a nemzetközi konyha fogásaira is.

Szeretnénk bebizonyítani, hogy a hüvelyesekből készült ételek nemcsak finomak, de egyszerűen, gyorsan és változatosan elkészíthetők. Kiváló alapanyagai lehetnek mind a teljes értékű növényi táplálkozásnak, mind az egészséges, tudatos és változatos, a nyugat-európai országokban rendkívül népszerű flexitáriánus étrendnek is. Felmérésünk szerint az étterembejárók egy része kifejezetten nyitott lenne a vendéglátóhelyeken is a változatosan és izgalmasan elkészített, hüvelyesekből készült fogásokra, ám úgy látjuk, hogy a vendéglátóhelyek ma még nem használják ki a hüvelyesekben rejlő gasztronómiai lehetőségeket. Ezért fontosnak tartjuk a vendéglátóhelyek és a fogyasztók edukációját is, hiszen mind saját magunkkal, mind a bolygóval jót teszünk, ha napi rendszerességgel fogyasztunk hüvelyeseket is

– mondta Szirbek András, a Bonduelle Central Europe Kft. marketing- és kereskedelmi igazgatója.