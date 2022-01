Ezek az omikron leggyakoribb tünetei itthon: letarolta az országot az 5. hullám

Megállt koronavírus 5. hullámának felfutása szerte a világon. Az adatok szerint az omikron variáns gyakorlatilag mindent letarolt, bőven megdöntve az eddigi járványhullámokat. Jó hír, hogy a magyar járványkilátások esetében is hasonlókat lehet elmondani; egészségügyi szakemberek viszont arra figyelmeztetnek, hogy itthon a légúti panaszokkal orvoshoz forduló 10 betegből 8 koronavírusos.

A világon 372 147 152 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 5 657 040 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai alapján. Egy nappal korábban a világon 369 910 181 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 5 649 714 volt. A napi új esetszám globálisan vasárnap 2,2 millió fő volt, ami alacsonyabb a szombaton látott 3,66 millió főnél.

Ez tehát, szakértők szerint nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a járvány 5. hulláma, melyet leginkább az omikron variáns terjedésével azonosítanak világszerte, épp most tetőzik. Mint mondják, közel lehet a csúcs, és a járványgörbe hamarosan csökkenő trendet rajzolhat. Sőt, a járványmatematikusok azt is jósolják, hogy a gyors felfutáshoz hasonló, gyors lecsengés is várható ebben a hullámban.

Mindeközben az RTL Híradónak nyilatkozó miskolci háziorvos szerint 10 légúti panaszos betegből 8 esetben koronavírusról van szó. Mint fogalmazott, jellemzően nagyon erős torokfájás jelentkezik, inkább nátha, gyengébb fejfájással, és nem annyira magas a láz. Figyelmeztetett azonban, hogy az enyhébb tüneteket is komolyan kell venni. Szerinte torokfájás, köhögés és láz esetén gyanakodjunk omikronra. Az orvos azt tanácsolta,

ebben az esetben ne menjünk a rendelőbe, hanem telefonáljunk; és a legfontosabb, hogy teszteljünk mihamarabb.