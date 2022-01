Koronavírus: alig ért véget negyedik, már kezdődik is az ötödik hullám

Az elmúlt 24 órában 3382 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 69 többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 113 160 főre emelkedett, és 2932 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen - írja a kormányzati tájékoztató portál. A tegnap közölt adatok szerint pénteken és hétvégén összesen 14 655 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 167 beteg. 2931 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 281-en voltak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 294 707 fő, közülük 6 033 675 fő már a második, 3 292 175 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Az oltási akció ezen a héten is folytatódik: csütörtök és péntek délután, valamint szombaton ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe. Ma megérkezett a harmadik szállítmány a Pfizer gyermekek oltásához való vakcinájából. Már 71 ezer gyermeket regisztráltak a szülők oltásra, és 56 ezer gyermek fel is vette azt.