Elképesztő járványügyi adatot közölt a WHO: ilyen még nem történt a koronavírus elszabadulása óta

Eddig nem látott gyorsasággal terjed a koronavírus omikron variánsa - közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amelynek becslése szerint a mutáns immár a világ országainak többségében jelen van.

"Hetvenhét ország jelzett eddig omikron-eseteket, de valójában a koronavírus e változata feltehetően a legtöbb országban jelen van, még ha egyelőre nem is azonosították. Az omikron minden korábbi vírusváltozatnál gyorsabban terjed" - jelentette ki genfi sajtótájékoztatóján a WHO főigazgatója. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt is kijelentette, hogy a védőoltások hatékonysága az új mutánssal szemben kis mértékben csökkent a Covid-19 betegség súlyos formáival és a halálozással szemben, és általában csökkent az enyhébb lefolyású betegség vagy a fertőzés esetében.

"Az omikron megjelenése egyes országokat arra késztetett, hogy a teljes felnőtt lakosságra kiterjesszék a Covid-19 elleni emlékeztető oltási programokat, még akkor is, ha nincs bizonyíték az emlékeztető oltások hatékonyságára ezzel a variánssal szemben" - tette hozzá az online sajtótájékoztatón Tedrosz Adhenom Gebrejeszusz.

A WHO aggódik amiatt, hogy az ilyen programok következtében megismétlődik a Covid-19 elleni vakcina felhalmozása, mint ahogyan ez az idén megtörtént, és súlyosbodik az egyenlőtlenség (...) Nagyon világosan szeretnék fogalmazni: a WHO nem az emlékeztető oltásokat ellenzi, hanem az oltási egyenlőtlenséget

- szögezte le. A főigazgató szerint az emberek tévesen gondolják, hogy az omikron közepes megbetegedést okoz, és szerinte az új variáns túlterhelheti a felkészületlen egészségügyi rendszereket.

"Már korábban megtanultuk, hogy veszélyes alábecsülni a vírust" - mondta. "Még ha az omikron kevésbé súlyos megbetegedéseket vált is ki, a fertőzöttek számának ugrásszerű növekedése ismét összeomláshoz vezethet" - figyelmeztetett. Az ENSZ szakosított egészségügyi szervezetének főigazgatója hangsúlyozta, hogy "önmagában az oltások egyetlen országot sem vezetnek ki a válságból", így más eszközökre, a maszkviselésre, a zsúfolt helyek elkerülésére, a rendszeres szellőztetésre és a kézmosásra is szükség van a vírus terjedésének akadályozására.