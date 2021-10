Mérgező zöldségek kerültek a magyar boltok polcaira: ezt meg ne edd, nagyon veszélyes!

Az őszi időszakban szezonja van a sütőtöknek, a Halloween hazánkba való betörése miatt pedig a tökfaragás is egyre népszerűbb. Azonban nem mindegy, milyen tököt vásárolunk, ugyanis a magyar piacokon népszerű az a fajta is, amely kizárólag dekorációként használható.

Már nálunk is hatalmas népszerűségnek örvend a sütőtök fogyasztása, és a halloween-tök faragása. Amíg az étkezésre alkalmas sütőtök finom csemege, addig a dekorációs, vagy faragható tökök nem mindegyike ehető, és már kisebb mennyiségben is rosszullétet okozhatnak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tavaly hívta fel arra a figyelmet, hogy a dekorációs célra szánt tökök zöme nem csak rossz ízű, de bizony mérgező is. Mivel a tökfélék családjában mintegy 900 faj tök tartozik, ezért érdemes alaposan utánajárni annak, hogy milyen tök kerül az asztalra.

Sütőtök vagy dísztök?

A nagy narancssárga, kerek, díszítésre, faragásra alkalmas tökből belföldi forgalomban is többféle elérhető, a 2-3 kilogrammos fajtáktól a 9-18 kilogrammosig. Nem csak ezek, hanem a különösen kisméretű, dekoratív tökök is sok keserűanyagot tartalmaznak, amelyek nem csak kellemetlen ízűek, de mérgezőek is.

A NAK szerint sütőtöknek a köznyelvben a téli tököket nevezik, amelyeket biológiai érettségükben szednek le, vagyis a bennük lévő magok szaporításra alkalmasak.

Amit a zöldségesek, áruházak polcain megtalálunk halloween-tök néven, az egy dísztök, biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. Míg utóbbiakat étkezési célra zsengén szedik le, termésük később, éretten már kemény és ehetetlen.

Amit még sokan nem tudnak, hogy a sütőtök nem tartható el olyan hosszú ideig, mint a dísztök, így nem érdemes a kettőt összekeverni, ugyanis a sütőtök megromolhat, míg a dísztök kiszárítható, megfelelő előkészületekkel hosszabb ideig díszíthetik otthonunkat.

Tényleg olcsó a sütőtök?

Ahogy elindult a szezon, úgy teltek meg a boltok polcai a különböző sütőtök fajtákkal. Hazánkban a fogyasztás mennyisége évről évre lassan, de biztosan növekszik, a NAK tavalyi adatai alapján évről évre egyre több sütőtök fogy, a boltok, árusok nagy többségben hazai árut kínálnak, ami zömmel a Tiszántúlon terem, mintegy 1800 hektáron. Az egyik híres, elterjedt hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange tök is.

INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

Ár tekintetében a tök nem drága, a legnagyobb szezonban is hasonló árakat láthatunk a vidéki és fővárosi piacokon. Az árakat az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerében figyeltük meg, 2020 és 2021 42. hetében. Itt a tök ára kilónként van feltüntetve, az összehasonlítás alapjául pedig a legnépszerűbb tökfajtát, a kanadai sütőtököt vettük.

Hatalmas különbség nincs az árak között, azonban a tavalyi évhez képest több helyen drágult a sütőtök a fővárosban és vidéken egyaránt.

Vidéken, a tavalyi évben a debreceni piacon a sütőtök kilónkénti ára még 250 forint volt, idén azonban már 300 forintot is elkérnek az idényzöldségért kilónként. Szegeden az előző évhez képest szintén drágult a sütőtök, tavaly még 200, idén pedig már 250 forint/kilogrammért vásárolhatunk a piacon.

Kiugró sütőtök árakból a fővárosi piacokra is jutott. A budapesti Fehérvári úti piacon tavaly a sütőtök 398 forint/kilogramm volt, idén ez csökkent, 298 forint/ kilogrammra, míg a Vámház körúti piacon tavaly 240 forint volt, idén már 298 forint / kilogrammra drágult a kanadai sütőtök.

Az élelmiszerláncoknál is hozzájuthatunk az őszi csemegéhez, és csak úgy, mint a piacokon, itt is több fajtával találkozhatunk, különböző árakon. A kanadai sütőtök, amely a legnépszerűbb, a Lidl polcain 229 forint/kilogramm, árban ezt követi a Tesco, 279 forint/kilogramm, majd az Auchan 299 forint / kilogramm áron. A legdrágább a Kifli élelmiszer webshopon a sütőtök, itt 349 forint / kilogrammért árulják a tököt.