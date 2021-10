Alattomos függőség fenyegeti a magyar fiatalokat: kevesen tudják mekkora veszélyt rejt

Az új típusú, füstmentes dohánytermékeket a dohányipar félrevezető kommunikációja miatt a legtöbb fiatal kevésbé tartja károsnak, mint a hagyományos cigarettát. Pedig – egyéb összetevőktől függetlenül is – a termékekben található nikotin a hagyományos dohánytermékekhez hasonlóan egészségkárosító hatású és ugyanolyan függőséget okoz.

„A nikotin függőséget okoz, bármit is szívsz!” – hívják fel a figyelmet az alternatív dohánytermékek ártalmaira az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szakorvosai. A dohányipari termékek évente 8 millió ember életét követelik világszerte. A dohányzás korlátozására irányuló törvények és szabályozások is megnehezítik a dohányipari szereplők dolgát, ráadásul az egészségnevelő és prevenciós programoknak köszönhetően ma már a legtöbb ember – köztük a fiatalok is - tisztában vannak a hagyományos cigaretta egészségre gyakorolt végzetes hatásával.

A gyártók emiatt új termékek bevetésével próbálják piaci jelenlétüket biztosítani, ilyen termékek az elektronikus cigaretta, a nikotinos tasak, illetve a hevített dohánytermékek, amelyek számos ízben, letisztult formatervezéssel, és csökkentett egészségkárosodást hangsúlyozó hamis üzenettel kecsegtetnek. A korábban nem dohányzó fiataloknak is csábító az alternatív dohánytermékek használata, amelynek eredményeként ugyanúgy tartós nikotinfüggőség alakul ki. A tavaly elvégzett Magyarországi Ifjúsági Dohányzás Felmérés eredménye is igazolta, hogy a 13-15 éves korosztályban egyre elterjedtebb az elektronikus dohányeszközök használata:

Míg 2016-ban 23% nyilatkozott úgy, hogy használt már ilyet, 2020-ban ez 32%-ra növekedett, ezzel párhuzamosan a kipróbálók átlagéletkora is csökkent 14-ről 13 évre. Összességében elmondható, hogy a megkérdezettek 12%-a használ valamilyen gyakorisággal elektronikus cigarettát – 20%-nak van sajátja, 61% barátja, vagy osztálytársa, 10% pedig szülei eszközét veszi kölcsön erre a célra.

A gyártói kommunikációnak és az internetes kampányoknak köszönhetően nemcsak a legfiatalabbak között, hanem a 18-34 éves korosztályban is egyre magasabb az e-cigaretta használata, ők elsősorban a hagyományos cigarettával szemben kevésbé ártalmasnak vélt hatás miatt váltanak. Pedig az e-cigaretta káros hatása bizonyított, és a belélegzett aeroszol légutakat, valamint érrendszert károsító hatása mellett a nikotin függőséget okozó hatása is érvényesül - fogalmaz a Korányi Intézet közleménye.