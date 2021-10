A hétvége fő eseménye a SPAR Budapest Maraton® Fesztivál

Az egyre tudatosabb, az egészséges életmódot mindinkább fontosnak tartó vásárlói réteg idehaza is fejlődik, egy kereskedelmi láncnak pedig figyelembe kell vennie a fogyasztói igényeket, oda kell figyelnie az egészséges életmód népszerűsítésére – mondta el Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. A kereskedelmi lánc több mint egy évtizede támogatja az idén október 9-10-n megrendezendő SPAR Budapest Maraton® Fesztivált. Fontos ugyanakkor az is, hogy az egészséges életmódot szolgáló termékek hozzáférhetőek legyenek a bevásárlás során.

Idén is nagyszabású, kétnapos sportrendezvényként kerül sor a SPAR Budapest Maraton® Fesztiválra, a nemzetközileg is kiemelkedőnek számító futóversenyt a hétvégén már 36. alkalommal rendezik meg a fővárosban. A sportesemény fő támogatója már 14. esztendeje a SPAR Magyarország.

A fogyasztók elvárják, hogy egy kereskedelmi lánc komolyan vegye az egészséges életmódot és ezt minden formájában támogassa, a SPAR Magyarország pedig régóta nagy figyelmet fordít erre a területre

– mondta el Maczelka Márk. A kommunikációs vezető hozzátette: az immáron 36. alkalommal megrendezett SPAR Budapest Maraton futóverseny támogatása ezért teljesen természetes és magától értetődő szerepvállalás. A nagyszabású, nemzetközi hírű sportrendezvényt a SPAR Magyarország 2008 óta támogatja.

Standdal és versenyzőkkel is jelen vannak

A SPAR Magyarország büszke arra,, hogy a neve összeforrt ezzel az igazán komoly megmérettetéssel. Fontos megjegyezni azt is, hogy a sportrendezvényen nem csupán logóval és névvel van jelen a cég, hanem versenyzőként és a frissítést, valamint a szurkolók kiszolgálását biztosító rendezőként is. A SPAR Magyarország munkavállalói számára ingyenes nevezési lehetőséget biztosít a cég.

A SPAR saját húsüzeme, a Regnum idén is saját standdal készül a versenyre, amelynek bevételét – ahogy más években is - a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak adományozza a kereskedelmi lánc.

Kínálat és edukáció

A SPAR Magyarország egészséges életmód iránti elkötelezettsége más kezdeményezésekben is testet ölt. Ezek közül a legfontosabb, és leginkább kézzelfogható segítséget az jelenti az egészségtudatosságot szem előtt tartó vásárlók számára, hogy a tudatos táplálkozást szolgáló termékeket listázz be a cég kínálatába.

Az elmúlt időszakban mintegy 2 ezer ilyen termék került fel a polcokra, amelyek között például teljes kiőrlésű gabonatermékek, magas vitamintartalmú készítmények, valamint funkcionális élelmiszerek egyaránt megtalálhatók.

A SPAR Magyarország teljes termékkínálata mintegy 20 ezer termékből áll, vagyis ez a bővítés igazán jelentős előrelépésnek tekinthető az egészséges termék hozzáférhetőségének biztosításában. Mindemellett edukációs kiadványokkal, köztük receptkönyvvel is segítik mindazokat, akiknek fontos az egészséges, változatos és kiegyensúlyozott étrend.

Számunkra természetes, hogy hallgatunk a vásárlóink igényeire, és több eszközzel, köztük a SPAR Budapest Maraton támogatásával is hitet teszünk az egészséges életmód mellett.

A főtámogató a Pázmány Péter sétányon a SPAR Életmód programot is népszerűsíti. A rendezvényre látogatók az egészségtudatos életvitellel kapcsolatos nyereményjátékokban vehetnek részt és október 10-én vasárnap a SPAR szakértőjétől, Turcsák Katalintól válaszokat kaphatnak a minőségi táplálkozással, vagy akár a sportolással kapcsolatos kérdéseikre. A SPAR két sátra között kap helyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, melynek önkéntesei mindkét napon várják a programjaik iránt érdeklődőket. A Máltai sátorban és a sátor előtti téren ügyességi és népi játékokkal lehet majd játszani, lesz célbadobás, gólyaláb és szántalpakon járás, a nagyobbak pedig a teqballt is kipróbálhatják. A rendezvényre kilátogatók a Máltai Manufaktúra termékeivel is találkozhatnak a szeretetszolgálat food truck-jában, a kiállítói soron.

Az október 9-10-én Budapesten megtartandó eseményre a hatályos szabályok értelmében csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, ám a szervezők így is több mint 12 ezer nevezőre és ennél is több szurkolóra számítanak. A rajt/cél szakasz és a kiállítói sor idén is a budai Pázmány Péter sétányon lesz, ahol többek mellett az áruházlánc két standja is elérhető lesz.

Fotó: SPAR